BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund bindet wohl Sturmtalent Samuel Bamba

Der BVB bindet offenbar Sturmtalent Samuel Bamba. Edin Terzic will Youssoufa Moukoko "an sein Limit schieben" und Mats Hummelt kritisiert die Anfälligkeit seines Teams bei Standards. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB bindet wohl Sturmtalent Samuel Bamba

Der BVB hat wohl das nächste Sturmtalent an den Verein gebunden. Nach Informationen der Bild erhält Samuel Bamba einen Fördervertrag bis 2022.

Dem 16-Jährigen, der alle Jugendmannschaften der Borussia durchlief, wird ein Sprung zu den Profis zugetraut, allerdings soll er noch nicht so weit sein wie Youssoufa Moukoko, der bereits sein erstes Profitor für den BVB erzielt hat.

Laut BVB-Markenbotschafter Patrick Owomoyela legte Bamba in den letzten Jahren eine Entwicklung hin, die "nicht vorherzusehen war". "Bei ihm steckt sehr viel Potenzial drin", betonte Owomoyela.

Auch Talente wie Reyna oder eben Moukoko erhielten beim BVB Förderverträge, da sie als U-18-Jährige noch keine langfristigen Verträge unterschreiben dürfen.

BVB: Trezic will Moukoko "an sein Limit schieben"

Neu-BVB-Coach Edin Terzic hat nach der Niederlage gegen Union Berlin (1:2) erklärt, dass er Youssoufa Moukoko "an sein Limit schieben möchte".

"Er hat so viele gute Dinge gezeigt, aber da ist immer noch so viel Luft nach oben", sagte Terzic und betonte: "Wir werden versuchen, ihn so weit wie möglich an sein Limit zu schieben."

Seinen Status als jüngster Torschütze der Bundesliga findet Terzic dabei nicht förderlich. "Wenn wir jetzt nach jedem Spiel, nach jeder Aktion, nach jedem Tor anfangen über ihn zu reden - das wird ihm nicht weiterhelfen", sagte er.

BVB: Hummels kritisiert Standard-Anfälligkeit seines Teams

Mats Hummels hat nach der Niederlage gegen Union die Anfälligkeit seines Teams bei Standards kritisiert.

"Es hat auch etwas damit zu tun, wie sehr man einen Sieg will", analysierte Hummels bei DAZN und ergänzte: "Das ist für mich unbegreiflich, wie so etwas passieren kann. Wir hauen uns einfach selber in die Pfanne."

Dass der BVB es seinen Gegnern bei ruhenden Bälle so einfach mache, sei eine "Katastrophe", schimpfte Hummels: "Dann verliert man in der Bundesliga zu häufig."

