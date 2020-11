BVB, News und Gerüchte: Mats Hummels mit Vertragsklausel bis 2023?

Mats Hummels' Vertrag bei Borussia Dortmund könnte sich nach einem bestimmten Kriterium um ein Jahr verlängern. Raphael Guerreiro wird wohl nicht länger fehlen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Weitere News zu Borussia Dortmund findet Ihr hier.

BVB-News: Klausel in Vertrag von Mats Hummels

Mats Hummels spielt seit seiner Rückkehr 2019 zu Borussia Dortmund einen starken Part in der Innenverteidigung. Bis 2022 läuft sein aktueller Vertrag, doch dieser könnte sich offenbar automatisch verlängern.

Die Sport Bild will nämlich erfahren haben, dass das Arbeitspapier des 31-Jährigen eine Klausel enthält, wonach sich Hummels' Vertrag um ein Jahr bis 2023 verlängert, sollte er in der kommenden Saison auf mindestens 22 Pflichtspiele kommen - nach derzeitigem Stand mehr als realistisch.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist voll des Lobes für Hummels und könnte sich eine längere Zusammenarbeit sicher gut vorstellen: "Mats hat unsere Erwartungen zu 100 Prozent erfüllt!"

Ein BVB-Flop auf Platz 2! Die aktuell besten Zweikämpfer Europas © imago images / MIS 1/42 Die letzte Länderspielpause des Jahres bringt Zeit für ein erstes kleines Zwischenfazit der aktuellen Spielzeit. Das sind die Spieler mit den meisten gewonnen Zweikämpfen in Europas Top-Ligen (Quelle: opta). © imago images / Sven Simon 2/42 Zur Erklärung: Ins Ranking der besten Zweikämpfer Europas wurden nur Spieler mit mindestens fünf Liga-Einsätzen und mindestens zehn bestrittenen Zweikämpfen aufgenommen. © imago images / Gribaudi 3/42 PLATZ 40: THEO HERNANDEZ (AC Milan) - 68,97 Prozent gewonnene Zweikämpfe (87 Zweikämpfe in 7 Spielen) © imago images / Aflosport 4/42 PLATZ 39: JUAN CALA (FC Cadiz) - 69,09 Prozent gewonnene Zweikämpfe (55 Zweikämpfe in 9 Spielen) © imago images / Sportimage 5/42 PLATZ 37: DAVID LUIZ (FC Arsenal) - 69,23 Prozent gewonnene Zweikämpfe (26 Zweikämpfe in 5 Spielen) © imago images / Jan Hübner 6/42 PLATZ 37: WILLI ORBAN (RB Leipzig) - 69,23 Prozent gewonnene Zweikämpfe (52 Zweikämpfe in 5 Spielen) © imago images / ZUMA Wire 7/42 PLATZ 36: MARCO ASENSIO (Real Madrid) - 69,44 Prozent gewonnene Zweikämpfe (36 Zweikämpfe in 6 Spielen) © imago images / PanoramiC 8/42 PLATZ 35: LAMINE KONE (RC Straßburg) - 69,57 Prozent gewonnene Zweikämpfe (23 Zweikämpfe in 5 Spielen) © imago images / Revierfoto 9/42 PLATZ 34: MATS HUMMELS (Borussia Dortmund) - 69,64 Prozent gewonnene Zweikämpfe (56 Zweikämpfe in 7 Spielen) © imago images / AFLOSPORT 10/42 PLATZ 30: JAWAD EL YAMIQ (Real Valladolid) - 70,00 Prozent gewonnene Zweikämpfe (20 Zweikämpfe in 5 Spielen) © imago images / Hoch zwei 11/42 PLATZ 30: GIAN MARCO FERRARI (US SASSUOLO) - 70,00 Prozent gewonnene Zweikämpfe (40 Zweikämpfe in 7 Spielen) © imago images / Insidefoto 12/42 PLATZ 30: BRYAN DABO (Benevento Calcio) - 70,00 Prozent gewonnene Zweikämpfe (70 Zweikämpfe in 7 Spielen) © imago images / AFLOSPORT 13/42 PLATZ 30: DIMITRIOS SIOVAS (SD HUESCA) - 70,00 Prozent gewonnene Zweikämpfe (60 Zweikämpfe in 8 Spielen) © imago images / Nordphoto 14/42 PLATZ 29: KURT ZOUMA (FC Chelsea) - 70,27 Prozent gewonnene Zweikämpfe (37 Zweikämpfe in 7 Spielen) © imago images / LaPresse 15/42 PLATZ 28: JUAN CUADRADO (Juventus Turin) - 70,31 Prozent gewonnene Zweikämpfe (64 Zweikämpfe in 6 Spielen) © imago images / PanoramiC 16/42 PLATZ 27: BRUNO MANGA ECUELE (FCO DIJON) - 70,42 Prozent gewonnene Zweikämpfe (21 Zweikämpfe in 10 Spielen) © Frederic Scheidemann/Getty Images 17/42 PLATZ 26: SALIF SANE (FC Schalke 04) - 70,97 Prozent gewonnene Zweikämpfe (62 Zweikämpfe in 6 Spielen) © imago images / Sportimage 18/42 PLATZ 25: CRISTIAN ZAPATA (FC Genua) - 71,05 Prozent gewonnene Zweikämpfe (38 Zweikämpfe in 5 Spielen) © imago images / Gribaudi 19/42 PLATZ 24: RICCARDO GAGLIOLO (Parma Calcio) - 71,79 Prozent gewonnene Zweikämpfe (39 Zweikämpfe in 5 Spielen) © imago images / Independent Photo Ageny 20/42 PLATZ 23: SIMONE IACOPONI (Parma Calcio) - 72,00 Prozent gewonnene Zweikämpfe (25 Zweikämpfe in 5 Spielen) © imago images / Poolfoto 21/42 PLATZ 22: PRESNEL KIMPEMBE (Paris Saint-Germain) - 72,09 Prozent gewonnene Zweikämpfe (43 Zweikämpfe in 7 Spielen) © getty 22/42 PLATZ 21: FRENKIE DE JONG (FC Barcelona) - 72,13 Prozent gewonnene Zweikämpfe (61 Zweikämpfe in 7 Spielen) © imago images / PanoramiC 23/42 PLATZ 20: JOSE FONTE (OSC Lille) - 72,41 Prozent gewonnene Zweikämpfe (58 Zweikämpfe in 10 Spielen) © imago images / PanoramiC 24/42 PLATZ 19: SVEN BOTMAN (OSC LILLE) - 72,63 Prozent gewonnene Zweikämpfe (95 Zweikämpfe in 10 Spielen) © imago images / Sven Simon 25/42 PLATZ 18: JAVI MARTINEZ (FC Bayern München) - 73,68 Prozent gewonnene Zweikämpfe (19 Zweikämpfe in 5 Spielen) © getty 26/42 PLATZ 16: ELSEID HYSAJ (SSC Neapel) - 73,91 Prozent gewonnene Zweikämpfe (23 Zweikämpfe in 5 Spielen) © imago images / Photo Independent Ageny 27/42 PLATZ 16: LYANCO (FC Turin) - 73,91 Prozent gewonnene Zweikämpfe (23 Zweikämpfe in 5 Spielen) © imago images / PA Images 28/42 PLATZ 13: RUBEN DIAS (Manchester City) - 75,00 Prozent gewonnene Zweikämpfe (28 Zweikämpfe in 5 Spielen) © imago images / Eibner 29/42 PLATZ 13: JULIAN BAUMGARTLINGER (Bayer Leverkusen) - 75,00 Prozent gewonnene Zweikämpfe (32 Zweikämpfe in 6 Spielen) © getty 30/42 PLATZ 13: TYRONE MINGS (Aston Villa) - 75,00 Prozent gewonnene Zweikämpfe (44 Zweikämpfe in 7 Spielen) © imago images / Michael Regan / NMC 31/42 PLATZ 12: HARRY MAGUIRE (Manchester United) - 75,44 Prozent gewonnene Zweikämpfe (57 Zweikämpfe in 7 Spielen) © imago images / PA Images 32/42 PLATZ 11: JAN BEDNAREK (FC Sothampton) - 75,61 Prozent gewonnene Zweikämpfe (41 Zweikämpfe in 8 Spielen) © getty 33/42 PLATZ 10: TOM CAIRNEY (FC Fulham) - 75,86 Prozent gewonnene Zweikämpfe (58 Zweikämpfe in 7 Spielen) © getty / 34/42 PLATZ 8: JAMES TARKOWSKI (FC Burnley) - 76,92 Prozent gewonnene Zweikämpfe (52 Zweikämpfe in 5 Spielen) © imago images / PA Images 35/42 PLATZ 8: RAPHAEL VARANE (Real Madrid) - 76,92 Prozent gewonnene Zweikämpfe (39 Zweikämpfe in 7 Spielen) © getty 36/42 PLATZ 7: ALESSANDRO TUIA (Benevento Calcio) - 77,78 Prozent gewonnene Zweikämpfe (18 Zweikämpfe in 5 Spielen) © imago images / Gribaudi 37/42 PLATZ 6: NIKOLA MILENKOVIC (AC Florenz) - 78,00 Prozent gewonnene Zweikämpfe (50 Zweikämpfe in 7 Spielen) © imago images / AFLOSPORT 38/42 PLATZ 5: IZA (FC Cadiz) - 78,57 Prozent gewonnene Zweikämpfe (56 Zweikämpfe in 5 Spielen) © imago images / PanoramiC 39/42 PLATZ 2: SYLVAIN MARVEAUX (FC Lorient) - 80,00 Prozent gewonnene Zweikämpfe (20 Zweikämpfe in 5 Spielen) © imago images / Sportimage 40/42 PLATZ 2: ADNAN JANUZAJ (Real Sociedad) - 80,00 Prozent gewonnene Zweikämpfe (30 Zweikämpfe in 6 Spielen) © imago images / Sportimage 41/42 PLATZ 2: EZRI KONSA NGOYO (Aston Villa) - 80,00 Prozent gewonnene Zweikämpfe (60 Zweikämpfe in 7 Spielen) © imago images / newspix 42/42 PLATZ 1: BERAT DJIMSITI (Atalanta Bergamo) - 80,49 Prozent gewonnene Zweikämpfe (41 Zweikämpfe in 6 Spielen)

BVB-Verträge: Was passiert mit Zagadou und Delaney?

Die Sport Bild spekuliert zudem über die Zukunft der Dortmunder Spieler Dan-Axel Zagadou, Thomas Delaney, Axel Witsel und Mahmoud Dahoud. Bei allen läuft der Vertrag 2022 aus.

Im Fall des 21-jährigen Zagadou soll feststehen, dass der Vertrag verlängert werden soll und der Innenverteidiger ein Angebot erhalten werde.

Delaney dagegen würde man einen Wechsel wohl nicht verwehren. Der Däne träumt vor allem von der Premier League. Ab einer Offerte von zehn Millionen Euro Ablöse soll der BVB bereit sein, den 29-Jährigen zum Ende der Spielzeit zu verkaufen.

Unschlüssig sind die BVB-Verantwortlichen angeblich bei den Personalien Dahoud und Witsel. Beide sollen bleiben, solange sie ihre Leistungen stabilisieren können.

Dortmund: Favre gibt Entwarnung bei Guerreiro

Raphael Guerreiro wird Borussia Dortmund wohl nicht fehlen. Der Portugiese war am Dienstagabend beim 3:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Brügge in der zweiten Halbzeit leicht angeschlagen vom Feld gehumpelt.

Nun gab BVB-Trainer Lucien Favre Entwarnung: "Er hat vorher einen Schlag bekommen. Ich denke, dass es nicht schlimm ist."

Es sieht also danach aus, als könne der Schweizer am Samstag beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln wieder auf den formstarken Guerreiro zurückgreifen.

BVB: Spielplan bis zur Winterpause