Bundesliga: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Im Topspiel des Tages trifft Spitzenreiter Bayern München auf Eintracht Frankfurt. Wo Ihr das Abendspiel der Bundesliga heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Das Hinrunden-Spiel zwischen beiden Mannschaften wirkt wie aus einer anderen Zeit. Frankfurt gewann mit 5:1 gegen die Bayern und Ex-Trainer Niko Kovac, der anschließend seinen Hut nehmen musste. Seitdem hat sich viel getan. Der FC Bayern fand unter Hansi Flick zurück in die Spur und die Eintracht taumelt aktuell durch die Saison.

Bayern München gegen Eintracht Frankfurt Wann und wo wird gespielt?

Der FC Bayern München empfängt Eintracht Frankfurt um 18.30 Uhr in der Allianz Arena. Es ist das Topspiel am heutigen Samstag. Natürlich bleibt auch hier das Stadion heute nahezu leer. Fans dürfen weiterhin nicht in die Stadien der Ligen und wird auch noch einige Zeit so bleiben.

Wer zeigt / überträgt Bayern München gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Der Samstag gehört traditionell dem Pay-TV-Sender Sky. Daher zeigt Sky auch das Abendspiel zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt live und exklusiv in voller Länge.

Um 17.30 Uhr melden sich Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Mattäus auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD & UHD) und führen durch die Vorberichte. Kommentiert wird die Partie ab 18.30 Uhr von Kai Dittmann.

Natürlich gibt es das Spiel auch im Livestream. Sky-Kunden nutzen dafür einfach ihren Sky Go-Account, für Nicht-Abonnenten gibt es bei Sky Ticketdie Möglichkeit, sich den Spieltag zu buchen.

Bundesliga: Bayern München gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, Livebilder des Spiels zu erhaschen, kann sich einfach über den ausführlichen Liveticker von SPOX informieren. Auch die anderen Bundesliga-Spiele lassen sich dort verfolgen.

Bundesliga: Die Highlights auf DAZN

Wem der Liveticker nicht reicht, kann sich bereits 40 Minuten nach Spielende die ausführlichen Highlights des Spiels auf DAZN anschauen. Der Streamingdienst zeigt alle Highlights der Bundesliga und der 2. Liga auf Abruf. Das Spiel der Bayern gegen Frankfurt ist ab ca. 21 Uhr verfügbar.

Im ersten Monat ist DAZN für Neukunden gratis zum Testen, danach kostet der Streamingdienst 11,99 Euro im Monat oder 119,99 für ein Jahr. Das Monatsabo kann jeden Monat gekündigt werden.

Bayern München - Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Goretzka - Müller, Gnabry - Lewandowski

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Abaraham, Hinteregger, Ndicka - Sow, Ilsanker - Rode - Kamada, Kostic - Dost

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag