BVB: Marco Reus fällt auf "unbestimmte Zeit" aus - Mats Hummels bei Training verletzt

Vizemeister Borussia Dortmund muss weiter auf Kapitän Marco Reus verzichten. Der 31-Jährige hat Probleme mit einer Sehnenentzündung an der bereits zuvor verletzten Adduktorenmuskulatur und fällt laut BVB-Angaben "auf unbestimmte Zeit aus".

"Die Sehne ist leider weiter entzündet. Er kann noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Es ist schwierig, eine zeitliche Prognose abzugeben. Das ist bei Sehnenverletzungen im Adduktorenbereich so", erklärt Sportdirektor Michael Zorc.

Der Nationalspieler hatte sich Anfang Februar beim Pokal-Aus bei Werder Bremen einen Sehnenanriss im Oberschenkel zugezogen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, habe Reus "bei einigen Bewegungen nach wie vor Probleme". Bei der Behandlung der Verletzung wird ein konservativer Therapieansatz verfolgt.

Beim Trainingsauftakt des BVB gab es zudem noch eine weitere schlechte Nachricht. Mats Hummels ist beim individuellen Training umgeknickt. Der Innenverteidiger hat sich dabei am Sprunggelenk verletzt und soll erst in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. "Die Planung ist, dass er in Bad Ragaz in Teilen mit der Mannschaft trainiert", sagte Zorc. Das Trainingslager in der Schweiz findet vom 10. bis 17. August statt