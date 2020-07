RB Leipzig, News und Gerüchte: Milot Rashica zu teuer für Leipzigs Transferbudget?

Die Verantwortlichen von RB Leipzig haben der sportlichen Leitung offenbar ein eng kalkuliertes Transferbudget zur Verfügung gestellt. Eine Verpflichtung von Milot Rashica von Werder Bremen könnte damit wohl zu teuer werden. Hier gibt es News und Gerüchte zu RB Leipzig.

RB Leipzig: Nur 25 Millionen Euro für Transfers - Rashica zu teuer?

Wie der kicker berichtet, hat RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff der sportlichen Leitung ein Budget von 25 Millionen Euro für Transfers im Sommer zur Verfügung gestellt. Somit darf offenbar nur ein Teil des Transfererlöses von Timo Werner, der für etwa 50 Millionen Euro zu Chelsea wechselt, in neue Spieler investiert werden.

Laut dem Bericht hält Mintzlaff eine gewisse Zurückhaltung auf dem Transfermarkt für angebracht, da aufgrund der Coronakrise Trainer, Management, Klubführung sowie die Spieler auf Teile ihres Gehalts verzichten. Mit dem Budget sollen wohl sechs offene Positionen besetzt werden, in Hee-Chan Hwang (24, Stürmer) und Benjamin Henrichs (23, Rechtsverteidiger) hat RB bereits zwei Neuzugänge offiziell verkündet.

Auf der Wunschliste der Leipziger steht zudem angeblich ein defensiver Mittelfeldspieler und eine weitere Offensivkraft, um den Werner-Abgang zu kompensieren. In den vergangenen Wochen wurde RB Interesse an Milot Rashica von Werder Bremen nachgesagt, der könnte nun aber nicht mehr ins Budget passen.

Bei einem Abstieg der Norddeutschen wäre der 24-Jährige aufgrund einer Ausstiegsklausel für 15 Millionen Euro zu haben gewesen. Nach dem Klassenerhalt beträgt diese jedoch 35 Millionen Euro. Angeblich bekommt RB im Rashica-Werben zudem Konkurrenz vom AC Mailand. Offenbar will Ralf Rangnick den Offensivspieler nach Italien locken.

RB Leipzig, Gerüchte: Wolf vor Wechsel zu Gladbach

Borussia Mönchengladbach steht laut kicker vor einer Verpflichtung von Hannes Wolf von RB Leipzig. Das Interesse der Fohlen war schon länger bekannt, nun stehen offenbar die Rahmenbedingungen für einen Wechsel fest. Demnach haben sich die Parteien auf eine Leihe mit Kaufoption geeinigt.

Zwar hätte Leipzig dem Bericht zufolge einen Verkauf des Österreichers bevorzugt, allerdings könne Gladbach die anvisierte Abslösesumme der Leipziger in Höhe von zwölf Millionen Euro nicht stemmen. Der 21-Jährige stand in der Saison 2019/20 in nur fünf Spielen für RB auf dem Rasen, auch aufgrund einer langwierigen Knöchelverletzung. Bei Gladbach würde der ehemalige Salzburger Wolf auf seinen Ex-Trainer Marco Rose treffen.

Wallner, Sabitzer, Keita und Co.: Diese Spieler holte RB Leipzig aus Salzburg © imago images / Hartmut Boesener/Eibner-Pressefoto 1/20 Das Jubiläum ist perfekt: Am Mittwoch wagte der 20. Spieler einen konzern-internen Mannschaftswechsel von RB Salzburg zu RB Leipzig. Während einige Überläufer zu Weltstars wurden, gingen andere komplett unter. Alle Überläufer und was aus ihnen wurde. © GEPA 2/20 Roman Wallner (Winterpause 2012): 86 Spiele (34 Tore) für Salzburg, 16 Spiele (6 Tore) für Leipzig. Spielte zuletzt wieder in Österreich beim SV Grödig, ehe er im März seine Karriere beendete. Aktuell als Trainer beim Salzburger AK tätig. © GEPA 3/20 Georg Teigl (Winterpause 2014): 87 Spiele (9 Tore) für Salzburg, 57 Spiele (3 Tore) für Leipzig. Kickt aktuell für den FC Augsburg in der Bundesliga, ist dort jedoch nur Reservist. © GEPA 4/20 Stefan Hierländer (Sommer 2014): 110 Spiele (5 Tore) für Salzburg, 24 Spiele für Leipzig. Steht seit Sommer 2016 beim SK Sturm Graz unter Vertrag und ist dort sogar Mannschaftskapitän. © GEPA 5/20 Thomas Dähne (Sommer 2014): 55 Spiele Liefering, 12 Spiele für Leipzig II. Der ehemalige U20-Tormann des DFB spielte zwei Jahre bei Wisla Plock in Polens höchster Liga und wechselte im Sommer zu Holstein Kiel. © GEPA 6/20 Yordy Reyna (Winterpause 2015, Leihe): 36 Spiele (3 Tore) für Salzburg, 14 Spiele (1 Tor) für Leipzig. Verdient sein Geld mittlerweile in der MLS bei den Vancouver Whitecaps. © GEPA 7/20 Rodnei (Winterpause 2015): 30 Spiele für Salzburg, 7 Spiele (1 Tor) für Leipzig. Beendete nach einem Jahr ohne Verein im September 2019 seine Karriere. © GEPA 8/20 Nils Quaschner (Sommer 2015): 15 Spiele (2 Tore) für Salzburg, 20 Spiele (1 Tor) für Leipzig. Wechselte nach einem Leihjahr in Bochum zu Arminia Bielefeld. Dort ein Pechvogel: Machte für die Arminia aufgrund von Knie-Ops nur 4 Spiele. Nun vereinslos. © GEPA 9/20 Stefan Ilsanker (Sommer 2015): 130 Spiele (5 Tore) für Salzburg, 131 Spiele (1 Tor) für Leipzig. War lange Zeit gesetzt, seit der Rückrunde 2018/19 jedoch außen vor und im Winter zu Eintracht Frankfurt transferiert. © GEPA 10/20 Peter Gulacsi (Sommer 2015): 100 Spiele für Salzburg, 150 Spiele für Leipzig und dort die unangefochtene Nummer eins. Aufgrund seines Standings kokettiert sein Ersatzmann Yvon Mvogo seit geraumer Zeit mit einem Abschied aus Leipzig. © GEPA 11/20 Marcel Sabitzer (Sommer 2015): 51 Spiele (27 Tore) für Salzburg, 186 Spiele (43 Tore) für Leipzig. Wechselte 2014 über den Umweg Leipzig von Rapid zu Salzburg, 2015 dann zurück nach Deutschland. Bei RBL ein absoluter Schlüsselspieler in der Offensive. © GEPA 12/20 Massimo Bruno (Sommer 2015, zuvor an Salzburg verliehen): 39 Spiele (8 Tore) für Salzburg, 27 Spiele (2 Tore) für Leipzig. Kam 2014 ebenfalls per Leihe nach Salzburg, kickt mittlerweile für RSC Charleroi in Belgien und pausiert mit einem Kreuzbandriss. © GEPA 13/20 Benno Schmitz (Sommer 2016): 60 Spiele für Salzburg, 17 Spiele für Leipzig. Nach zwei Jahren in Salzburg 2016 zu Leipzig, heute beim 1. FC Köln. Dort sogar in dieser Saison phasenweise Stammspieler. © GEPA 14/20 Naby Keita (Sommer 2016): 81 Spiele (20 Tore) für Salzburg und anschließend zu RB Leipzig, wo er überragende Leistungen zeigte. Wechselte 2018 für 60 Mio. Euro zuLiverpool. Dort mal Stammspieler, mal Reservist. Aktuell eher letzteres. © GEPA 15/20 Bernardo (Sommer 2016): 26 Spiele (3 Tore) für Salzburg, 49 Spiele für Leipzig (1 Tor). Kam im Winter 2016 zu Salzburg und ging ein halbes Jahr später zu Leipzig. Verließ RBL 2018 für 10 Mio. Euro Richtung Premier League, bei Brighton aktuell außen vor. © GEPA 16/20 Dayot Upamecano (Winterpause 2017): 23 Spiele für Salzburg, 85 Spiele für Leipzig. Kam im Winter 2017 nach Deutschland und schlug voll ein. Ihm wird eine Weltkarriere vorausgesagt, zahlreiche Top-Klubs werden mit dem 21-Jährigen in Verbindung gebracht. © GEPA 17/20 Konrad Laimer (Sommer 2017): 77 Spiele (8 Tore) für Salzburg. Unterschrieb als 20-jähriger Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2021 in Leipzig, nachdem er in Salzburg stark aufgespielt hatte. Bei Nagelsmann ein Schlüsselspieler der Leipziger. © GEPA 18/20 Amadou Haidara (Winter 2018/19): 83 Spiele für Salzburg (13 Tore). Wurde unter Marco Rose Youth-League-Sieger und holte anschließend zwei Meistertitel. War auf Dauer nicht in Salzburg zu halten, ist in Leipzig jedoch noch häufig Reservist. © GEPA 19/20 Hannes Wolf (Juli 2019): 72 Spiele (17 Tore) für Salzburg. Machte im Juli von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch, kommt jedoch aufgrund eines Beinbruchs bis dato auf nur fünf Spiele für RBL. Wird schon mit einem Wechsel zu Gladbach in Verbindung gebracht. © imago images / GEPA pictures/ Jasmin Walter 20/20 Hee-chan Hwang (Juli 2020): 126 Spiele für Salzburg (45 Tore) . Spielte auf Leihbasis zunächst beim HSV und startete dann in Salzburg durch. Nach seinem Wechsel für 9 Mio. Euro soll er in Leipzig Timo Werner beerben.

RB Leipzig lässt U19-Talent ziehen

Der norwegische U19-Nationalspieler Noah Jean Holm wechselt aus dem Nachwuchs von RB Leipzig zu Vitoria Guimaraes. Beim portugiesischen Erstligisten unterschreibt der 19-Jährige einen Vertrag bis 2024, wie der Klub mitteilte.

Holm kam 2017 nach Leipzig, schaffte jedoch nie den Sprung zu den Profis. Vergangene Saison erzielte der Mittelstürmer in 25 Pflichtspieleinsätzen für die U19 von RB elf Treffer, zusätzlich legte er vier Tore auf.

