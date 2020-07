BVB, News und Gerüchte: Memphis Depay Kandidat als Sancho-Ersatz?

Auf der Suche nach einem Jadon-Sancho-Ersatz ist der BVB wohl auf Memphis Depay gestoßen. Am Donnerstag ist der BVB wieder ins Training eingestiegen, ohne Mats Hummels und Marco Reus. Letzterer bereitet weiterhin große Sorgen. News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB: Memphis Depay Kandidat als Sancho-Ersatz?

Memphis Depay von Olympique Lyon ist wohl ein Kandidat beim BVB. Wie die Bild schreibt, haben die Schwarzgelben ihre Fühler nach dem Niederländer ausgestreckt. Sollte der von Manchester United umworbene Jadon Sancho den Verein verlassen, wäre der 26-Jährige eine Option für dessen Nachfolge.

Weil Lyon das internationale Geschäft als Siebter der Ligue 1 verpasst hat, soll Depay einen Vereinswechsel anstreben. Sollte OL das Finale der Coupe de la Ligue gegen PSG gewinnen, würde zumindest die Europa League warten.

Depays Vertrag bei Olympique läuft im kommenden Sommer aus. Der 26-jährige Linksaußen, der nach eineinhalb Jahren bei Manchester United 2017 zurück in die Heimat wechselte, zog sich im Dezember vergangenen Jahres einen Kreuzbandriss zu und verpasste die restliche Saison. Bis zu diesem Zeitpunkt traf er in 18 Spielen 14-mal.

Nach Informationen von SPOX und Goal bereitete United zuletzt das erste offizielle Angebot für Sancho in Höhe von 88 Millionen Euro vor, durch Bonuszahlungen könnte die Summe noch ansteigen. Dortmund müsste den Red Devils demnach deutlich entgegenkommen und sieht den Wert des Engländers weiter bei rund 130 Millionen Euro.

Neben Depay kursieren Gerüchte über zwei weitere Spieler, die die Sancho-Nachfolge antreten könnten: So brachte die Times Jonathan Ikone vom OSC Lille ins Gespräch, außerdem soll Jeremie Boga von US Sassuolo das Interesse der Schwarzgelben geweckt haben.

BVB - Zorc: "Freuen uns, dass es losgeht"

Am Donnerstag hat der BVB die Vorbereitung auf die kommende Saison aufgenommen. Nach den obligatorischen Corona-Testungen - vor dem Mannschaftstraining sind zwei negative Tests notwendig - stehen die sportmedizinischen Untersuchungen an, ab Montag soll dann in der Gruppe trainiert werden.

"Wir freuen uns, dass es wieder losgeht", sagte Sportdirektor Michael Zorc, der auch die Neuzugänge Jude Bellingham und Thomas Meunier begrüßen durfte. Ebenso nimmt Nachwuchsspieler Youssoufa Moukoko an der Vorbereitung teil und gehört ab sofort fest zum Profikader: "Er ist ein überragendes Talent, aber eben noch blutjung. Er soll bei uns bleiben, es ist aber geplant, dass er in der U19 spielt", sagte Zorc über den 15-Jährigen.

Mit dabei sind vorerst auch die zuletzt ausgeliehenen Marius Wolf und Felix Passlack. "Ich werde mit ihnen in den nächsten Tagen persönliche Gespräche führen. Dann sehen wir weiter", erklärte Zorc. Dzenis Burnic, im vergangenen Jahr an Dynamo Dresden verliehen, soll zu einem deutschen Zweitligisten wechseln.

Die lange Verletzungshistorie von BVB-Kapitän Marco Reus: Die Akte Reus
28. November 2011: Derby-Time! Borussia Mönchengladbach brennt beim 1. FC Köln ein Feuerwerk ab und schlägt den Erzrivalen mit 3:0. Reus bezahlt den Sieg mit einem Zehenbruch und kehrt erst Mitte Dezember zurück. Ausfallzeit: 17 Tage.
7. Oktober 2013: Bei der 0:2-Niederlage beim alten Arbeitgeber zieht sich Reus einen Innenbandanriss im Sprunggelenk zu. Glück im Unglück: Er verpasst kein Spiel für den BVB. Ausfallzeit: 10 Tage.
10. Februar 2014: Im Jahr der Weltmeisterschaft nimmt die bis dahin noch überschaubare Verletzungshistorie dramatische Züge an. Zunächst zieht sich Reus einen Muskelfaserriss zu, laboriert im März an muskulären Problemen. Ausfallzeit: insgesamt 17 Tage.
9. Juni 2014: Die WM steht vor der Tür und Reus soll nach einer herausragenden Saison eine wichtige Rolle spielen. Doch es kommt anders: Im letzten Vorbereitungsspiel gegen Armenien knickt Reus nach einem Foul von Artak Jedigarjan unglücklich um.
Schockdiagnose: Syndesmosebandanriss. Reus fährt nicht mit nach Brasilien,nur wenige Wochen später wird Deutschland Weltmeister. Immerhin: ein Reus-Trikot schafft es auf das offizielle Siegerfoto. Ausfallzeit: 66 Tage.
8. September 2014: Reus ist keine vier Wochen wieder auf dem Damm, da passiert ausgerechnet im Dortmunder Stadion das: Außenbandanriss im Sprunggelenk während des Länderspiels gegen Schottland. Ausfallzeit: 28 Tage.
Besonders bitter: Reus hatte die Verletzung bei einem Foulspiel von Charlie Mulgrew in der letzten Spielminute erlitten.
22. November 2014: Der Paderborner Marvin Bakalorz grätscht Reus in der 65. Minute übel um. Die Folge: Außenbandriss im Sprunggelenk. Ausfallzeit: 45 Tage.
Dabei hatte der 22. November für den BVB und auch Reus richtig gut begonnen: Dortmund führte beim Aufsteiger aus Ostwestfalen 2:0, Reus traf selbst. Anschließend folgte Bakalorz' Foul und der BVB spielte letztlich nur 2:2.
April und Mai 2015: Reus kommt nach dem Außenbandriss stark zurück, macht in zehn Spielen vier Tore und bereitet drei Treffer vor. Dann bremsen ihn Adduktorenbeschwerden und Muskelprobleme aus. Ausfallzeit: 28 Tage.
30. August 2015: Da war noch alles gut: Reus beim Bundesligaspiel gegen Hertha BSC (0:0). In dieser Partie zog er sich eine Zehenverletzung zu und verpasste die EM-Qualifikationsspiele gegen Polen und Schottland. Ausfallzeit: 17 Tage.
5. November 2015: Im Europa-League-Gruppenspiel gegen Qabala trifft Reus erst und muss zur Pause ausgewechselt werden. Diagnose: Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Ausfallzeit: 11 Tage.
21. Mai 2016: Der BVB unterliegt dem FC Bayern in einem dramatischen Pokalfinale im Elfmeterschießen. Reus spielt durch, trifft von Krämpfen geplagt im Elfmeterschießen zum 3:3. Es sollte das letzte Spiel für ihn für lange Zeit werden.
Denn die EM-Hoffnung handelte sich eine Schambeinentzündung ein. Reus verpasst das nächste große Turnier mit der Nationalmannschaft, dem BVB fehlt er auch nach der Sommerpause noch für insgesamt 17 Spiele. Ausfallzeit: 176 Tage.
4. März 2017: Der nächste Eintrag in der Krankenakte. Der BVB schießt Bayer Leverkusen mit 6:2 aus dem Stadion, Reus kann dabei nur 44 Minuten lang mitwirken, bis er runter muss. Diagnose: Muskelfaserriss im Oberschenkel. Ausfallzeit: 38 Tage.
27. Mai 2017: Doch auch davon erholt sich Reus. In der Liga findet er schnell seine Form und schießt den BVB gegen den FC Bayern mit einem Tor und einer Torvorlage ins Pokalfinale. Dort folgt der nächste und wohl heftigste Verletzungsrückschlag.
Zwar gewinnt Reus an diesem Abend mit dem BVB seinen ersten und bis dato einzigen großen Titel im Finale gegen Frankfurt (2:1), doch er bezahlt einen hohen Preis. Der Nationalspieler erleidet einen Kreuzbandriss. Ausfallzeit: 259 Tage.
Die schwere Knieverletzung stimmt Reus nachdenklich. Es fallen Sätze wie: "Wir Topspieler verdienen viel Geld, dafür müssen wir teilweise einen hohen gesundheitlichen Preis akzeptieren. Das ganze Geld würde ich verschenken, um gesund zu sein."
In einer für den BVB schwierigen Rückrunde kehrt Reus zurück und hat mit acht Toren maßgeblichen Anteil daran, dass immerhin noch die Champions-League-Qualifikation gelingt.
Saison 2018/19: In Favre holt der BVB einen alten Lehrmeister von Reus als Trainer. Es passt auf Anhieb zwischen dem Kapitän und dem Schweizer. Reus bleibt verletzungsfrei und spielt die beste Hinrunde seiner Karriere (11 Tore, 7 Vorlagen).
5. Februar 2019: Doch das Verletzungspech kehrt zurück. Beim Pokal-Aus gegen Bremen zieht sich Reus einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu. Ausfallzeit: 19 Tage. Der BVB verliert ohne ihn 0:3 in Tottenham und gewinnt nur eins von drei Ligaspielen.
17. Dezember 2019: Die großen Verletzungen bleiben aus, vielmehr sind es "Muskelgeschichten", die Reus nun heimsuchen. Im letzten Heimspiel der Hinrunde 2019/20 zieht er sich gegen RB Leipzig einen Muskelfaserriss zu. Ausfallzeit 21 Tage.
4. Februar 2020: Reus startet verspätet in die Wintervorbereitung, ist zum Rückrundenstart aber fit, trifft und bereitet Tore vor. Dann folgt ein Deja-vu der bitteren Art, fast genau ein Jahr nach dem Pokal-Aus gegen Bremen und seinem Muskelfaserriss.
Wieder trifft der BVB im Pokal-Achtelfinale auf Werder, wieder scheidet er aus und wieder verletzt sich Reus. Nach einem Torschuss hält er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Adduktorenbereich. Diagnose: Muskelverletzung ebenda. Ausfallzeit: 28 Tage.
Doch aus den 28 Tagen wurde nichts. Es verstrichen fast 130 Tage, in denen sich Reus im Krankenstand befand. Erst am 9. Juni war er wieder beim Mannschaftstraining dabei. Fast vier Monate nach der Verletzung.
Ende Juli nun der nächste Rückschlag. "Reus fällt auf unbestimmte Zeit aus", teilt der BVB mit. Der Kapitän zog sich eine Sehnenentzündung an der bereits zuvor verletzten Adduktorenmuskulatur zu. 177 Tage ist die ursprüngliche Verletzung schon her.

BVB: Reus fällt auf "unbestimmte Zeit" aus - auch Hummels verletzt

Die schier unendliche Leidensgeschichte von Marco Reus ist um ein Kapitel reicher. Der seit einem halben Jahr verletzte Kapitän von Vizemeister Borussia Dortmund fällt aufgrund einer Sehnenentzündung an der bereits zuvor geschädigten Adduktorenmuskulatur weiter auf unbestimmte Zeit aus. Auch Mats Hummels ist verletzt - angeblich ist er beim Kicken mit Freunden umgeknickt.

"Es ist leider nicht die erhoffte Besserung eingetreten. Die Sehne ist weiter entzündet. Er kann noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Es ist schwierig, eine zeitliche Prognose abzugeben", sagte Zorc beim Trainingsstart.

Abwehrchef Hummels knickte beim individuellen Training um und verletzte sich am Sprunggelenk, hieß es zunächst. Laut kicker habe Zorc allerdings anschließend mitgeteilt, dass sich Hummels beim Kicken mit Freunden im Urlaub verletzt habe. "Die Planung ist, dass er in Bad Ragaz in Teilen mit der Mannschaft trainiert", sagte Zorc.

Hier geht es zur ausführlichen News.

