Borussia Dortmund - Club Brügge 3:0: BVB dank Haaland und Sancho vor Achtelfinal-Einzug

Borussia Dortmund hat einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale gemacht. Am 4. Spieltag der Gruppenphase setzte sich der BVB mit 3:0 (2:0) gegen Club Brügge durch - allen voran dank Erling Haaland und Jadon Sancho (die Highlights im Video).

Ein Punkt am kommenden Mittwoch gegen Lazio Rom (21 Uhr) würde der Mannschaft von Favre sicher für den Einzug in die Runde der letzten 16 reichen, ein Sieg sogar zum Gruppensieg.

"Wir haben gute Charaktere dazugeholt, die auf dem Platz konsequent durchziehen und nicht zurückstecken", sagte Torhüter Roman Bürki nach dem Abpfiff bei DAZN: "Und Erling ist vorne eben ein überragender Spieler, der die Dinger einfach macht. Da redet dann auch niemand mehr von Mentalität. Jetzt wollen wir den Gruppensieg."

Hier geht es zu allen Stimmen.

BVB - Club Brügge: Die Analyse

Favre rotierte nach dem 5:2 gegen Hertha kräftig durch. Witsel, Can, Dahoud, Brandt und Reus machten Platz für Delaney, Bellingham, Reyna, Hazard und Sancho. Fest hielt der BVB-Coach im Offensivbereich also nur an Haaland. Das sollte sich früh auszahlen, denn der Norweger machte gegen die tief stehenden, aber fehleranfälligen Belgier weiter, wo er in Berlin aufgehört hatte.

In der 2. Minute gab er seinen ersten gefährlichen Torschuss ab, in der 18. seinen zweiten. Der saß dann auch, weil Haaland den Ball nach tollem Pass von Sancho geschickt am Brügger Schlussmann Mignolet vorbei ins kurze Eck manövrierte.

Die Führung gab den Hausherren Stabilität und Selbstvertrauen. Dem meist hinterherlaufenden Underdog gelang es nur selten, in die Dortmunder Gefahrenzone zu gelangen. Bis auf einen Schuss von Vormer in der 23. Minute bekam BVB-Keeper Bürki nichts zu tun. Mit dem Pausenpfiff erhöhte der befreiter als zuletzt aufspielende Sancho mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel schaltete die Favre-Elf - wohl auch mit Blick auf das Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Köln - ein paar Gänge zurück. Die Gäste drangen dadurch zwar ein ums andere Mal ins letzte Dortmunder Drittel ein, Bürki blieb dank seiner konzentriert verteidigenden Vorderleute aber weiter beschäftigungslos.

Und vorne? Hatte der nimmersatte Haaland immer noch nicht genug. Mit kräftiger Unterstützung von Brügge-Kapitän Vormer gelang ihm der Doppelpack (60.). Die restliche Spielzeit nutzte Favre für so manchen Wechsel. Dem 16-jährigen Wunderknaben Moukoko blieb ein Debüt in der Champions League jedoch verwehrt.

Borussia Dortmund schlägt Club Brügge: Die BVB-Einzelkritik © imago images / Jan Huebner 1/17 Borussia Dortmund landet einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Club Brügge und schnuppert am Achtelfinale der Königsklasse. Neben Erling Haaland und Raphael Guerreiro überzeugen zwei Engländer. Der BVB in der Einzelkritik. © imago images / Sven Simon 2/17 ROMAN BÜRKI: Können Keeper auch Kurzarbeitergeld beantragen? Vom belgischen Meister nur einmal ernsthaft geprüft, da hatte der Schweizer seine Fingerspitzen rechtzeitig vor Krmencik am Ball (65.). Note: 3. © imago images / Revierfoto 3/17 THOMAS MEUNIER (bis 72.): Bleibt weiter hinter den großen Erwartungen zurück. Stand gegen seinen alten Klub in der Defensive sicher, aber Meuniers offensive Pässe kommen einfach zu selten an. Note: 4. © imago images / Revierfoto 4/17 MANUEL AKANJI: Bestätigte in seinem 20. Spiel in der Königsklasse den Aufwärtstrend der letzten Wochen. Defensiv souverän und auch vorne mit Szenen. Hatte sogar einen Treffer auf dem Fuß, doch Gäste-Keeper Mignolet konnte retten (32.). Note 2,5. © imago images / Kirchner-Media 5/17 MATS HUMMELS: Mit einem frühen Flüchtigkeitsfehler, der Brügges Krmencik fast die Chance auf die Führung ermöglicht hätte. Danach aber gewohnt souverän, auch im Spielaufbau. Note: 3. © imago images / Revierfoto 6/17 RAPHAEL GUERREIRO (bis 81.): Meiste Pässe, meiste Ballkontakte - trotz Auswechslung! Der Portugiese ist längst der heimliche Spielmacher beim BVB. Fast alle Angriffe laufen über Guerreiro, der mit seiner Rolle als LV offenbar unterfordert ist. Note: 2. © imago images / Ulrich Hufnagel 7/17 JUDE BELLINGHAM: Sehr engagiert, sehr offensiv ausgerichtet, mit einigen guten Seitenverlagerungen. Überzeugender Auftritt des Engländers, der vor dem 2:0 auch den Freistoß zog. Note: 2,5. © imago images / RHR-Foto 8/17 THOMAS DELANEY (bis 72.): Einer von fünf Neuen im Favre-Team gegenüber dem jüngsten Sieg in der Bundesliga. Wie immer mit großer Laufbereitschaft. Stopfte viele Lücken und hatte auch offensiv einige gute Ideen. Note: 3. © imago images / Team 2 9/17 JADON SANCHO: Vielleicht das beste Saisonspiel des Engländers. Sanchos Traumpass auf Haaland öffnete früh den Weg zum 200. Königsklassen-Tor des BVB. Ebenso sehenswert sein eigenes Tor zum 2:0, ein toller Freistoß in den Winkel. Note: 1,5. © imago images / Kirchner-Media 10/17 THORGAN HAZARD: Konnte sich auf der rechten Außenbahn nur selten in Szene setzen. Wie in der 43. Minute, als er sich von De Ketelaere schlicht abkochen ließ. Zu harmlos bei einem Volley aus kurzer Distanz (79.). Note: 4. © imago images / Kirchner-Media 11/17 GIOVANNI REYNA (bis 81.): Bekam die würdevolle Aufgabe übertragen, im zentralen Mittelfeld die Fäden zu ziehen. Das gelang aber diesmal eher schlecht als recht. Oft überhastet und ungenau. Verdaddelte einen klasse Pass von Haaland (21.). Note: 4. © imago images / Kirchner-Media 12/17 ERLING HAALAND (bis 81.): Langsam gehen die Superlative aus. Knackte mit seinem Doppelpack etliche CL-Rekorde. Dortmunds fleischgewordene Ballmaschine prügelt die Kugeln auf den Kasten, dass man sich Sorgen ums Tornetz machen muss. Irrer Typ. Note: 1,5. © imago images / Avanti 13/17 EMRE CAN (ab 72.): In den letzten achtzehn Minuten für den ausgepowerten Delaney auf dem Platz. Versuchte, nochmal etwas Dampf zu machen. Nennenswertes kam aber nicht mehr dabei heraus. Keine Benotung. © imago images / Revierfoto 14/17 MATEU MOREY (ab 72.): Durfte für Meunier ran und kam damit überraschend zu seinem erst zweiten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. Machte seine Sache ordentlich, aber unauffällig. Keine Benotung. © imago images / Revierfoto 15/17 FELIX PASSLACK (ab 81.): In der Schlussphase noch für Guerreiro auf dem Platz. Sein gefährlicher Torschuss wurde gerade noch von Brügges Abwehr zur Ecke gelenkt. Keine Benotung. © imago images / Revierfoto 16/17 JULIAN BRANDT (ab 81.): Ein paar Spielminuten zum Schluss für Dortmunds Mittelfeld-Ass. Reichte aber angesichts des Spielstands nur noch zu einem besseren Auslaufen. Keine Benotung. © imago images / RHR-Foto 17/17 MARCO REUS (ab 81.): Der Kapitän diesmal nur mit einem schonenden Kurzeinsatz. Keine Benotung.

BVB - Club Brügge: Die Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Meunier (73. Morey), Akanj, Hummels, Guerreiro (80. Passlack) - Delaney (72. Can), Bellingham - Sancho, Reyna (81. Brandt), Hazard - Haaland (81. Reus).

Bürki - Meunier (73. Morey), Akanj, Hummels, Guerreiro (80. Passlack) - Delaney (72. Can), Bellingham - Sancho, Reyna (81. Brandt), Hazard - Haaland (81. Reus). Club Brügge: Mignolet - Mata, Kossounou, Deli, de Ketelaere - Balanta (52. Rits) - Lang (74. Schrijvers), Vormer, Vanaken, Diatta (74. Okereke) - Krmencik (66. Badji).

Champions League: Die Tabelle der Gruppe F

Platz Verein Spiele Tore Punkte 1 Borussia Dortmund 4 9:3 9 2 Lazio Rom 4 8:4 8 3 FC Brügge 4 3:8 4 4 Zenit St. Petersburg 4 3:8 1

BVB - Club Brügge: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Haaland (18.), 2:0 Sancho (45.), 3:0 Haaland (60.)



Dortmund gewinnt sein fünftes Heimspiel in der Champions League in Folge, der beste Lauf seit der Zeit zwischen September 2012 und Oktober 2013 (damals sieben Heimsiege in Folge).

Haaland ist der erste Spieler, der sechs Treffer in einer CL-Gruppenphase für Dortmund erzielte.

Sancho ist der erste Engländer seit Beckham (Oktober 2005 mit Real Madrid gegen Rosenborg), der einen direkten Freistoß für eine nicht-englische-Mannschaft erzielte.

Der Star des Spiels: Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Eine clevere Vorlage, ein wunderschönes Tor: Sancho war erst zum zweiten Mal in seiner noch jungen Champions-League-Laufbahn direkt an zwei Treffern in einem Spiel beteiligt. Der 20-Jährige bot sich auch abgesehen davon immer wieder an und setzte viele gefährliche Akzente auf der linken Dortmunder Außenbahn. Eine gute Nachricht für Favre, wirkte Sancho in den vergangenen Wochen doch eher abwesend und weit von seiner Bestform entfernt.

Der Flop des Spiels: Ruud Vormer (Club Brügge)

Der Kapitän der Belgier stand sinnbildlich für das alles andere als Champions-League-taugliche Auftreten der Gäste. Vormer hatte überhaupt keinen Zugriff im Mittelfeld, er bestritt in 90 Minuten nur vier Zweikämpfe. Der Tiefpunkt: seine Vorlage für den eigentlich im Abseits stehenden Haaland zum dritten Dortmunder Tor.

Der Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (Slowakei)

Der slowakische Referee ließ sich in der weitgehend fair geführten Begegnung (nur eine Gelbe Karte für Brügges Rits nach einem harten Einsteigen gegen Guerreiro) nichts zu Schulden kommen.