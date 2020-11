BVB - Jude Bellingham erklärt Dortmund-Wechsel: "Meine erste Wahl"

Mittelfeld-Juwel Jude Bellingham von Borussia Dortmund hat erklärt, warum er sich im Sommer dem BVB anschloss, anstatt bei Manchester United anzuheuern.

"ManUnited hat eine großartige Mannschaft, meine Entscheidung hatte nichts mit ManUnited zu tun", sagte er im Gespräch mit The Telegraph. Er begründete seinen Bundesliga-Wechsel: "Ich war so fokussiert und so glücklich über das Interesse aus Dortmund, dass der BVB meine erste Wahl war."

Dementsprechend habe er sich auch nicht mit Angeboten anderer Klubs abgegeben. "Für mich gab es nur Borussia Dortmund, das war es. Wenn man einen Ort findet, der am besten für einen ist, dann ignoriert man alles andere", sagte Bellingham.

Bei den Schwarz-Gelben traf Bellingham auf seinen Landsmann Jadon Sancho. "Ich glaube, Jadon hat das herausragend gemacht", schwärmte er mit Blick auf den Tempodribbler. "Ich hoffe, dass ich eine ähnliche Entwicklung nehmen kann."

Dortmund hatte im Sommer 23 Millionen Euro für Bellinghams Dienste an dessen Ausbilderverein Birmingham City überwiesen. Beim Revierklub hat der 17-Jährige einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.