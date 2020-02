Hertha BSC – News und Gerüchte: Ex-Kapitän Kjetil Rekdal bringt sich als Trainer ins Gespräch

Der langjährige Herthaner und ehemalige Kapitän Kjetil Rekdal hat sich bei Hertha BSC als Trainer ins Gespräch gebracht. Ex-Coach Jürgen Klinsmann droht offenbar das Aus bei Privatsender RTL. Hier gibt es News und Gerüchte zur Hertha.

Hertha BSC: Kjetil Rekdal bringt sich als Trainer ins Gespräch

Der frühere Hertha-Kapitän Kjetil Rekdal hat sich als möglichen Trainer bei der Hertha ins Gespräch gebracht. "Norweger und Hertha - das passt. (...) Ich selbst lebe immer noch einen Traum - einmal die Hertha zu trainieren", sagte der 51-Jährige der Berliner Zeitung.

Zwischen 1997 und 2000 absolvierte der Abwehrchef 76 Partien für die Hertha. Nach seiner aktiven Karriere war er als Trainer vor allem in Norwegen tätig und gewann 2004/05 die Meisterschaft sowie zwischen 2002 und 2011 dreimal den nationalen Pokal. In der Saison 2007/08 war er Trainer des 1. FC Kaiserslautern, wurde jedoch nach dem 19. Spieltag entlassen.

Hertha BSC: So irrwitzig bewertete Jürgen Klinsmann jeden einzelnen Hertha-Spieler © imago images 1/29 Unter dem Titel "Zusammenfassung: Zehn Wochen Hertha BSC" ließ Jürgen Klinsmann seine Zeit als Hertha-Trainer in einer Art Tagebuch dokumentieren, das der Sport Bild vorliegt. Unter anderem bewertet Klinsi darin jeden einzelnen Hertha-Spieler. © getty 2/29 TORHÜTER: "Rune Jarstein, 36, noch ein Jahr ok zu spielen, aber erzeugt keinen Mehrwert mehr." © getty 3/29 "Thomas Kraft, 31, ständig krank oder verletzt, keinen Mehrwert mehr. Vertrag auslaufen lassen." © getty 4/29 "Dennis Smarsch, 3. Torwart, keine Perspektive für die 1. Liga, erzeugt keinen Mehrwert. Ausleihen!" © imago images 5/29 "Gesamte Torhüter-Situation: Nicht Bundesliga-Standard." © getty 6/29 VERTEIDIGER: "Peter Pekarik, 33, toller Teamspieler, aber kein Mehrwert für die Zukunft." © getty 7/29 "Karim Rekik, 26, guter Innenverteidiger, aber nicht leidensfähig, Marktwert 12 Mio." © getty 8/29 "Niklas Stark, 24, guter Innenverteidiger, aber oft verletzt, Marktwert 20 Mio." © getty 9/29 "Dedryck Boyata, 29, TopMann, Marktwert steigend deutlich über 10 Mio." © getty 10/29 "Jordan Torunarigha, 22, TopTalent, großer Mehrwert möglich mit über 20 Mio." © getty 11/29 "Maxi Mittelstädt, 22, TopTalent, großer Mehrwert möglich mit über 20 Mio." © getty 12/29 "Marvin Plattenhardt, 28, nicht leidensfähig, dennoch Mehrwert machbar von über 15 Mio." © getty 13/29 "Lukas Klünter, 23, technisch zu schwach, aber Mehrwert machbar zu generieren." © getty 14/29 MITTELFELD: "Arne Maier, 21, oft verletzt, aber Mega-Talent, kann aber über mindestens 20 Mio einbringen in 2 bis 3 Jahren, aber nur, wenn es ein leistungsförderndes Umfeld bei Hertha gibt." © getty 15/29 "Santiago Ascacibar, 22, Mega-Talent, argentinischer Nationalspieler, gekauft für 12 Mio, weit höherer Mehrwert machbar innerhalb kürzester Zeit." © getty 16/29 "Marko Grujic, 23, Leihspieler von Liverpool, kein Mehrwert, da er sich weder für Hertha noch für Liverpool zugehörig fühlt." © getty 17/29 "Vladimir Darida, 29, super Teamspieler, Marktwert 5,5 Mio, aber kaum Aussicht auf Mehrwert." © getty 18/29 "Per Skjelbred, 32, super Teamspieler, zu alt um Mehrwert zu generieren." © getty 19/29 "Javairo Dilrosun, 21, großes Talent, lernwillig, kann über 20 Mio eines Tages einbringen." © getty 20/29 "Salomon Kalou, 35, zu alt und satt, kein Mehrwert." © getty 21/29 "Dodi Lukebakio, 22, großes Talent aber nicht leidensfähig, gekauft für 20 Mio, aber eher unter der Rubrik Fehleinkauf von Preetz." © getty 22/29 "Marius Wolf, 24, Leihspieler von Dortmund, Super Einstellung, sollte man kaufen, und dann Mehrwert erzeugen." © getty 23/29 "Mathew Leckie, 29, stets verletzt und satt, kein Mehrwert." © getty 24/29 "Alexander Esswein, 29, nicht gut genug, kein Mehrwert." © getty 25/29 "Ab Sommer 2020: Lucas Tousart von Olympique Lyon, 23, Französischer Nationalspieler und große Mehrwertsteigerung möglich." © getty 26/29 STÜRMER: "Vedad Ibisevic, 35, super Typ, leider zu alt, kein Mehrwert." © getty 27/29 "Pascal Köpke, 24, großes Talent, kann Mehrwert erzeugen." © getty 28/29 "Matheus Cunha, 20, MegaTalent, für 15 Mio gekauft und große Chance auf Mehrwert." © getty 29/29 "Krzysztof Piatek, 24, Torjäger, für über 20 Mio gekauft und große Chance auf Mehrwert."

Seiner Meinung nach brauche die Hertha als Trainer in dieser schwierigen Phase einen "Strategen mit Erfahrung", "der ein Team weiterentwickeln und auf eine neue Stufe bringen kann. Mit einem klaren Konzept, mit Offensivpower." Aktuell plant Hertha mit Interimstrainer Alexander Nouri. Rekdal vermisse beim Hauptstadtklub eine "deutliche Philosophie, wo man sieht: Das ist Hertha BSC! So wollen wir spielen! So wollen wir Erfolg haben!" Der Hertha fehlten "richtige Anführer", meint der Norweger.

Dabei deutete Rekdal auch die von Klinsmann proklamierte fehlende Leistungskultur an: "Wir waren damals erfolgreich, weil wir nie zufrieden waren. Wir wollten immer mehr. Viele haben Verantwortung übernommen und wir haben auf dem Platz vieles selbst geregelt." Rekdal schaffe es mit der Hertha bis in die Champions League.

Ex-Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann droht Aus bei RTL

Jürgen Klinsmann droht offenbar das Aus beim Privatsender RTL. Bis Ende Dezember war Klinsmann bei RTL als TV-Experte für Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft angestellt. Aufgrund seines Trainerjobs bei der Hertha gab es keine Verhandlungen über eine Verlängerung der Zusammenarbeit.

Wie Sport1 berichtet, plant RTL aber nicht, Klinsmann zurückzuholen. Zwar wollte sich der Sender nicht zu Klinsmann und dessen in der Sport Bild veröffentlichten Protokoll äußern, Sport1 berichtet jedoch, RTL halte Klinsmann nun für "schwer vermittelbar".

Das Klinsmann-Protokoll: So reagieren Netz und Presse © getty 1/27 Das Klinsmann-Protokoll hält die Fußball-Welt in Atem. Hier gibt's die Reaktionen aus dem Netz und von diversen deutschen Zeitungen. Viel Spaß! © Twitter/@kaffeecup 2/27 © Twitter/@FussballMML 3/27 © Twitter/@sven_sation 4/27 © Twitter/@BenniZander 5/27 Benni Zander ist DAZN-Experte. © Twitter/@lourichter 6/27 © Twitter/@guek62 7/27 Günter Klein ist Chefreporter Sport beim Münchner Merkur. © Twitter/@Karimdrehkick 8/27 © Twitter/@fums_magazin 9/27 © Twitter/@BananenTorj 10/27 © Twitter/@Schmiso 11/27 Florian Schmidt-Sommerfeld arbeitet als TV-Kommentator für ran. © Twitter/@Traumwanderer 12/27 © Twitter/@julianoffiziell 13/27 © Twitter/@guek62 14/27 © Twitter/@DerPoppe 15/27 © Twitter/@MickyBeisenherz 16/27 Micky Beisenherz ist TV-Moderator und -Autor. © Twitter/@GideonBoess 17/27 © Twitter/@Chr1sView 18/27 © Twitter/@SchulzesKatrin 19/27 © Twitter/@WayneSchlegel_ 20/27 © getty/Berliner Morgenpost 21/27 Die Berliner Morgenpost attestiert Klinsmann einen Mangel an Respekt und eine grobe Verletzung seiner Vorbildfunktion. "Menschliche Kleinkariertheit" wirft Kommentatorin Alexandra Gross ihm vor. © getty/Kölner Stadt-Anzeiger 22/27 Christian Krämer vom Kölner Stadt-Anzeiger haut gut drauf auf Klinsmann. Zitat: Wer dachte, Jürgen Klinsmann hätte bei seiner mit „HaHoHe - Euer Jürgen" signierten Facebook-Kündigung bereits den Tiefpunkt allen Anstands und aller Würde erreicht ..." © getty/Spiegel 23/27 Der Spiegel konzentriert sich auf die Folgen und möglichen Auswirkungen für Hertha und Manager Preetz. Klinsmanns Ausführungen seien laut Peter Ahrens von "persönlichem Beleidigtsein" geprägt. © getty/sport1 24/27 Für Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk ist Klinsmanns Sprache verräterisch. Sie entlarve ihn als egozentrisch, unreflektiert, rechthaberisch ... you name it! © getty/taz 25/27 Bei der taz bekommt der Klub einen neuen Namen, BWH, wenn man so will. Johannes Kopp zeigt aber auch oft, dass beim Berliner Klub auch ohne Klinsmann längst nicht eitel Sonnenschein herrscht. © getty/suttgarter zeitung 26/27 Marko Schumacher von der Stuttgarter Zeitung sieht das Protokoll als Eigentor schlechthin. Klinsmanns Ruf sei nun "vollends ruiniert". © getty/Berliner Kurier 27/27 Die deutlichsten Worte wählt Sebastian Schmitt vom Berliner Kurier. Für ihn hat Klinsmann ein Bundesliga-Novum geschaffen: das härteste und stilloseste Nachtreten ever!

Hertha BSC: Michael Preetz wird im Eisschnelllauf zitiert

Wie sehr Hertha BSC unter dem Rosenkrieg mit Jürgen Klinsmann leidet, zeigt ein Zoff aus einer anderen Sportart, dem Eisschnelllauf. Bundestrainer Erik Bouwman und die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein stehen seit einigen Monaten im Clinch.

Auf einen offenen Brief Bouwmans antwortete Pechsteins Freund Matthias Groß in der Bild: "Da hat Erik Bouwman aber blitzartig von Jürgen Klinsmann gelernt, wie man sich selbst disqualifiziert. Da habe ich es relativ einfach und muss nur Michael Preetz zitieren: Das ist perfide, das ist ungehörig."

Hertha BSC zu Gast bei Fortuna Düsseldorf

Hertha trifft zum Auftakt des 24. Spieltags auf Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr live auf DAZN). Trainer Nouri schwört vor dem richtungsweisenden Kellerduell auf Teamgeist: "Wir müssen die Situationen definitiv besser lösen und als Mannschaft geschlossen füreinander einstehen. Wir müssen uns wieder das Gefühl holen, dass jeder für den anderen arbeitet und als Team eine klare Idee verfolgt."

