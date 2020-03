Ex-Bayern-Stürmer und Gladbach-Co-Trainer Zickler schwärmt von Red-Bull-Mäzen Mateschitz: "Ich bewundere ihn"

Der ehemalige Stürmer des FC Bayern München und heutige Co-Trainer von Borussia Mönchengladbach Alexander Zickler hat mit Unverständnis auf die Anfeindungen und den Hass von Fußballfans gegen Investoren wie Red-Bull-Mäzen Dietrich Mateschitz und Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp reagiert.

"Es ist faszinierend, was Menschen wie Herr Mateschitz ermöglichen. Umso unverständlicher ist für mich dieser Hass gegen sie in den Stadien", sagte Zickler in einem Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de. Er finde es daher "schade, dass solche Anfeindungen passieren", wie sie Hoffenheim-Mäzen Hopp in den vergangenen Wochen in der Bundesliga erlebt hatte.

Zickler, der selbst von 2005 bis 2010 für Red Bull Salzburg aktiv war, hob dabei besonders das außersportliche Engagement von Mateschitz hervor, obwohl dieser für rechtspopulistische Äußerungen in der Vergangenheit durchaus in der Kritik stand: "Wie stark er sich sozial in den jeweiligen Gemeinden und Regionen engagiert - das wissen nur die Wenigsten. Dafür bewundere ich ihn."

Fan-Proteste am Wochenende: "Bis zu welchem Einkommen darf beleidigt werden?" © getty 1/30 Wie von dem "Fanszenen Deutschland"-Zusammenschluss angekündigt, ging der Protest zahlreicher Fankurven und Ultragruppierungen gegen den DFB und Dietmar Hopp am Wochenende in die nächste Runde. Ein Überblick. © imago images 2/30 Los ging es bereits am Freitagabend. Schauplatz Duisburg, 3. Liga. MSV-Ultras präsentieren zahlreiche Banner und Spruchbänder, um gegen den DFB und Hopp zu protestieren. Dabei gingen die Fans kreativ vor und kamen ganz ohne schwere Beleidigungen aus. © imago images 3/30 "Sieg oder Spielabbruch" war gestern. Aktuell reicht für letzteres ja manchmal schon ein Banner. © imago images 4/30 Ebenfalls am Freitag hatten die Anhänger des 1. FC Nürnberg einige Anmerkungen in Richtung DFB. © imago images 5/30 Weshalb die ganze Aufregung um Dietmar Hopp. Die Nürnberger hatten eine Lösung parat... © imago images 6/30 Nicht nur Dietmar Hopp, sondern auch Karl-Heinz Rummenigge wurde von den FCN-Fans adressiert. © imago images 7/30 Kreative Wortspiele können die Duisburger offenbar. © imago images 8/30 Die Werder-Fans texteten Artikel 1 des Grundgesetzes um. © imago images 9/30 Etwas drastischer bezüglich der riskierten Spielabbrüche wurden die Fans von Hertha BSC am Samstag vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen. Dort hieß es im Fanblock: "Sieg oder Fadenkreuz". © imago images 10/30 Beim Spiel Carl-Zeiss Jena gegen 1860 München entrollten die Jena-Ultras folgendes Plakat. Da das Plakat nicht wieder eingerollt wurde, schickte Schiedsrichter Exner die Mannschaften in die Kabine. Nach 14 Minuten wurde weitergespielt. © imago images 11/30 Kurz vor Spielende ein weiteres Transparent. Zudem skandieren die Ultras "Dietmar Hopp - Hurensohn". Schiedsrichter Exner hätte normalerweise das Spiel abbrechen müssen, da Stufe 3 erreicht wurde. Allerdings ließ er weiterlaufen. © imago images 12/30 Bei der Drittliga-Partie Kaiserslautern gegen Meppen stellten die Heim-Fans das Urteilsvermögen des DFB in Frage. © imago images 13/30 Die Darmstädter Fans protestierten im Spiel gegen Bochum mit zahlreichen Spruchbändern gegen den DFB und Dietmar Hopp. © imago images 14/30 Die Fans des SC Freiburg mit einem kreativen Spruch. © imago images 15/30 Des weiteren richteten sich die Fans der Breisgauer auch an den DFB. © getty 16/30 Die Schalke Fans mit einer etwas anderen Entschuldigung. © imago images 17/30 Wenig später wurde das H-Wort doch wieder benutzt... © imago images 18/30 Auch Vereinsboss Tönnies kam nicht ungeschoren davon. © getty 19/30 Vor dem Auswärtsspiel in Mönchengladbach protestieren die Fans von Borussia Dortmund gegen die "hässlichen Fratzen des Fußballs". © imago images 20/30 Außerdem bekundeten die Dortmunder eine klare Meinung zu möglichen Spielunterbrechungen. © imago images 21/30 Auch die Gladbacher wendeten sich an den DFB. © imago images 22/30 Am Sonntag in München beim Spiel gegen Augsburg gab es zunächst die Bayern-Jubiläums-Choreo und dann die Anti-Rassismus-Geste. Danach waren wieder die Fans dran. Die Frage hier (für einen Freund): Sonderbehandlung für Reiche? © imago images 23/30 Die Fans geben ein Rummenigge-Zitat zurück und kritisieren zum wiederholten Mal den Katar-Deal der Bayern. © imago images 24/30 "Vorschnell mit Hopp solidarisiert, die Kritik bewusst ignoriert!" Ein zentrales Anliegen der Fans: Man fühlt sich nicht angehört. © imago images 25/30 Augsburgs Fans nehmen auch noch DFB und DFL ins Visier und drehen den Spieß bzw. das Fadenkreuz mal um. Das F-Wort hätte es nicht unbedingt gebraucht. © getty 26/30 Zum Abschluss des Spieltags beim Match Mainz - Düsseldorf: Die FSV-Fans nennen ihre Feindbilder beim Namen. Wieder das F-Wort ... © getty 27/30 Ein verbaler Rundumschlag in Reimform: Das Gros der Themen, die den Fans auf den Nägeln brennen, sind hier drin. Der Hauptvorwurf: Es dreht sich alles nur ums Geld! © imago images 28/30 Beim Montagsspiel der 2. Liga zwischen Stuttgart und Bielefeld gab es ebenfalls Kritik: Die Fans knöpften sich Hopp, Rummenigge, den DFB und die Medien vor. © imago images 29/30 Die Prioritäten der "Fußballmafia DFB" wurden ebenfalls angeprangert. © imago images 30/30 Und zum Schluss die ... Krönung: "Dietmar Hopp ist ein Timo Werner!"

Zickler bewundert an Gladbach "uneingeschränkten Zusammenhalt"

Nach seiner aktiven Karriere heuerte der heute 46-Jährige als Junioren-Trainer bei den Salzburgern an und war seit 2017 dort Co-Trainer. Dem ehemaligen RB-Trainer Marco Rose folgte er im vergangenen Sommer nach Mönchengladbach. Anders als Salzburg ist die Borussia jedoch ein Traditionsverein, der Zickler besonders wegen des "uneingeschränkten Zusammenhalts" fasziniere. Dieser äußerte sich beispielsweise am Mittwoch, als Gladbacher Profis ankündigten, im Zuge der Corona-Krise auf Teile des Gehalts zu verzichten, um so das finanzielle Überleben des Klubs zu sichern.

Der 55-fache Bundesliga-Torschhütze, der von 1993 bis 2005 für den FC Bayern auflief, betonte, dass man Vereinen wie Hoffenheim oder Salzburg nur Zeit geben müsse, um einen ähnlichen Status zu erlangen. "Wer sagt, dass es einen solchen Zusammenhalt in Hoffenheim oder Leipzig eines Tages nicht geben wird?", fragte Zickler: "Ich sehe es bei meinen Kindern, die glühende Salzburg-Fans sind und denen die Diskussionen um Red Bull vollkommen egal sind." Faktoren wie Fankultur und Zusammenhalt bräuchten lediglich Zeit, um zu entstehen.