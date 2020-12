BVB, News und Gerüchte: So plant Interimstrainer Edin Terzic mit Marco Reus

Marco Reus soll offenbar unter Interimscoach Edin Terzic eine Schlüsselrolle übernehmen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke nimmt Terzic in die Pflicht. Sportdirektor Michael Zorc sieht weiter viel Raum für Verbesserungen. News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Neuigkeiten zu den Schwarzgelben.

BVB: Terzic plant offenbar mit Reus als Schlüsselspieler

Marco Reus erzielte beim 2:1 bei Werder Bremen per Elfmeternachschuss den entscheidenden Treffer und machte auch darüber hinaus einen verbesserten Eindruck im Vergleich zu den vorherigen Spielen. Dieser Umstand hängt offenbar auch mit dem Trainerwechsel von Lucien Favre zu Edin Terzic zusammen.

Wie die Bild berichtet, führte der Interimscoach bereits am Tag der Favre-Entlassung ein langes Gespräch mit Reus, um diesem seine Wichtigkeit für den Erfolg der Mannschaft zu verdeutlichen. Beide sollen seit Terzics Einstellung als Co-Trainer ein enges Verhältnis pflegen.

Schon unmittelbar nach dem Sieg verteilte Terzic ein Lob an seinen Kapitän: "Normalerweise ist es Marco gewohnt, nach Verletzungen sofort da zu sein. Das ist im Moment nicht der Fall. Trotzdem hatte er einen wichtigen Anteil am Sieg in Bremen, ist dort auch vorweg gegangen, nicht nur wegen seines Tores. Ich bin mir sicher, dass es nicht mehr lange dauert."

Nach seiner langwierigen Verletzung in der Rückserie der Saison 2019/20 kam Reus bisher nicht so recht in Tritt, die Formkurve zeigt aber nach oben. Bei vier seiner letzten fünf Einsätze stand er über 90 Minuten auf dem Platz, unter Terzic soll ihm auch die leicht veränderte Grundordnung helfen.

In einem 4-1-4-1-System wurden Reus hinter Stürmer Youssoufa Moukoko viele Freiheiten eingeräumt, die er zu nutzen wusste. Unter Favre musste der Ex-Gladbach immer wieder auf den Flügeln aushelfen, zu Beginn der Saison kam er sogar mehrfach nur von der Bank: "In der kurzen Zeit ist es für den Trainer unheimlich schwer. Großes Kompliment an ihn, wie er das in den letzten Tagen gemeistert hat. Das Wichtigste ist, dass wir das Spiel gewonnen haben", sagte Reus nach dem Sieg über Terzic.

BVB: Alle Co-Trainer in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund © getty 1/29 Edin Terzic wird das Traineramt beim BVB nach der Entlassung von Lucien Favre mindestens bis zum Saisonende übernehmen. Um seine erste Station als Chefcoach zu meistern, hat er sich zwei Co-Trainer an die Seite geholt … 2/29 Sebastian Geppert und Otto Addo unterstützen den ehemaligen Nebenmann von Favre. SPOX nimmt die personellen Veränderungen beim BVB zum Anlass, auf die bisherigen Co-Trainer beim achtmaligen Deutschen Meister zurückzublicken. © getty 3/29 Reinhard Saftig (1984 bis 1986) - Co-Trainer von Timo Konietzka, Erich Ribbeck und Pal Csernai: Er kam aus München, wo er u. a. Udo Lattek assistierte, und war von der Rückrunde 1985/86 bis 1988 Cheftrainer des BVB. © getty 4/29 Saftig rettete den BVB vor dem Abstieg und führte sein Team in der Folgesaison nach Europa. Vor Saisonbeginn 1998/89 verließ er den Verein wegen Streitigkeiten um den Kapitän. Später noch bei Leverkusen und Sportgeschäftsführer bei Bielefeld. © getty 5/29 Lothar Huber (1986 bis 1992 und 2004 bis 2005) - Co-Trainer von Saftig, Horst Köppel, Ottmar Hitzfeld, Bert van Marwijk: War sonst nur bei unterklassigen Klubs Cheftrainer und für ein Jahr in Japan im Team von Pierre Littbarski. © getty 6/29 Michael Henke (1989 bis 1998) - Co-Trainer von Köppel, Hitzfeld und Nevio Scala: Sein langjähriger Weggefährte Hitzfeld nahm ihn ein Jahr nach dessen Entlassung beim BVB mit zum FC Bayern, wo er zahlreiche Erfolge feierte. © getty 7/29 Nach Hitzfelds Ende bei Bayern 2004 war Henke Cheftrainer von Kaiserslautern und Saarbrücken, ehe ihn Hitzfeld 2007 für ein weiteres Jahr bei Bayern ins Team beorderte. Ab 2009 folgten u.a. noch Stationen als Co-Trainer bei Köln und Ingolstadt. © getty 8/29 Toni Schumacher (1996 bis 1998) - Co-Trainer von Hitzfeld und Scala: In erster Linie war der Europameister von 1980 als Torwarttrainer gefragt, doch erste Coaching-Erfahrung durfte er bereits in Dortmund sammeln. © getty 9/29 Nach Scalas Amtszeit wurde Schumacher Cheftrainer von Fortuna Köln und 2001 unter Berti Vogts Teil eines umfangreichen Co-Trainer-Stabs (Littbarski, Hermann, Rolff) in Leverkusen. 2003 zog er sich vorrangig aus dem Geschäft zurück. © getty 10/29 Uwe Neuhaus (1998 bis 2004) - Co-Trainer von Michael Skibbe, Bernd Krauss, Udo Lattek, Matthias Sammer. Insgesamt sechs Jahre assistierte er in Dortmund und wurde 2002 Deutscher Meister. Anschließend strebte er nach mehr … © getty 11/29 … und übernahm nach einem Jahr bei den BVB-Amateuren und Rot Weiss Essen für sieben Jahre den Cheftrainer-Posten von Union Berlin. Nach drei Jahren in Dresden übernahm er 2018 die Arminia und führte Bielefeld schließlich in die Bundesliga. © getty 12/29 Matthias Sammer (2000) - Co-Trainer von Lattek: Nur wenige Monate agierte er in der zweiten Reihe, ehe er das Amt von Lattek übernahm. Nach vier Jahren und einer Meisterschaft endete seine BVB-Laufbahn vorerst. © getty 13/29 Es folgte ein Jahr als Trainer von Stuttgart, ehe er seine erfolgreiche Manager-Karriere startete. Nach sechs Jahren beim DFB ging er 2012 nach München und holte in seiner zweiten Saison das Triple. Seit 2018 ist er externer Berater beim BVB. © getty 14/29 Dick Voorn (2004 bis 2006) - Co-Trainer von Bert van Marwijk: Nach 26 Jahren bei Fortuna Sittard ging “Cookie” mit seinem guten Freund van Marwijk nach Dortmund und folgte ihm später auch nach Feyenoord sowie zur Oranje. © getty 15/29 Bernd Storck (2006 bis 2007) - Co-Trainer von Jürgen Röber: Nach dem schnellen Ende in Dortmund trennte er sich von Röber und arbeitete ab 2008 als Cheftrainer. Mitunter betreute er die Nationalmannschaften von Kasachstan und Ungarn. © getty 16/29 Ronny Teuber (2007 bis 2008) - Co-Trainer von Thomas Doll: Der Ex-Torhüter folgte Doll vom HSV zur Borussia und arbeitete nach dessen Entlassung nur noch als Torwarttrainer weiter. Seit 2019 bei Eintracht Braunschweig. © getty 17/29 Ralf Zumdick (2007 bis 2008) - Co-Trainer von Doll: Ebenfalls ein treuer Gefährte von Doll, der ihm auch nach Ankara, Budapest und später Hannover (2019) folgte. Aktuell ist der Ex-Bochum-Profi vereinslos. © getty 18/29 Zeljko Buvac (2008 bis 2015) - Co-Trainer von Jürgen Klopp: Gemeinsam mit dem geliebten BVB-Trainer holte Buvac zahlreiche Titel - so auch in Liverpool, bis es zum Bruch mit Klopp kam. Seit 2020 ist er Sportdirektor bei Dynamo Moskau. © getty 19/29 Peter Krawietz (2008 bis 2015) - Co-Trainer von Klopp: Arbeitete bereits in Mainz und Dortmund gemeinsam mit Buvac als Videoanalyst unter Klopp und will auch in Zukunft (Vertrag bis 2024) in Liverpool Erfolge feiern. © getty 20/29 Arno Michels (2015 bis 2017) - Co-Trainer von Thomas Tuchel: Er assistierte Tuchel bereits fünf Jahre lang in Mainz und wagte auch den Schritt zu Paris Saint-Germain. Da Tuchels Zukunft bei PSG unklar ist, ist es auch seine. © Jörg Schüler/Getty Images 21/29 Hendrie Krüzen (2017) - Co-Trainer von Peter Bosz: Er ist der langjährige Weggefährte von Bosz (Arnheim, Almelo, Tel Aviv, Ajax)! Seit 2019 assistiert er dem Niederländer bei Bayer Leverkusen. © getty 22/29 Albert Capellas Herms (2017) - Co-Trainer von Bosz: Nur sechs Monate hielt die Zusammenarbeit mit dem Mann, der bereits bei Maccabi Tel Aviv mit Bosz arbeitete. Zuvor war er 10 Jahre in der legendären La Masia angestellt. Heute Dänemarks U21-Coach. © getty 23/29 Jörg Heinrich (2017 bis 2018) - Co-Trainer von Peter Stöger: Der Ex-BVB-Profi unterstützte Stöger in der Dortmunder Krisen-Saison für ein halbes Jahr. Anschließend widmete er sich wieder seinen Sportartikelfilialen in Spandau und Rathenow. © getty 24/29 Manfred Schmid (2017 bis 2018) - Co-Trainer von Stöger: Arbeitete zahlreiche Jahre unter Stöger und kehrte 2019 nach Köln zurück. Nachdem er für kurze Zeit Interimstrainer war, ist er seit Januar 2020 Betreuer der Leihspieler beim Effzeh. © getty 25/29 Alexander Bade (2018) - Co-Trainer von Stöger: Der ehemalige Torhüter und BVB-Profi fungierte als Sportkoordinator bei den Schwarzgelben. Inzwischen ist er Torwarttrainer bei Austria Wien. © getty 26/29 Manfred Stefes (2018 bis 2020) - Co-Trainer von Lucien Favre: Er war von 2009 bis 2017 Co-Trainer in Gladbach, ehe er für ein Jahr im Nachwuchszentrum der Fohlen arbeitete und später mit Favre nach Dortmund ging. Nun vereinslos. © getty 27/29 Edin Terzic (2018 bis 2020) - Co-Trainer von Favre: Der neue Interimstrainer arbeitete von 2010 bis 2015 im Dortmunder Nachwuchsbereich, ehe er Assistent von Slaven Bilic und schließlich Favre wurde. Nun schlägt aber seine Stunde als Chef! © getty 28/29 Sebastian Geppert (seit 2020): Terzic und Geppert kennen sich bereits seit mehreren Jahren. Zuvor trainierte “Geppi” die U17 des BVB und arbeitete als Scout sowie Analyst für die Profis. Zudem genießt er einen ausgezeichneten Ruf. © getty 29/29 Otto Addo (seit 2020): Der Ex-BVB-Profi bringt bereits Erfahrung auf der Trainerbank mit (u. a. HSV und Gladbach). 2019 holte ihn Schwarzgelb als Talentetrainer für die Hochbegabten im Kader. Zudem macht er Videoanalysen.

BVB: Watzke erwartet "Action und Aggressivität"

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat die jüngste Trainerentscheidung begründet und dabei auch klargestellt, wie wichtig das Wirken von Lucien Favre war: "Als er 2018 kam, lagen wir nicht in Trümmern, aber es waren schon ein paar Ziegel vom Dach gefallen. Dann hat er das stabilisiert und zwei Vize-Meisterschaften mit uns gefeiert" erklärte Watzke im BVB-Feiertagsmagazin auf der Vereinshomepage.

Die Entlassung am vergangenen Sonntag sei dennoch unvermeidbar gewesen: "Wir hatten jetzt einfach das Gefühl, dass der Punkt erreicht war." Alles besser werden soll nun unter Terzic, der eine gewisse Art von Fußball umsetzen soll - "eine aktionsreiche und auch wahrscheinlich mutige. Man darf ihn aber auch nicht mit den Erwartungen überfrachten".

Watzke stellte klar, dass nicht nur Terzic, sondern dessen gesamtes Trainerteam um Otto Addo und Sebastian Geppert nun in der Pflicht steht: "Ich erwarte, dass sie Action und Aggressivität reinbringen, frühe Balleroberungen, offensives Spiel, voller Input. Und dass sie das in die Mannschaft reinkriegen - denn das Potenzial ist da."

BVB - Zorc vor Union-Spiel: "Spielerisch geht es definitiv besser"

Zum Auftakt des 13. Spieltag geht es heute Abend für den BVB gegen Union Berlin (20.30 Uhr im Liveticker). Nach dem optimalen Start für Terzic mit dem 2:1-Sieg in Bremen erwartet Sportdirektor Michael Zorc eine weitere Steigerung: "Spielerisch geht es definitiv besser. Es hat mir aber sehr gut gefallen, dass wir den Sieg unbedingt erzwingen wollten."

Ähnlich sieht es auch Terzic selbst: "Wir haben uns mit der Mannschaft zusammengesetzt und die Mannschaft selbst ihre Leistung beurteilen lassen. Den Maßstab an Einsatz und Wille haben wir uns gesetzt. Wir haben uns das Spiel etwas schwer gemacht und haben Aspekte gesehen, die wir noch verbessern können."

Aus personeller Sicht könnten dem BVB Thomas Delaney und Thomas Meunier wieder zur Verfügung stehen. Die Sorgenkinder Jadon Sancho und Marco Reus sieht Terzic auf einem guten Weg: "Die Jungs sind so schlau um zu wissen, dass es nicht so läuft. Sie haben sich am Dienstag gut reingekämpft. Bei Jadon ist der Knoten fast geplatzt. Marco hat auch vier, fünf gute Möglichkeiten gehabt. Sie haben eine gute Reaktion gezeigt."

Bundesliga: Tabelle vor dem 13. Spieltag