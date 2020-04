FC Bayern München, News und Gerüchte - Lucas Hernandez: Champions League beenden? "Unmöglich"

Lucas Hernandez vom FC Bayern München glaubt nicht daran, dass die laufende Champions-League-Saison aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie beendet werden kann. Zudem spricht er über den Umgang mit der Krise.

Lucas Hernandez: Champions League beenden? "Unmöglich"

Bayern Münchens Verteidiger Lucas Hernandez hält die Beendigung der Champions League in Zeiten der Coronakrise für unwahrscheinlich. "Man muss realistisch sein, in diesen Zeiten ist es unmöglich, die Champions League zu beenden. Insbesondere wenn die heimischen Ligen auf jeden Fall beendet werden sollen", sagte der Franzose im Gespräch mit der L'Equipe.

Die aktuell getroffenen Maßnahmen könne er zudem nachvollziehen. "Klar finde ich die Zeit lang, wie viele. Ich denke vor allem an die, die der Krankheit gegenüberstehen. Wir müssen die Einschränkungen absolut respektieren", sagte Hernandez. Er selbst habe zwar "unglaublich viel Lust", wieder auf dem Platz zu stehen, betonte aber, dass "vor dem Fußball die Menschenleben stehen". Und schob nach: "Wir müssen solidarisch sein."

FC Bayern München nach Zwangspause zurück im Training: Der 1. Tag in Bildern © imago images 1/14 Lange Zeit waren die Tore vor dem Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße verschlossen, ehe heute wieder der Platz betreten werden durfte - wenn auch nur unter strengen Auflagen in Kleingruppen mit vier oder fünf Spielern. © imago images 2/14 Auch Robert Lewandowski ließ sich nicht zweimal bitten und fuhr nach überstandenem Schienbeinkanten-Anbruch mit seinem roten Flitzer auf das Trainingsgelände. © imago images 3/14 Der Pole befand sich in einer Gruppe mit Kingsley Coman und präsentierte sich gleich fit. Einem Comeback zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs (womöglich im Mai) steht also nichts im Wege. © imago images 4/14 Trainiert wurde auf insgesamt vier Plätzen. Die 21 FCB-Profis durchliefen aufgeteilt in Kleingruppen jeweils vier Stationen. Hier durchquerte David Alaba einen Slalom-Parkour. © imago images 5/14 Jerome Boateng und Thomas Müller führten erste Passübungen durch. © imago images 6/14 Besonders Müller schien es vermisst zu haben, mit dem Ball auf dem Rasen zu stehen. Der Offensivspieler strotzte nur so vor Spielfreude, was auch Co-Trainer Hermann Gerland zu spüren bekam ... © imago images 7/14 Müller ließ den "Tiger" und den Ball auf dem Weg zur nächsten Übung gar nicht mehr aus den Augen. © imago images 8/14 Auch Manuel Neuer durfte endlich wieder fliegen. Hier im Duell mit dem gut aufgelegten Müller. © getty 9/14 Torwartrainer Toni Tapalovic prüfte den Nationalkeeper ebenfalls. © imago images 10/14 Die Kondition darf nach so einer Pause natürlich nicht außen vor bleiben. Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Co. bei einer vermutlich nicht ganz so spannenden Laufeinheit. © imago images 11/14 Philippe Coutinho machte nach Problemen am Knöchel ein Aufbau-Training auf dem vierten Platz mit Reha-Coach Simon Martinello. © imago images 12/14 Auch Niklas Süle stand nach seinem Kreuzbandriss zu Saisonbeginn auf dem Grün ... © imago images 13/14 ... und trainierte sogar wieder mit Ball. © imago images 14/14 Einer darf natürlich nicht fehlen: Trainer Hansi Flick war mit frisch unterschriebenem Vertrag (bis 2023) in der Tasche ebenfalls mit von der Partie. Er schaute sich seine Spieler aus sicherer Entfernung an.

Der 24-Jährige verzichtet wie auch seine Kollegen beim FC Bayern auf 20 Prozent seines Gehalts. Eine Selbstverständlichkeit für Hernandez: "Wir sind total privilegiert. Wir machen eine Anstrengung, die nicht groß für uns ist. Die wahren Helden sind andere."

Indes macht sich Hernandez Sorgen um seine Großeltern, die in Frankreich wohnen. "Gott sei Dank geht es allen gut. Meine Großeltern rufe ich jeden Tag an. Sie sind alt und müssen mehr auf sich aufpassen als die anderen. Ich kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen und mit meinem Opa in seinem Teich fischen zu gehen. Man bekommt mehr Bewusstsein für den Wert dieser einfachen Dinge", sagte er.

Der Zustand in seiner ehemaligen Heimat Madrid, in der seine Mutter lebt, bereitet Hernandez ebenfalls Sorgenfalten. "Dort ist eine seltsame Stimmung, die Stadt ist tot", erklärte er. In München habe er hingegen das Gefühl, dass die Epidemie "besser unter Kontrolle" sei.

FCB: Lucas Hernandez im Steckbrief

geboren 12.02. 1996 in Marseille Größe 1,82 m Position Abwehr starker Fuß links Stationen Atletico Madrid, FC Bayern

FC Bayern, News - Sagnol: FCB lehnte Varane ab

Der FC Bayern München hatte im Jahr 2011 offenbar die Möglichkeit, den heutigen Real-Leistungsträger Raphael Varane von RC Lens für "vier bis fünf Millionen Euro" und einem Freundschaftsspiel zu verpflichten.

Die Münchner lehnten allerdings ab, wie Ex-FCB-Spieler Willy Sagnol, der damals auf Varane aufmerksam wurde, in der französischen Sendung L'After Foot verriet: "Mir wurde in der sportlichen Leistung gesagt, dass dies immer noch ein wenig teuer war für einen 18 Jahre alten Spieler. Zwei Monate später ging er dann für zehn Millionen Euro nach Madrid."

Eine Entscheidung, der Sagnol noch heute ein wenig nachtrauert. "Mit 18 Jahren kann er zehn bis zwölf Jahre bei Bayern bleiben und man muss sich nicht länger darum sorgen machen, einen Innenverteidiger zu verpflichten", erklärte er.