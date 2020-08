FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Kolasinac "will nur nach Hause" - Transfer wird offenbar konkreter

Die Rückkehr von Sead Kolasinac zum FC Schalke 04 nimmt offenbar immer konkretere Formen an. Sturm-Routinier Vedad Ibisevic wird für die Königsblauen wohl zum Schnäppchen. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Schalke 04.

FC Schalke 04 - Transfers: Kolasinac will offenbar unbedingt zu S04 zurückkehren

Der Wechsel von Sead Kolasinac vom FC Arsenal zurück zum FC Schalke 04 wird offenbar immer konkreter. Wie die Bild-Zeitung berichtet, habe sich S04-Sportvorstand Jochen Schneider bereits dreimal mit dem 27-Jährigen getroffen. Nach Angaben des Blattes ist der Transfer besonders für den auf Schalke ausgebildeten und zum Profi aufgestiegenen Kolasinac eine Herzensangelegenheit.

Demnach habe der Linksverteidiger, der am Ende der vergangenen Saison noch zum Stammpersonal bei Arsenal gehörte, einem engen Vertrauten eine SMS geschickt, in der er klar stellte, dass man "alles, was geht, versuchen" müsse, um eine Rückkehr zu den Knappen möglich zu machen. "Ich will nur nach Hause und dass das Stadion explodiert, wenn wir es bekannt geben", soll der Bosnier geschrieben haben.

Im Gespräch ist aktuell ein auf ein Jahr beschränktes Leihgeschäft mit den Gunners, inklusive einer Kaufoption. Gehaltstechnisch soll Kolasinac das aufgrund der auf Schalke eingeführten Obergrenze aktuell maximal mögliche Salär verdienen (2,5 Millionen Euro). Weitere 2,5 Millionen Euro soll "Seo" von Arsenal erhalten. Auf die restlichen vier Millionen Euro - aktuell bezieht er bei Arsenal ein Jahresgehalt in Höhe von neun Millionen - verzichtet er nach Angaben der Bild.

Kolasinac, der nach sechs Jahren und 123 Pflichtspielen für Schalke 2017 ablösefrei zu Arsenal gewechselt war, soll jedoch für einen Wechsel zu den Königsblauen im Gegenzug das Kapitänsamt fordern. Das hatte im Verlauf der vergangenen Saison Omar Mascarell von Alexander Nübel übernommen, nachdem der Wechsel des Torhüters zum FC Bayern München bekannt geworden war.

S04-Transfergerüchte: Was passiert noch beim FC Schalke 04? © imago images / RHR-Foto 1/29 Bei Schalke 04 hat sich personell im Hinblick auf die kommende Saison bislang nicht viel getan. Was könnte beim S04 in Sachen Kaderplanung in dieser Transferperiode noch passieren? Das sind die aktuellen Gerüchte. © imago images / Team 2 2/29 Ladenhüter wie Sebastian Rudy oder Guido Burgstaller werden die Schalker wohl nicht loswerden. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Schalker sogar eine Bürgschaft beantragen. Viel Geld für Neugänge ist also nicht vorhanden. © imago images / Laci Pereyni 3/29 Zunächst aber die Abgänge: Neben Weston McKennie (Juventus) muss S04 auch den Verlust der ablösefreien Abgänge von Alexander Nübel (Bayern) und Daniel Caliguiri (Augsburg) kompensieren. © imago images / Team 2 4/29 Zudem wurden die Leihen von Kenny (Everton), Gregoritsch (Augsburg), Todibo und Miranda (beide Barcelona) nicht verlängert. Die Rückkehrer Tekpetey (Ludogrets), Teuchert (Union), Carls (Guimares) und Insua (Huesca) wurden abgegeben. Weitere folgen wohl. © imago images / RHR-Foto 5/29 HAMZA MENDYL (Vertrag bis 2023): Der Linksverteidiger, der S04 einst 6 Mio. Euro kostete, kehrte von seiner Leihe aus Dijon zurück. Auf Schalke hat der 22-Jährige aber keine Zukunft. © imago images / RHR-Foto 6/29 Viele Interessenten für den Franzosen gibt es aber wohl nicht. Real Betis soll sich zwar mit Mendyl beschäftigt haben, ein konkretes Interesse liegt aber wohl nicht vor. © imago images / RHR-Foto 7/29 NABIL BENTALEB (Vertrag bis 2021): Der Algerier spielte in der letzten Saison auf Leihbasis bei Newcastle United. Der Klub ließ eine Kaufoption über 10 Millionen Euro aber aufgrund zu hoher Gehaltsvorstellungen von Bentaleb verstreichen. © imago images / RHR-Foto 8/29 Laut übereinstimmenden Medienberichten ist eine Trennung von Bentaleb nur noch Formsache. Der Mittelfeldspieler war zuletzt freigestellt worden, um sich einen neuen Verein zu suchen. Hellas Verona soll wohl in der Pole Position liegen. © imago images / RHR-Foto 9/29 OZAN KABAK (Vertrag bis 2024): Bereits nach einer Saison könnte Kabak die Königsblauen wieder verlassen. Mehrere englische Klub sollen ihr Interesse an dem 20-Jährigen hinterlegt haben. Kabak hat bei S04 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Mio. Euro. © imago images / RHR-Foto 10/29 Neben dem FC Liverpool soll vor allem Leicester City an dem Innenverteidiger interessiert sein. Die Foxes haben Kabak wohl als möglichen Nachfolger von Caglar Söyüncü ausgemacht, sollte dieser den Verein verlassen. © imago images / RHR-Foto 11/29 AMINE HARIT (Vertrag bis 2024): Nach einer stark verbesserten Saison des 23-Jährigen sollen mehrere Klubs aus dem Ausland an ihm dran sein. Wie die Sport Bild berichtete, soll Harit mit Schalke abgeschlossen haben und einen Wechsel anstreben. © imago images / RHR-Foto 12/29 Angeblich hätte der FC Valencia den Marokkaner schon länger beobachtet. Aus Frankreich soll zudem der OGC Nizza ein Auge auf Harit geworfen haben. Sein Spielstil hätte demnach Trainer Patrick Vieira imponiert. © imago images / RHR-Foto 13/29 CAN BOZDOGAN (Vertrag bis 2022): Das 19-jährige Mittelfeldtalent sammelte in der vergangenen Saison die ersten Profiminuten. Sowohl Atletico Madrid als auch die Tottenham Hotspur sollen sich mit ihm beschäftigen. © imago images / RHR-Foto 14/29 Laut einem Bericht der Mundo Deportivo könnte Bozdogan den Klub für rund 10 Millionen Euro verlassen. Beide Klubs sind aber demnach nicht bereit, diese Summe für einen Spieler mit drei Bundesliga-Einsätzen zu bezahlen. © imago images / RHR-Foto 15/29 MARK UTH (Vertrag bis 2022): Der 1. FC Köln ließ eine Kaufoption in Höhe von 10 Mio. Euro verstreichen. Dennoch wollen die Geißböcke Uth verpflichten. Aufgrund mehrerer öffentlicher Aussagen kam es zum Zoff zwischen Schalke und Köln. © imago images / RHR-Foto 16/29 Schalke wollte den Kölnern nicht entgegenkommen, die rund fünf Mio. Euro boten. Laut kicker-Informationen sei den Kölner aber auch klar, dass Uth mit Klubs aus der Premier League in Verbindung steht. © imago images / RHR-Foto 17/29 Lediglich 6 Mio. Euro soll Schalke durch die McKennie-Leihe erhalten haben. Nicht viel für die klammen Kassen der Schalker. "Man muss in anderen Regalen suchen", sagte Sportvorstand Jochen Schneider jüngst zur neuen Transferpolitik der Königsblauen. © imago images / Nordphoto 18/29 VEDAD IBISEVIC (vereinslos): Der 36-jährige Stürmer soll sich laut einem Bericht der Bild-Zeitung für Schalke entschieden haben. Ibisevic, der bis Sommer noch für Hertha BSC auf Torejagd ging, soll einen Ein-Jahres-Vertrag erhalten. © imago images / foto2press 19/29 VINCENT MÜLLER (Würzburger Kickers, Vertrag bis 2021): Laut kicker-Informationen könnte der Torwart die Kickers vorzeitig verlassen, da der Klub mit Fabian Giefer und Eric Verstappen zwei potentielle Keeper im Kader hat. © imago images / HMB-Media 20/29 Schalke soll in dem 20-Jährigen großen Potenzial sehen und daher ein Interessent sein. Bei den Königsblauen soll Müller zwar nicht als direkter Ersatz von Alexander Nübel dienen, dafür aber als Perspektiv-Spieler. © imago images / GEPA Pictures 21/29 SHON WEISSMANN (Wolfsberger AC, Vertrag bis 2021): Der Stürmer betonte mehrfach, dass die Bundesliga sein Ziel sei. Schalke soll angefragt haben, kam aber wohl zu spät. Weissmann steht vor einem Wechsel zu Real Valladolid. © imago images / Bernd König 22/29 SEBASTIAN ANDERSSON (Union Berlin, Vertrag bis 2022): Schalke bekundete lange Zeit Interesse am Schweden. Andersson hätte Union vorzeitig für 7 Mio. Euro verlassen können. Schalke wollte diese aber nicht bezahlen, daher scheiterte der Transfer. © imago images / Sven Simon 23/29 SVEN ULREICH (Bayern München, Vertrag bis 2021): Bei den Bayern könnte Ulreich nach der Verpflichtung von Alexander Nübel nur noch Nummer drei sein. Schalke gilt nach Bild-Infos als Interessent. Fraglich ist nur, ob S04 Ulreich bezahlen könnte. © imago images / PA Images 24/29 CONOR GALLAGHER (FC Chelsea, Vertrag bis 2022): Der Mittelfeldspieler steht momentan nur im Kader der U23-Mannschaft der Blues. Laut englischen Medienberichten soll Schalke an einer Leihe interessiert sein. © imago images / Globallimagens 25/29 OTAVIO (FC Porto, Vertrag bis 2021): Der Offensivspieler will laut der portugiesischen Zeitung A Bola seinen Vertrag nicht verlängern. Schalke soll zwar interessiert sein, die aufgerufene Ablösesumme von 20 Mio. Euro ist aber nicht realisierbar. © imago images / PRiME Media Images 26/29 SEAD KOLASINAC (FC Arsenal, Vertrag bis 2022): Kehrt der Ex-Schalker zurück? Laut übereinstimmenden Medienberichten sind sowohl S04 als auch Kolasinac an einer Rückholaktion interessiert, es gab mehrere Treffen. Im Raum steht wohl eine Leihe. © imago images / PA Images 27/29 Als Knackpunkt gilt das Gehalt des Bosniers. In London soll Kolasinac rund 9 Mio. Euro verdienen. Auf Schalke könnte er nur 2,5 Mio. Euro erhalten. Laut der Bild könnte er vom Klub nach der Krise für seine finanziellen Einbußen kompensiert werden. © imago images / Pro Shots 28/29 RICK KARSDORP (AS Rom, Vertrag bis 2022): Der Rechtsverteidiger war zuletzt an Feyenoord Rotterdam ausgeliehen. Karsdorp soll eine Alternative zu Jonjoe Kenny sein, dessen Leihe nicht verlängert werden konnte. © imago images / ZUMA Wire 29/29 GABRIEL MONTIEL (River Plate, Vertrag bis 2021): Da Kaderplaner Michael Reschke gute Kontakte nach Argentinier pflegt, könnte laut argentinischen Medien der Rechtsverteidiger eine Option für S04 sein. Montiel soll aber rund 8 Mio. Euro kosten.

Schalke-Transfers: Vedad Ibisevic wird für S04 wohl zum Schnäppchen

Die Verpflichtung von Vedad Ibisevic wird für den FC Schalke 04 offenbar ein echtes Schnäppchen. Der 36 Jahre alte Routinier kommt nicht nur ablösefrei zu den Königsblauen, er soll auch einem minimalen Gehalt zugestimmt haben.

Wie der kicker berichtet, verdient Ibisevic lediglich 100.000 Euro pro Jahr auf Schalke - weniger als ein durchschnittlicher Drittligaspieler: Nach DFL-Angaben erhält ein Profi in der 3. Liga nämlich 120.000 Euro pro Jahr.

Ibisevic soll außerdem nach dem Ende seines Vertrags bei Hertha BSC wesentlich lukrativere Angebote aus dem Ausland erhalten haben als das des finanziell extrem angeschlagenen Revierklubs. Allerdings soll er laut kicker unbedingt zu S04 wollen.

Dort wird er jedoch nur Ergänzungsspieler sein. Wie der kicker berichtet, wollen die Schalker Verantwortlichen noch einen weiteren Mittelstürmer verpflichten, um der zahnlosen S04-Offensive aus der vergangenen Saison mehr Biss zu verleihen. Schalke stellte nach den Absteigern Paderborn (37) und Düsseldorf (36) die schlechteste Offensive der Bundesliga mit 38 Toren.

Schalke 04: Die Top-Torschützen in der Saison 2019/20

Platz Spieler Position Tore 1 Amine Harit Mittelfeld 7 1 Benito Raman Angriff 7 1 Suat Serdar Mittelfeld 7 4 Daniel Caligiuri Mittelfeld 4 5 Ahmed Kutucu Angriff 3

FC Schalke 04: Schneider versteht Nervosität der Fans

Sportvorstand Schneider hat angekündigt, trotz der aktuell schwierigen finanziellen Lage bei Schalke 04 noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden zu wollen. "Der Kader ist an der einen oder anderen Stelle noch nicht ausbalanciert. Da sind wir dran", sagte Schneider in der Sportschau am Sonntag.

Die Situation habe sich trotz des Abgangs von Weston McKennie zu Juventus zwar "nicht verschlechtert", allerdings könne er angesichts der bislang enttäuschenden Testspielergebnisse "verstehen, dass der eine oder andere nervös wird". Wen Schalke potenziell ins Auge gefasst habe und auf welcher Position Schneider am ehesten Nachbesserungsbedarf sehe, verriet der 48-Jährige nicht.

"Da gehören immer mehrere Parteien dazu. Nicht nur ein neuer Spieler, sondern in der Regel auch ein abgebender Verein", sagte Schneider. "Da müssen Sie sich noch ein wenig in Geduld üben."