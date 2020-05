BVB, News und Gerüchte - Mats Hummels: Fußball ohne Fans ist "anstrengender"

Mats Hummels schildert seine persönlichen Eindrücke von Geisterspielen. Paco Alcacer gratuliert Erling Haaland zu einem Meilenstein im BVB-Dress. Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB - Hummels: Geisterspiele "antrengender"

BVB-Verteidiger Mats Hummels hat nach dem 4:0-Sieg der Dortmunder gegen den FC Schalke 04 im Podcast Alleine ist schwer über seine persönlichen Endrücke von Geisterspielen gesprochen.

"Am Anfang war es definitiv anstrengender", sagte Hummels: "Ich glaube tatsächlich, durch das für uns gute Ergebnis und das gute Spiel und, dass es nach dem 3:0 entschieden war, war es nicht so intensiv, wie es sonst hätte sein können. Aber ich denke, wenn du so einen Fight über 90 Minuten hast, dann ist es anstrengender, weil du weniger puschende Elemente von außen hast."

Als Beispiel nannte der 31-Jährige den "lauten Jubel, wenn man einen Zweikampf gewinnt oder bei Toren, die einen die berühmte zweite Luft kriegen lassen", das würde nun wegfallen.

Trotzdem hat er sich über die Wiederaufnahme der Bundesliga gefreut. Hummels: "Ich hab's richtig genossen und ich meine jetzt nicht, dass ich selber spielen konnte, sondern einfach wieder Fußball-Ergebnisse zu verfolgen, Highlights anzuschauen - was soll ich sagen? Da bin ich zu sehr Fan."

Mats Hummels: Leistungsdaten 19/20

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Bundesliga 24 1 3 Champions League 8 - - DFB-Pokal 2 - - GESAMT 34 1 3

Die lange Verletzungshistorie von BVB-Kapitän Marco Reus: Die Akte Reus © imago images 1/27 Als sich Marco Reus im Februar an den Adduktoren verletzte, gab es zunächst leichte Entwarnung. Doch seit 106 Tagen ist der BVB-Kapitän im Krankenstand, ihm droht das Saison-Aus. Ein Rückblick auf eine lange und traurige Verletzungshistorie. 2/27 28. November 2011: Derby-Time! Borussia Mönchengladbach brennt beim 1. FC Köln ein Feuerwerk ab und schlägt den Erzrivalen mit 3:0. Reus bezahlt den Sieg mit einem Zehenbruch und kehrt erst Mitte Dezember zurück. Ausfallzeit: 17 Tage. © getty 3/27 7. Oktober 2013: Bei der 0:2-Niederlage beim alten Arbeitgeber zieht sich Reus einen Innenbandanriss im Sprunggelenk zu. Glück im Unglück: Er verpasst kein Spiel für den BVB. Ausfallzeit: 10 Tage. © getty 4/27 10. Februar 2014: Im Jahr der Weltmeisterschaft nimmt die bis dahin noch überschaubare Verletzungshistorie dramatische Züge an. Zunächst zieht sich Reus einen Muskelfaserriss zu, laboriert im März an muskulären Problemen. Ausfallzeit: insgesamt 17 Tage. © getty 5/27 9. Juni 2014: Die WM steht vor der Tür und Reus soll nach einer herausragenden Saison eine wichtige Rolle spielen. Doch es kommt anders: Im letzten Vorbereitungsspiel gegen Armenien knickt Reus nach einem Foul von Artak Jedigarjan unglücklich um. © getty 6/27 Schockdiagnose: Syndesmosebandanriss. Reus fährt nicht mit nach Brasilien,nur wenige Wochen später wird Deutschland Weltmeister. Immerhin: ein Reus-Trikot schafft es auf das offizielle Siegerfoto. Ausfallzeit: 66 Tage. © getty 7/27 8. September 2014: Reus ist keine vier Wochen wieder auf dem Damm, da passiert ausgerechnet im Dortmunder Stadion das: Außenbandanriss im Sprunggelenk während des Länderspiels gegen Schottland. Ausfallzeit: 28 Tage. © getty 8/27 Besonders bitter: Reus hatte die Verletzung bei einem Foulspiel von Charlie Mulgrew in der letzten Spielminute erlitten. © getty 9/27 22. November 2014: Der Paderborner Marvin Bakalorz grätscht Reus in der 65. Minute übel um. Die Folge: Außenbandriss im Sprunggelenk. Ausfallzeit: 45 Tage. © getty 10/27 Dabei hatte der 22. November für den BVB und auch Reus richtig gut begonnen: Dortmund führte beim Aufsteiger aus Ostwestfalen 2:0, Reus traf selbst. Anschließend folgte Bakalorz' Foul und der BVB spielte letztlich nur 2:2. 11/27 April und Mai 2015: Reus kommt nach dem Außenbandriss stark zurück, macht in zehn Spielen vier Tore und bereitet drei Treffer vor. Dann bremsen ihn Adduktorenbeschwerden und Muskelprobleme aus. Ausfallzeit: 28 Tage. © getty 12/27 30. August 2015: Da war noch alles gut: Reus beim Bundesligaspiel gegen Hertha BSC (0:0). In dieser Partie zog er sich eine Zehenverletzung zu und verpasste die EM-Qualifikationsspiele gegen Polen und Schottland. Ausfallzeit: 17 Tage. © getty 13/27 5. November 2015: Im Europa-League-Gruppenspiel gegen Qabala trifft Reus erst und muss zur Pause ausgewechselt werden. Diagnose: Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Ausfallzeit: 11 Tage. © getty 14/27 21. Mai 2016: Der BVB unterliegt dem FC Bayern in einem dramatischen Pokalfinale im Elfmeterschießen. Reus spielt durch, trifft von Krämpfen geplagt im Elfmeterschießen zum 3:3. Es sollte das letzte Spiel für ihn für lange Zeit werden. © getty 15/27 Denn die EM-Hoffnung handelte sich eine Schambeinentzündung ein. Reus verpasst das nächste große Turnier mit der Nationalmannschaft, dem BVB fehlt er auch nach der Sommerpause noch für insgesamt 17 Spiele. Ausfallzeit: 176 Tage. © getty 16/27 4. März 2017: Der nächste Eintrag in der Krankenakte. Der BVB schießt Bayer Leverkusen mit 6:2 aus dem Stadion, Reus kann dabei nur 44 Minuten lang mitwirken, bis er runter muss. Diagnose: Muskelfaserriss im Oberschenkel. Ausfallzeit: 38 Tage. © getty 17/27 27. Mai 2017: Doch auch davon erholt sich Reus. In der Liga findet er schnell seine Form und schießt den BVB gegen den FC Bayern mit einem Tor und einer Torvorlage ins Pokalfinale. Dort folgt der nächste und wohl heftigste Verletzungsrückschlag. © imago images 18/27 Zwar gewinnt Reus an diesem Abend mit dem BVB seinen ersten und bis dato einzigen großen Titel im Finale gegen Frankfurt (2:1), doch er bezahlt einen hohen Preis. Der Nationalspieler erleidet einen Kreuzbandriss. Ausfallzeit: 259 Tage. © getty 19/27 Die schwere Knieverletzung stimmt Reus nachdenklich. Es fallen Sätze wie: "Wir Topspieler verdienen viel Geld, dafür müssen wir teilweise einen hohen gesundheitlichen Preis akzeptieren. Das ganze Geld würde ich verschenken, um gesund zu sein." © getty 20/27 In einer für den BVB schwierigen Rückrunde kehrt Reus zurück und hat mit acht Toren maßgeblichen Anteil daran, dass immerhin noch die Champions-League-Qualifikation gelingt. 21/27 Saison 2018/19: In Favre holt der BVB einen alten Lehrmeister von Reus als Trainer. Es passt auf Anhieb zwischen dem Kapitän und dem Schweizer. Reus bleibt verletzungsfrei und spielt die beste Hinrunde seiner Karriere (11 Tore, 7 Vorlagen). © getty 22/27 5. Februar 2019: Doch das Verletzungspech kehrt zurück. Beim Pokal-Aus gegen Bremen zieht sich Reus einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu. Ausfallzeit: 19 Tage. Der BVB verliert ohne ihn 0:3 in Tottenham und gewinnt nur eins von drei Ligaspielen. 23/27 17. Dezember 2019: Die großen Verletzungen bleiben aus, vielmehr sind es "Muskelgeschichten", die Reus nun heimsuchen. Im letzten Heimspiel der Hinrunde 2019/20 zieht er sich gegen RB Leipzig einen Muskelfaserriss zu. Ausfallzeit 21 Tage. © imago images 24/27 4. Februar 2020: Reus startet verspätet in die Wintervorbereitung, ist zum Rückrundenstart aber fit, trifft und bereitet Tore vor. Dann folgt ein Deja-vu der bitteren Art, fast genau ein Jahr nach dem Pokal-Aus gegen Bremen und seinem Muskelfaserriss. © imago images 25/27 Wieder trifft der BVB im Pokal-Achtelfinale auf Werder, wieder scheidet er aus und wieder verletzt sich Reus. Nach einem Torschuss hält er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Adduktorenbereich. Diagnose: Muskelverletzung ebenda. Ausfallzeit: 28 Tage. © imago images 26/27 Doch aus den 28 Tagen wurde nichts. Mittlerweile sind über 100 Tage verstrichen und Reus befindet sich nach wie vor im Krankenstand. "Es ist kein Faserriss, bei dem man sagen kann, es dauert drei Wochen", so Reus schon im März über die Ausfallzeit. © imago images 27/27 Dennoch schürte er immer wieder die eigenen Hoffnungen auf ein baldiges Comeback. Doch der BVB-Kapitän trainiert weiter auf unbestimmte Zeit individuell, kann nicht ohne Probleme schießen. Die Bild berichtet, dass ihm das Saison-Aus drohe. Mal wieder.

Borussia Dortmund: Alcacer gratuliert Haaland

Ex-Dortmund Stürmer Paco Alcacer hat nach dem 4:0-Sieg des BVBs über Schalke seinem Nachfolger, Erling Haaland, zu dessen Leistung und einem neuen Meilenstein gratuliert. "Heute hat Erling Haaland seinen Namen in der Geschichte des BVB neben meinen geschrieben und die Marke von zehn Toren in den ersten neun Spielen der Bundesliga erreicht. Herzlichen Glückwunsch", schrieb der Spanier auf seinem Instagram-Profil.

Auch der 26-Jährige traf in seinen ersten neun Spielen im BVB-Dress zehnmal. Alcacer, der mittlerweile für Villarreal auf Torejagd geht, verließ die Borussia im vergangenen Winter nach eineinhalb Jahren in Dortmund in Richtung Spanien.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle