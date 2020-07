Ralf Rangnick buhlt offenbar um RB Leipzigs Wunschstürmer Milot Rashica

8/16

Mittelfeld - DOMINIK KAISER (2012 bis 2018): Begleitete die Roten Bullen in 167 Spielen (69 Scorerpunkte) von der Regional- in die Bundesliga. Als er dort nicht mehr erste Wahl war, folgte er Ex-Coach Zorniger zu Bröndby IF. Derzeit bei Hannover 96.