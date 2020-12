1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 2:1: Trotz Moukoko-Treffer! BVB verliert durch zwei Standard-Gegentore

Borussia Dortmund hat im zweiten Spiel unter Trainer Edin Terzic mit 1:2 (0:0) bei Union Berlin an der Alten Förserterei verloren. Der Treffer von BVB-Wunderkind Youssoufa Moukoko zum zwischenzeitlichen Ausgleich bleibt abgesehen von seinem Eintrag in die Geschichtsbücher als jüngster Torschütze der Bundesliga-Geschichte ohne größere Bedeutung, da die Schwarzgeben wie schon bei der Niederlage gegen Köln zwei Gegentore nach Standards kassierten.

BVB-Interimstrainer Terzic nahm im Vergleich zu seinem 2:1-Debüt-Sieg in Bremen zwei Änderungen vor, um die konterstarken Unioner besser zu kontrollieren: Can ersetzte Bellingham und der deutlich defensiver orientierte Meunier begann für Morey.

Union, weiterhin ohne den verletzten Kruse, setzte auf ein etwas überraschend offensiv ausgelegtes 4-1-4-1 mit Awoniyi als einzige Spitze - und der Stürmer sorgte wie schon beim 1:1 gegen den FC Bayern kurz nach dem Anpfiff für Gefahr. Bereits nach 90 Sekunden hatte er das 1:0 auf dem Fuß und lief nach schönem Trimmel-Pass alleine auf Bürki zu, ehe ihm Hummels gerade noch so in die Parade fuhr. Nur wenige Minuten später scheiterte Awoniyi nach bösem Ballverlust erneut völlig freistehend (17.).

Der BVB versuchte der unangenehmen Spielweise der Eisernen mit frühem Pressing etwas entgegenzusetzen, woraus auch die erste Chance der Dortmunder durch Sancho resultierte (10.). Bei eigenem Ballbesitz fehlte es ab der Mittellinie aber häufig an Bewegung gegen das frühe Stören der Berliner, weshalb besonders Akanji zu Fehlpässen gezwungen wurde.

Erst gegen Ende der ersten Hälfte fand der BVB mit guten Bällen in die Tiefe zu seinem Offensivspiel. Kurz vor dem Pausenpfiff verhinderte lediglich der Pfosten das Debüt-Tor von Moukoko, der zum zweiten Mal in Folge von Beginn an ran durfte.

Nach dem Seitenwechsel sorgte mal wieder eine Ecke von Standard-Experte Trimmel für die Führung von Union, die Prömel verlängerte und Awoniyi durch die Beine von Bürki ins Tor köpfte (57.). Die direkte Antwort des BVB ließ allerdings nur drei Minuten auf sich warten. Nach schönem Pass von Guerreiro wuchtete Moukoko den Ball über den chancenlosen Luthe in die Maschen und trug sich somit als jüngster Bundesliga-Torschütze in die Geschichtsbücher ein.

Nach dem Ausgleich drängte die Borussia angeführt von Moukoko, der beflügelt von seinem Treffer vor Selbstbewusstsein strotzte, auf die drei Punkte. Den Siegtreffer zum 2:1 erzielte hingegen Union abermals nach einer Ecke durch Friedrich (78.). Ein weiteres Aufbäumen des BVB blieb auch aufgrund von Müdigkeit aus.

Die Daten des Spiels 1. FC Union Berlin gegen Borussia Dortmund

Tore: 1:0 Awoniyi (57.), 1:1 Moukoko (60.), 2:1 Friedrich (78.)

Jadon Sancho hatte alleine vor Spielbeginn (30) beinahe so viele Bundesliga-Tore wie der gesamte Kader der Eisernen (33).

Union bleibt das Bundesligateam mit den wenigsten Gegentoren in den ersten 30 Minuten (1) in der laufenden Saison.

Nur Augsburg (0) schoss in den ersten 30 Minuten weniger Tore als der BVB (1).

Moukoko ist durch seinen Treffer der jüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte (16 Jahre und 28 Tage).

Guerreiro baut seinen eigenen Rekord aus mit dem fünften Bundesligaspiel in Folge mit zumindest einer Torbeteiligung.

Union Berlin erzielte das neunte Kopfballtor der Saison - Bundesliga-Topwert.

Der Star des Spiels: Marvin Friedrich (Union Berlin)

Ließ sich in der Defensive mit einer guten Zweikampfquote von 75 Prozent nur wenig zuschulden kommen und sorgte in der 78. Minute für den Siegtreffer nach einer Ecke von Teuchert. Es war bereit sein vierter Saisontreffer - alle per Kopf.

Der Flop des Spiels: Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Der englische Nationalspieler kommt einfach nicht in Tritt! Sancho fehlte es zu oft an Klarheit in seinen Aktionen. Zudem auffallend unkonzentriert bei seinen Pässen und Abschlüssen. Immerhin: Der Flügelstürmer machte viele Wege und schaffte somit Räume.

Der Schiedsrichter: Tobias Stieler

Gleich nach 90 Sekunden mit einer Fehlentscheidung, als bei Awoniyis Abschluss zu Unrecht auf Abseits entschieden wurde. In einer insgesamt fair geführten Partie aber anschließend ohne Probleme. Agierte darüber hinaus wie gewohnt mit viel Ruhe.