FC Schalke 04, News und Gerüchte: Schneider verzichtete für Athletiktrainer offenbar auf Gehalt

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider brachte offenbar finanzielle Opfer, um seinen müden Profis Beine zu machen. S04-Legende Mike Büskens erklärt sein Comeback, für Ärger sorgt derweil Steffen Freund mit rassistischen Aussagen. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu den Königsblauen.

Schalke 04, Gerücht: Verzichtete Jochen Schneider auf Gehalt?

Sportvorstand Jochen Schneider gerät auf Schalke immer mehr in die Schusslinie, auch wenn der 50-Jährige einen Rücktritt am Wochenende kategorisch ausschloss. Nun berichtet die Bild, dass Schneider im vergangenen Sommer auf Gehalt verzichtete, um das Trainerteam des Klubs zu verstärken.

So habe S04 damals versucht, mit Werner Leuthard einen neuen Chef-Athletiktrainer einzustellen. Der hatte Schalke schon unter Felix Magath Beine gemacht. Aufgrund der hohen Schulden habe jedoch das Geld für Leuthard gefehlt. Daraufhin soll Schneider, der laut Bild etwa eine Million Euro pro Jahr verdient, freiwillig auf 100.000 Jahresgehalt verzichtet haben. Resultat: Am 2. Juli stellten die Knappen Leuthard als neuen "Leiter Performance Lizenzspieler" vor.

Schalke 04, News: Mike Büskens erklärt Comeback auf Schalke

Als "Eurofighter" ist Mike Büskens (52) eine Legende auf Schalke. Nachdem Schneider sich in der vergangenen Woche von Kaderplaner Michael Reschke getrennt hatte, holte er Büskens zurück ins Boot. Auf Instagram schilderte Büskens nun, wie es dazu kam.

Schneider habe gefragt, ob er "in den kommenden Wochen im Bereich Scouting aktiv unterstützen und zuarbeiten" wolle, sagte Büskens. Er habe "in diesem Moment nicht eine Sekunde gezögert. Wenn Schalke mich braucht, bin ich da." Und das, obwohl Büskens in den letzten Jahren mehrfach auf Schalke aushalf, aber dennoch bei der Trainerfrage übergangen wurde.

Egal: Schalke sei "größer als alles, was dagegen sprechen könnte, auch in dieser schwierigen Situation wieder mit anzupacken", betonte Büskens. Er wolle seine Expertise und Leidenschaft in den zweifelsohne schwierigen Prozess mit einbringen."

Schalke 04, News: Steffen Freund sorgt für Rassismus-Eklat

Der frühere Nationalspieler Steffen Freund (50) hat am Sonntag im Sport1-Doppelpass für einen Rassismus-Eklat gesorgt: Der TV-Experte führte dabei die Probleme der suspendierten Schalke-Profis Nabil Bentaleb und Amine Harit auf ihre Nationalität zurück. Wenig später ruderte er dann zurück und entschuldigte sich. Von S04 gab es dennoch scharfe Kritik. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

Schalke 04s Niederlage gegen Gladbach: "So kannst du nicht überleben"

Die Schalker Horror-Show geht weiter: Nach der Pleite gegen Borussia Mönchengladbach und nun 25 Spielen ohne Sieg zählt für Manuel Baum nur noch der Klassenerhalt. Das 1:4 in Gladbach machte immerhin auch Hoffnung. Warum? Das erfahrt Ihr hier.

