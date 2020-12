BVB, News und Gerüchte: Inter-Coach Antonio Conte stichelt gegen Borussia Dortmund

Nach dem Doppelpack von Achraf Hakimi in der Serie A hat Inter-Coach Antonio Conte zu einem Seitenhieb gegen Borussia Dortmund ausgeholt. Der BVB hofft auf eine Rückkehr von Manuel Akanji pünktlich zum letzten Gruppenspiel in der Champions League. Sebastian Kehl äußert sich derweil über das Meisterschaftsrennen. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

News und Gerüchte zum BVB vom Wochenende.

BVB, News: Inter-Coach stichelt gegen Dortmund

Ex-BVB-Star Achraf Hakimi hat mit einem Doppelpack für Inter Mailand beim 3:1-Sieg gegen Bologna (hier gibt es die Highlights im Video) ein starkes Zeichen nach zuletzt kritischen Tönen von Trainer Antonio Conte (51) gesetzt. Der konnte sich im Anschluss einen Seitenhieb gegen den BVB nicht verkneifen.

"Der Junge ist 20 Jahre alt (Hakimi ist 22 Jahre alt, Anm. d. Red.) und hatte nur zwei Spielzeiten in Dortmund, wo weit weniger taktischer Fußball gespielt wird", sagte Conte nach der Partie bei DAZN. "Haki arbeitet hart, er hat inzwischen den Unterschied zwischen Italien und Deutschland erkannt, wo sie einen Gegner nicht so genau studieren und nicht so präzise Schwachstellen herausarbeiten."

Zuletzt hatte sich Conte kritisch zu den Auftritten des Mittelfeldspielers geäußert, der im Sommer nach seinem Leih-Ende bei Borussia Dortmund von Real Madrid zu Inter Mailand wechselte. Gegen Bologna erzielte Hakimi seine Treffer Nummer zwei und drei für Inter in der laufenden Spielzeit.

BVB, News: Manuel Akanji wohl vor Rückkehr

Derzeit ist noch offen, mit welchem Personal der BVB nach St. Petersburg reisen wird, wo am Dienstag ab 18.55 Uhr (live auf DAZN und im Liveticker) das letzte Gruppenspiel in der Champions League ansteht. Trainer Lucien Favre darf sich aber offenbar berechtigte Hoffnungen auf eine Rückkehr von Manuel Akanji machen.

Der 25-jährige Innenverteidiger musste am Samstag beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt (die Highlights im Video) aufgrund von Knieproblemen passen. Laut kicker sollte die Zeit für Akanji aber bis Dienstag reichen, er könnte womöglich wieder in die Startelf zurückkehren.

Die Borussia mache sich zudem Hoffnung, dass sich auch Raphael Guerreiro (muskuläre Probleme) rechtzeitig fit meldet. Ein Einsatz von Thomas Delaney (Rückenprobleme) ist wohl noch offen.

Sicher ausfallen wird derweil Stürmerstar Erling Haaland, der wohl erst im neuen Jahr auf den Rasen zurückkehren wird. Dafür könnte Youssoufa Moukoko sein Champions-League-Debüt feiern. Der 16-Jährige wäre somit der jüngste Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs. Auch Thomas Meunier (muskuläre Probleme), Marcel Schmelzer (Knie-OP) und Reinier (Rückstand nach COVID-19-Infektion) werden nicht mit dabei sein.

"Der Trainer wird sicherlich wieder rotieren, der eine oder andere Spieler wird eine Pause bekommen", erklärte Sportdirektor Michael Zorc. "Aber wir wollen dieses Spiel nichtsdestotrotz gewinnen - sonst bräuchten wir gar nicht erst in den Flieger steigen." Der BVB ist derzeit Tabellenführer der Gruppe F und bereits sicher für die K.o.-Runde qualifiziert, braucht aber einen Sieg, um sicher Gruppensieger zu werden.

BVB in der Champions League in Russland vor Fans

Etwas ungewohnt wird für die Dortmunder in St. Petersburg der Blick auf die Zuschauerränge. Im Heimspiel von Zenit am vergangenen Wochenende waren immerhin 1184 Fans mit dabei, in der Champions League gegen den BVB sind derzeit laut Ruhrnachrichten sogar 20.000 Zuschauer zugelassen.

Ähnlich wie beim Auswärtsspiel in Brügge trifft der BVB deshalb viele Sicherheitsvorkehrungen, das Abschlusstraining am Montag findet beispielsweise in Dortmund statt. Die Borussia tritt erst im Anschluss am Nachmittag den Flug nach Russland an. Vor Ort wird das Team die Blase bestehend aus einem abgetrennten Hotelbereich, eigenen Köchen und eigener Security nicht verlassen. Noch in der Nacht nach dem Spiel geht es zurück nach Deutschland.

BVB, News: Effenberg über Reus: "Ich wäre angepisst"

Womöglich darf gegen Zenit St. Petersburg auch Marco Reus wieder ran. Der Dortmunder Kapitän saß am Wochenende gegen Frankfurt nur 90 Minuten auf der Bank. Ein Umstand, der für Stefan Effenberg nicht nachzuvollziehen ist. "Der Kapitän sollte immer spielen", schrieb der Sport1-Experte in seiner Kolumne.

"Ich wäre da ziemlich angepisst an Reus' Stelle, bei seinem Standing als Leader, als Anführer... Schade, dass er nicht selber dazu spricht und Stellung bezieht", so Effenberg weiter. Zudem bezeichnete der 52-Jährige es als "fatal", wie stark der BVB vom derzeit verletzten Haaland abhängig sei.

"Wo sind denn jetzt die anderen Jungs, wo ist denn Jadon Sancho, der sein müsste, um auch mal ein Spiel zu entscheiden? Axel Witsel und Thomas Delaney tauchen ab, da habe ich ebenso viel mehr erwartet", schrieb Effenberg. Deshalb hätte er sich einen Neuzugang wie Mario Mandzukic für die Dortmunder gewünscht, der eine gewisse Mentalität mitbringe.

BVB, News: Kehl äußert sich zum Meisterschaftsrennen

Nach dem Remis gegen Frankfurt und der peinlichen 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln belegt Borussia Dortmund in der Bundesliga derzeit nur noch Rang vier. Der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München (23 Punkte) beträgt vier Zähler. Dazwischen liegen Bayer Leverkusen (22) und RB Leipzig (21).

"Es wird in dieser Saison darauf ankommen, wer den längeren Atem hat, wer am besten durch mögliche Schwächephasen hindurchkommt", sagte Sebastian Kehl, Chef der Lizenzspielerabteilung beim BVB, im kicker angesprochen auf das enge Meisterschaftsrennen. "Denn gewisse Schwankungen wird jedes Topteam in dieser Spielzeit durchlaufen angesichts des engen Programms."

Für Leverkusens Sportchef Rudi Völler bleiben hingegen die Bayern der große Favorit: "Dass es aktuell diese Spannung gibt, ist ja schön, aber die gleichen Fragen wurden im Dezember 2019 auch schon gestellt und dann haben sie in der Rückrunde alle Spiele bis auf ein Unentschieden gewonnen. Den Bayern jetzt eine kleine Krise einzureden, davon würde ich abraten."

