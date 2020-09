BVB, News und Gerüchte - Lothar Matthäus: Diesen Fehler machte Dortmund mit Jadon Sancho

Lothar Matthäus hat Kritik an BVB-Coach Lucien Favre wegen eines Verzichts auf Jadon Sancho geübt. Manuel Akanji will sich nicht mit der Vizemeisterschaft zufrieden geben. Für den Saisonauftakt plant die Borussia mit 10.000 Zuschauern. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

BVB - Matthäus: Diesen Fehler machte Dortmund mit Sancho

Lothar Matthäus hat BVB-Trainer Lucien Favre für die Entscheidung kritisiert, im Topspiel in der Rückrunde gegen den FC Bayern anfangs auf Jadon Sancho und Emre Can verzichtet zu haben: "Das machte bei der 0:1-Niederlage den Unterschied. In solchen Topduellen brauche ich die Mentalität eines Emre Can und die Ausnahmeklasse von Sancho. Seine Aufstellung hatte Favre exklusiv", erklärte Matthäus in der Sport Bild.

"Mich erinnert das an die Fehler von Pep Guardiola beim Aus von Manchester City in der Champions League gegen Lyon, als er Kevin De Bruyne rechts statt auf seiner Stammposition aufstellte." Auch deshalb geht Matthäus davon aus, dass Favre nur über einen eingeschränkten Kredit verfügt. "Aufgrund der Vorkommnisse und der Äußerungen aus dem Klub in der Vergangenheit glaube ich, dass es für Favre gleich bei der ersten Niederlage ungemütlich wird."

"Dortmund könnte Meister werden, für den Fall, dass der FC Bayern nicht in der Bundesliga spielen würde. Ansonsten bräuchte der BVB schon eine hundertprozentige Saison mit einem FC Bayern, der zeitgleich Fehler macht. Diese Fehler machte aber Favre zuletzt", sagte Matthäus. Der BVB brauche "mehr Drecksäcke. Mit Talent und Jugend allein gewinnst du nichts".

Jude Bellingham knackt BVB-Rekord: Die 20 jüngsten Torschützen von Borussia Dortmund © imago images 1/21 Beim BVB fiel gegen den MSV Duisburg ein 15 Jahre alter Rekord. Jude Bellingham ist mit 17 Jahren und 77 Tagen der jüngste Dortmunder Pflichtspiel-Torschütze seit Vereinsgründung und löst damit eine BVB-Legende ab. Die 20 jüngste BVB-Torschützen. © imago images / Rust 2/21 PLATZ 20: LOTHAR EMMERICH - 18 Jahre, 11 Monate, 1 Tag am 30.10.1960 beim 2:2 gegen Alemannia Aachen. © imago images / pmk 3/21 PLATZ 19: THEO SCHNEIDER - 18 Jahre, 7 Monate, 20 Tage am 12.04.1979 beim 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg. © imago images / Sven Simon 4/21 PLATZ 18: MIRKO VOTAVA - 18 Jahre, 7 Monate, 5 Tage am 30.11.1974 beim 1:0 gegen den 1.FC Mülheim-Styrum. © imago images / Ferdi Hartung 5/21 PLATZ 17: DIETER KURRAT - 18 Jahre, 6 Monate, 26 Tage am 11.12.1960 beim 1:0 gegen den SC Victoria Köln. © imago images / Thomas Bielefeld 6/21 PLATZ 16: FELIX PASSLACK - 18 Jahre, 5 Monate, 24 Tage am 22.11.2016 beim 8:4 gegen Legia Warschau. © imago images / Christopher Neundorf/Kirchner-Media 7/21 PLATZ 15: MANFRED KOSLOWSKI - 18 Jahre, 5 Monate, 15 Tage am 07.01.1959 beim 4:2 gegen Rot-Weiss Essen. © imago images / MIS 8/21 PLATZ 14: DAN-AXEL ZAGADOU - 18 Jahre, 4 Monate, 25 Tage am 28.10.2017 beim 2:4 gegen Hannover 96. © imago images / Eduard Bopp 9/21 PLATZ 13: SAHR SENESIE - 18 Jahre, 4 Monate, 17 Tage am 06.11.2003 beim 2:2 gegen den FC Sochaux-Montbeliard. © imago images / ActionPictures 10/21 PLATZ 12: MARIO GÖTZE - 18 Jahre, 2 Monate, 26 Tage am 29.08.2010 beim 3:1 gegen den VfB Stuttgart. © imago images / kicker/Liedel 11/21 PLATZ 11: DANIEL SIMMES - 18 Jahre, 1 Monate, 23 Tage am 05.10.1984 beim 2:1 gegen Bayer Leverkusen. © imago images / foto2press 12/21 PLATZ 10: ALEXANDER ISAK - 18 Jahre, 1 Monate, 3 Tage am 24.10.2017 beim 5:0 gegen den 1. FC Magdeburg. © imago images / EIBNER/MarioxHommes 13/21 PLATZ 9: JADON SANCHO - 18 Jahre, 27 Tage am 21.04.2018 beim 4:0 gegen Bayer Leverkusen. © imago images / Horstmüller 14/21 PLATZ 8: RALF AUGUSTIN - 17 Jahre, 11 Monate, 13 Tage am 09.09.1978 beim 4:3 gegen den VfB Stuttgart. © imago images / Team 2 15/21 PLATZ 7: MARC-ANDRE KRUSKA - 17 Jahre, 10 Monate, 22 Tage am 21.05.2005 beim 2:1 gegen Hansa Rostock. © imago images / Sven Simon 16/21 PLATZ 6: IBRAHIM TANKO - 17 Jahre, 8 Monate, 7 Tage am 01.04.1995 beim 3:1 gegen den KFC Uerdingen. © imago images / Uwe Kraft 17/21 PLATZ 5: LARS RICKEN - 17 Jahre, 8 Monate, 1 Tag am 11.03.1994 beim 2:1 gegen den MSV Duisburg. © imago images / Team 2 18/21 PLATZ 4: CHRISTIAN PULISIC - 17 Jahre, 6 Monate, 30 Tage am 17.04.2016 beim 3:0 gegen den HSV. © imago images / Sven Simon 19/21 PLATZ 3: GIOVANNI REYNA - 17 Jahre, 2 Monate, 22 Tage am 04.02.2020 beim 2:3 gegen Werder Bremen. © imago images / ExSpo 20/21 PLATZ 2: NURI SAHIN - 17 Jahre, 2 Monate, 21 Tage am 26.11.2005 beim 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg. © imago images / nordphoto / Rauch 21/21 PLATZ 1: JUDE BELLINGHAM - 17 Jahre, 2 Monate, 16 Tage am 14.09.2020 beim 5:0 gegen den MSV DUISBURG.

Akanji: "Keiner von uns will Zweiter werden"

Manuel Akanji hat sich mit dem BVB für die neue Saison große Ziele gesetzt und baut dabei auch auf den umworbenen Jadon Sancho: "Natürlich macht Jadon uns mit seiner Qualität stärker. Spiele zu gewinnen ist mit Jadon einfacher als ohne ihn. Das ist gut. Denn keiner von uns will gerne Zweiter werden", sagte der Innenverteidiger der Sport Bild.

Optimistisch stimme ihn die Vorbereitung sowie der souveräne 5:0-Erfolg in der ersten Pokalrunde gegen den MSV Duisburg: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit unserer Mannschaft eine gute Saison spielen werden." Neben der sportlichen Klasse stimme auch die Einstellung im Kader, wozu Winterneuzugang Emre Can einen entscheidenden Beitrag leiste: "Im Training siehst du, wie er in jeden Zweikampf voll einsteigt. Sein Gesichtsausdruck verrät, dass er alles zu tun bereit ist."

Damit verschaffe "man sich auf dem Platz Respekt", was auch bei den Gegnern Eindruck hinterlasse: "Genau das wollen wir: Die Gegner sollen wieder gehörig Respekt vor uns haben." Seit seiner Ankunft habe sich die Mannschaft deutlich weiterentwickelt - auch dank dem Trainer: "Wir spielen einen ganz anderen Fußball als im Januar 2018, als ich nach Dortmund gewechselt bin: sicherlich attraktiver und flexibler. Das ist das Verdienst von Lucien Favre."

BVB plant mit 10.000 Zuschauern zum Saisonauftakt

Für das Auftaktspiel der Bundesliga-Saison gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker) plant der BVB mit 10.000 Zuschauern im Signal-Iduna-Park. Dies teilte der Verein mit. Die digitalen Tickets können nur aktuelle Dauerkartenbesitzer erwerben, die in Nordrhein-Westfalen wohnen.

"Die Fußball-Bundesligisten, aber auch die Klubs und Vereine anderer Sportarten, können am heutigen Tage sehr froh sein, und dieses Gefühl haben wir beim BVB auf jeden Fall", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, nachdem die Bundesländer eine sechswöchige Testphase mit einer Stadionauslastung von bis zu 20 Prozent vereinbart hatten. Dies wären in Dortmund maximal 16.273 Besucher.

Watzke sprach "allen aus der Politik" einen Dank für die Bemühungen in der vergangenen Zeit aus und stellte zudem klar, "dass wir als Klubs gemeinsam mit den beteiligten Fans mit dieser Probezeit in den kommenden Wochen äußerst verantwortungsvoll umgehen".

