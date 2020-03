FC Bayern: Robert Lewandowski über geplatzten Real-Wechsel und Zukunft

Robert Lewandowski hat kein Interesse mehr an einem Abschied vom FC Bayern München. "Ich bin bei einem der besten Klubs der Welt und weiß, dass ich hier glücklich sein kann", sagte der polnische Angreifer in einem Interview mit der spanischen Tageszeitung Sport. Ein Wechsel zu Real Madrid sei kein Thema mehr für ihn.

Die Königlichen hatten Lewandowski in den vergangenen Jahren mehrfach umworben. Nach eigenen Angaben baten Real-Kapitän Sergio Ramos und der mittlerweile bei Juventus Turin unter Vertrag stehende Superstar Cristiano Ronaldo ihn nach dem Champions-League-Viertelfinale 2017 darum, in Madrid zu unterschreiben.

"Ja, sie haben gesagt: 'Du musst unbedingt hier bei uns spielen!'", verriet Lewandowski. Allerdings ließ ihn der deutsche Rekordmeister damals nicht ziehen, was sich für den Torjäger jedoch keineswegs als schlechte Entscheidung herausstellte. "Klar kannst du zu einem anderen großen Klub in eine andere große Liga wechseln, aber für mich ist das nicht das Wichtigste", erklärte der 31-Jährige.

Er habe auch beim FC Bayern sein "Top-Level" erreicht und sei "hoch motiviert, in Zukunft weiterhin erfolgreich zu sein". Sein Fazit: "Bei einem Klub wie Bayern zu sein, macht alles einfacher."

Der 2014 ablösefrei von Ligakonkurrent Borussia Dortmund nach München transferierte Lewandowski steht beim FCB noch bis zum 30. Juni 2023 unter Vertrag. Aktuell laboriert der Torgarant (39 Pflichtspieltreffer in 33 Einsätzen in dieser Saison) an einer Schienbeinverletzung.

