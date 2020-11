BVB, News und Gerüchte: Nächster Stürmer aus Skandinavien an der Angel?

Erling Haaland und Youssoufa Moukoko sind bei Borussia Dortmund in aller Munde, doch die Westfalen beobachten wohl schon den nächsten Stürmer - den Finnen Marcus Forss. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Weitere News zu Borussia Dortmund findet Ihr hier.

BVB: Marcus Forss wohl weiter im Visier

Suchen die Borussen womöglich schon einen Nachfolger von Erling Haaland? Wie The Athletic berichtet, haben die Dortmunder nun schon zum wiederholten Male den finnischen Stürmer Marcus Forss beobachtet. Laut des Berichts waren Scouts der Westfalen anwesend, als dieser gegen Frankreich am 11. November sein Debüt in der Nationalmannschaft gab und sofort auch ein Tor schoss.

Auch Union Berlin soll seine Späher geschickt haben. Forss spielt derzeit beim FC Brentford in der englischen Championship, also der zweiten Liga, und erzielte in 13 Pflichtspielen sechs Tore. Der 21-Jährige hat in England aber noch einen Vertrag bis 2023.

Das englische Portal teamtalk schrieb aber vor einiger Zeit, dass Dortmund den Finnen schon im Winter kaufen könnte, um ihn dann sofort wieder zu verleihen.

BVB: Lothar Matthäus lobt Dortmund und Haaland

Das 5:2 der Dortmunder bei Hertha BSC sorgte in Deutschland für Aufsehen, vor allem die starke zweite Halbzeit sowie der Viererpack von Erling Haaland dominierten die Schlagzeilen. Auch Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus war beeindruckt, wie er in seiner Kolumne für Sky schrieb: "Das ist der BVB, wie ich ihn mir vorstelle."

Laut Matthäus war es beeindruckend, dass sich der BVB vom Rückstand nicht aus der Ruhe bringen ließ und sich die Dortmunder stattdessen auf ihre Stärken besonnen hätten. Ein Extra-Lob gab es dann auch noch für Haaland. "Was Haaland mit nur 20 Jahren im Dortmund-Trikot Woche für Woche abliefert, ist gigantisch und sensationell. Vier Tore in einem Spiel und konstante Top-Leistungen. Wahnsinn dieser Kerl", zeigte sich der Ex-Libero begeistert.

BVB: Matthäus mit Rat für Moukoko

Und auch über Dortmunds anderen Stürmer, Youssoufa Moukoko, schrieb Matthäus. Der 59-Jährige sah den Kurzeinsatz des Wunderkinds eher als ein Geburtstagsgeschenk und vermutet, dass der Einsatz mit 16 Jahren und einem Tag ein Rekord für die Ewigkeit sein wird.

Für die Zukunft wünscht sich Matthäus, dass man den Stürmer nun "nicht verheizen" solle. "Man sollte ihn jetzt noch ganz in Ruhe reifen und hin und wieder spielen lassen. Ich habe den Eindruck, dass er in Dortmund genau an der richtigen Adresse ist", erklärte Matthäus.

Vorbilder gebe es ja in den eigenen Reihen genug, Matthäus nannte hier Haaland, Giovanni Reyna und auch Jadon Sancho.

© imago images / Matthias Koch

BVB: Reinier positiv auf Corona getestet

Es läuft einfach nicht für den Neuzugang von Real Madrid in Dortmund. Wie der BVB am Montag mitteilte, wurde Reinier positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich nun erst einmal in häuslicher Quarantäne.

Die Leihgabe von Real Madrid war in der vergangenen Woche mit der U23 von Brasilien unterwegs und spielte unter anderem beim 3:1 gegen Südkorea in Ägypten. Dort traf der Youngster einmal. Hier geht es zur ausführlichen News.

BVB: Spielplan bis zur Winterpause