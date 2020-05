Am 28. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Schalke 04 auf den FC Augsburg. Warum das Spiel nicht bei Sky übertragen wird, verraten wir euch hier.

FC Schalke 04 vs. FC Augsburg: Wann und wo wird gespielt?

Die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg findet am Sonntag, den 24.05. statt. Angepfiffen wird die Partie um 13.30 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Im Stadion haben normalerweise 62.271 Zuschauer Platz, aber aufgrund der Corona-Krise werden bis zum Saisonende alle Bundesliga-Spiele vor leeren Rängen ausgetragen.

Darum zeigt Sky Schalke gegen Augsburg nicht

Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich die Übertragungsrechte der Bundesliga. DAZN zeigt die Freitags- und Montagsspiele und Sky alle Samstags- und Sonntagsspiele. Da aber aufgrund der Coronakrise die Bundesliga zeitweise unterbrochen wurde, und jetzt ein strammer Terminplan für die restlichen Saisonspiele terminiert wurde, wird an diesem Wochenende kein Spiel am Montag stattfinden. Am Dienstag startet nämlich bereits der 29. Spieltag an.

Weil kein Spiel am Montag stattfindet, überträgt der Streamindienst DAZN ein Spiel am Sonntag: in diesem Fall Schalke gegen Augsburg.

Außerdem hat sich auch Amazon die Rechte an der Partie gesichert.

FC Schalke 04 vs. FC Augsburg live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Schalke und Augsburg wird bei DAZN und Amazon Prime zu sehen sein. Wie der Streamingdienst bekanntgab, ist die Partie eines von neun Spielen, die in dieser Saison noch bei DAZN zu sehen sein werden.

Die Partie wird kommentiert von Tobi Wahnschaffe, Freddy Harder und der Experte ist Sebastian Kneißl. Der Vorbericht startet bereits um 13:15 Uhr.

Ihr habt noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch hier den gratis Probemonat und seht den FC Schalke gegen FC Augsburg live!

Nach dem kostenlosen ersten Monat habt Ihr die Wahl, ob Ihr für monatlich 11,99 Euro oder für jährlich 119,99 Euro am Ball bleiben wollt.

Bundesliga: Die Begegnungen am 27. Spieltag

Am 27 Spieltag fand ebenfalls das Berliner Derby zwischen Hertha und Union am vergangenen Freitag statt. Gestern empfingen unter anderem die Bayern die Frankfurter Eintracht und Dortmund war zu Gast in Wolfsburg.

Datum Heim Gast 22.05. 20:30 Uhr Hertha BSC Union Berlin 23.05. 15:30 Uhr Mönchengladbach Bayer Leverkusen 23.05. 15:30 Uhr VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 23.05. 15:30 Uhr SC Freiburg Werder Bremen 23.05. 15:30 Uhr SC Paderborn 07 1899 Hoffenheim 23.05. 18:30 Uhr Bayern München Eintracht Frankfurt 24.05. 13:30 Uhr Schalke 04 FC Augsburg 24.05. 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 24.05. 18:00 Uhr 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag