"Geisterspiele" kein Thema: Saison-Neustart im Profifußball weiter fraglich

Die Politik konnte dem Profifußball nicht die erhofften Erkenntnisse liefern. Die Frage nach einer Saison-Fortsetzung mit "Geisterspielen" bleibt offen.

Der Spuk ist noch lange nicht vorbei, die "Geisterspiele" bleiben eine vage Hoffnung: Hinter dem Saison-Neustart im Profifußball steht weiter ein großes Fragezeichen, das positive Zeichen der Politik blieb vorerst aus. Entgegen der Erwartungen bei den Klubs verständigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch noch nicht darauf, den Weg für Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit trotz der Corona-Pandemie ab Mai frei zu machen.

Damit müssen die 36 Profiklubs weiter um ihre Existenz bangen. Eine Entscheidung soll erst bei der nächsten Konferenz der Kanzlerin mit den Länderchefs am 30. April fallen. "Die Bundesliga war kein Thema. Sie wird im nächsten Schritt Thema sein. Ob Geisterspiele möglich sind, werden wir dann diskutieren", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Bei ihrem nächsten virtuellen Krisentreffen am 23. April müssen die Vereine den Wiederbeginn also erneut ohne konkrete Vorgaben der Politik planen.

Bundesliga mit Publikum nicht vor September

Da die öffentlichen Restriktionen vorerst bis zum 3. Mai verlängert wurden, könnte der Ball im besten Fall wohl ab dem 8. Mai (Freitag) wieder rollen. Seit einigen Tagen wird bei den Klubs in Kleingruppen trainiert, um sich auf den "Tag X" vorzubereiten. Da der Profifußball damit gerechnet hat, dass es in diesem Jahr keine Partien mit Publikum mehr gibt, war er auf das Verbot der Großveranstaltungen bis zum 31. August eingestellt. Die Spielzeiten der Bundesliga und der 2. Liga sind seit Mitte März unterbrochen. Es stehen jeweils noch neun Spieltage aus.

Zuletzt wurde über die Zahl von 239 Personen spekuliert, die für den Ablauf eines "Geisterspiels" zugelassen werden soll. Zudem benötigt der Profifußball etwa 20.000 Corona-Tests für die ausstehenden Begegnungen. Die DFL geht in diesem Zusammenhang von einer deutschlandweiten Testkapazität von mindestens 550.000 pro Woche aus. Die Argumentation ist klar: Angesichts einer Kapazität von mehreren Millionen über mehrere Wochen hinweg sind 20.000 Tests für den Profifußball in diesem Zeitraum vertretbar.

Vor den Beratungen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten hatte die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina empfohlen, "sportliche Veranstaltungen nach und nach" wieder zu ermöglichen. Konkret wurden die Experten allerdings nicht. Die Lockerungen sollen "in Abhängigkeit von der möglichen räumlichen Distanz und den Kontaktintensitäten der Beteiligten" geprüft werden.

DFL-Plan für Bundesliga-Neustart: Geisterpiele mit vier Balljungen, aber ohne Essen © imago images 1/24 Die DFL plant, den Spielbetrieb in der Bundesliga Anfang Mai mit Geisterspielen wieder aufzunehmen. Der Bild liegen die Planungen der DFL vor, wie solche Geisterspiele auszusehen haben. Wir zeigen, wer ins Stadion darf und wer draußen bleiben … darf. © imago images 2/24 INNENRAUM (max. 126 Personen) – 4 Schiedsrichter © imago images 3/24 22 Spieler © imago images 4/24 18 Ersatzspieler © imago images 5/24 16 Trainer, Betreuer, Ärzte © imago images 6/24 4 Balljungen (bisher waren es 12 pro Spiel) © imago images 7/24 2 Greenkeeper © imago images 8/24 3 Mitarbeiter der Doping-Agentur © imago images 9/24 5 Fotografen © imago images 10/24 6 Sanitäter © imago images 11/24 10 Ordner © imago images 12/24 36 TV-Mitarbeiter © imago images 13/24 TRIBÜNEN (max. 113 Personen) - 20 Ordner (bei Spielen mit Fans sind es rund 300) © imago images 14/24 6 Sanitäter © imago images 15/24 2 Feuerwehrleute © imago images 16/24 4 Bundespolizisten © imago images 17/24 5 Techniker © imago images 18/24 8 Delegierte der Auswärtsmannschaft und 8 Delegierte der Heimmannschaft – auf Catering müssen die Vereinsbosse vorerst verzichten © imago images 19/24 2 Schiedsrichter-Betreuer © imago images 20/24 30 Journalisten © imago images 21/24 28 TV-Mitarbeiter © imago images 22/24 AUSSENGELÄNDE (max. 103 Personen) - 50 Ordner (zur Verhinderung von Fan-Ansammlungen) © imago images 23/24 53 TV-Mitarbeiter © getty 24/24 Offenbar kursieren bei der DFL zwei Spielpläne, einer mit Wiederbeginn am 2. Mai, einer mit Wiederbeginn 9. Mai. Je nach Zeitpunkt des Neustarts soll es mehr oder weniger englische Wochen geben. Angedacht ist, die Saison bis Ende Juni beendet zu haben.

DFL über mögliche Geisterspiele: "Wir werden bereit sein"

Die DFL arbeitet bereits seit Wochen an der Logistik für die Austragung von Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit. "Wir werden bereit sein", versprach DFL-Boss Christian Seifert zuletzt, er stellte allerdings klar: "Es darf nicht der Eindruck entstehen, der Fußball ignoriere in seiner Selbstbezogenheit die Realität."

Diesen Eindruck will der Profifußball auch bei seiner Sitzung in der kommenden Woche vermeiden. Dennoch geht es in erster Linie um die 770 Millionen Euro, die bei einem Saisonabbruch verloren gehen könnten. Laut dem kicker droht 13 der 36 Klubs die Pleite, falls der Ball in den kommenden Wochen immer noch nicht rollen sollte. "Geisterspiele sind unbeliebt, deshalb ultima ratio, aber für die Clubs unverzichtbar, weil sonst die letzte Rate der Fernsehgelder auszubleiben droht, auf die die meisten Clubs angewiesen sind, um eine drohende Insolvenz zu verhindern", sagte der renommierte Sportrecht-Experte Thomas Summerer der dpa.

Mitentscheidend dürfte sein, wie der Fußball garantieren kann, dass durch die Ausführung der Spiele keine Gefahren einer Ansteckung bestehen und dass es keinen negativen Effekt für die Allgemeinheit geben wird. Das Szenario für einen Wiederbeginn wird derzeit von der DFL-Taskforce unter der Leitung von Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer erarbeitet.