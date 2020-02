Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Klinsmann-Beben muss sich Hertha BSC wieder auf die Bundesliga konzentrieren. Für die Berliner geht es im Freitagsspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Alle Information zur Übertragung der Partie liefert Euch wie gewohnt SPOX.

Die Klinsmann-Protokolle haben für reichlich Unruhe in Berlin gesorgt. Da kommt es dem Verein sicher gelegen, dass nun wieder Bundesliga-Alltag gegen Fortuna Düsseldorf herrscht. Die vernichtende Kritik vom Ex-Trainer kann da auch als Motivation herhalten.

Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC heute live: Anstoß, Stadion, Schiedsrichter

Fortuna Düsseldorf empfängt zum Auftakt des 24. Spieltags der Bundesliga am heutigen Freitag Hertha BSC. Anstoß ist um 20.30 Uhr in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf. Die Arena fasst 54.600 Zuschauer. Als Schiedsrichter wurde Tobias Stieler angesetzt.

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Assistenten: Dr. Matthias Jöllenbeck, Marcel Unger

Vierter Offizieller: Holger Henschel

VAR: Marco Fritz

VAR-Assistent: Dominik Schaal

Bundesliga heute live: Düsseldorf gegen Hertha im TV und Livestream

Dank einer Kooperation mit Eurosport laufen alle Freitags-, Montags- und frühen Sonntagsspiele der Bundesliga live und in voller Länge auf DAZN. So gibt es auch die Partie zwischen Düsseldorf und der Hertha beim Livesport-Streaminganbieter zu sehen.

Die Übertragung auf DAZN startet um 20.15 Uhr. Dann begrüßt Moderator Alexander Schlüter zusammen mit dem Experten Ralph Gunesch die Zuschauer aus Düsseldorf. Als Field Reporter ist Sebastian Benesch im Einsatz, kommentiert wird das Spiel von Uli Hebel.

Moderator: Alexander Schlüter

Experte: Ralph Gunesch

Kommentator: Uli Hebel

Field Reporter: Sebastian Benesch

Bundesliga: Fortuna gegen Hertha heute live im Liveticker

Fußballfans, die keine Chance haben, Livebilder der Partie zu erhaschen, können sich im Liveticker von SPOX über das Spielgeschehen informieren. In aller Ausführlichkeit wird dort über das Spiel berichtet. Es muss also niemand etwas verpassen.

Düsseldorf gegen Berlin gibt's hier im Liveticker.

Hertha BSC: So irrwitzig bewertete Jürgen Klinsmann jeden einzelnen Hertha-Spieler © imago images 1/29 Unter dem Titel "Zusammenfassung: Zehn Wochen Hertha BSC" ließ Jürgen Klinsmann seine Zeit als Hertha-Trainer in einer Art Tagebuch dokumentieren, das der Sport Bild vorliegt. Unter anderem bewertet Klinsi darin jeden einzelnen Hertha-Spieler. © getty 2/29 TORHÜTER: "Rune Jarstein, 36, noch ein Jahr ok zu spielen, aber erzeugt keinen Mehrwert mehr." © getty 3/29 "Thomas Kraft, 31, ständig krank oder verletzt, keinen Mehrwert mehr. Vertrag auslaufen lassen." © getty 4/29 "Dennis Smarsch, 3. Torwart, keine Perspektive für die 1. Liga, erzeugt keinen Mehrwert. Ausleihen!" © imago images 5/29 "Gesamte Torhüter-Situation: Nicht Bundesliga-Standard." © getty 6/29 VERTEIDIGER: "Peter Pekarik, 33, toller Teamspieler, aber kein Mehrwert für die Zukunft." © getty 7/29 "Karim Rekik, 26, guter Innenverteidiger, aber nicht leidensfähig, Marktwert 12 Mio." © getty 8/29 "Niklas Stark, 24, guter Innenverteidiger, aber oft verletzt, Marktwert 20 Mio." © getty 9/29 "Dedryck Boyata, 29, TopMann, Marktwert steigend deutlich über 10 Mio." © getty 10/29 "Jordan Torunarigha, 22, TopTalent, großer Mehrwert möglich mit über 20 Mio." © getty 11/29 "Maxi Mittelstädt, 22, TopTalent, großer Mehrwert möglich mit über 20 Mio." © getty 12/29 "Marvin Plattenhardt, 28, nicht leidensfähig, dennoch Mehrwert machbar von über 15 Mio." © getty 13/29 "Lukas Klünter, 23, technisch zu schwach, aber Mehrwert machbar zu generieren." © getty 14/29 MITTELFELD: "Arne Maier, 21, oft verletzt, aber Mega-Talent, kann aber über mindestens 20 Mio einbringen in 2 bis 3 Jahren, aber nur, wenn es ein leistungsförderndes Umfeld bei Hertha gibt." © getty 15/29 "Santiago Ascacibar, 22, Mega-Talent, argentinischer Nationalspieler, gekauft für 12 Mio, weit höherer Mehrwert machbar innerhalb kürzester Zeit." © getty 16/29 "Marko Grujic, 23, Leihspieler von Liverpool, kein Mehrwert, da er sich weder für Hertha noch für Liverpool zugehörig fühlt." © getty 17/29 "Vladimir Darida, 29, super Teamspieler, Marktwert 5,5 Mio, aber kaum Aussicht auf Mehrwert." © getty 18/29 "Per Skjelbred, 32, super Teamspieler, zu alt um Mehrwert zu generieren." © getty 19/29 "Javairo Dilrosun, 21, großes Talent, lernwillig, kann über 20 Mio eines Tages einbringen." © getty 20/29 "Salomon Kalou, 35, zu alt und satt, kein Mehrwert." © getty 21/29 "Dodi Lukebakio, 22, großes Talent aber nicht leidensfähig, gekauft für 20 Mio, aber eher unter der Rubrik Fehleinkauf von Preetz." © getty 22/29 "Marius Wolf, 24, Leihspieler von Dortmund, Super Einstellung, sollte man kaufen, und dann Mehrwert erzeugen." © getty 23/29 "Mathew Leckie, 29, stets verletzt und satt, kein Mehrwert." © getty 24/29 "Alexander Esswein, 29, nicht gut genug, kein Mehrwert." © getty 25/29 "Ab Sommer 2020: Lucas Tousart von Olympique Lyon, 23, Französischer Nationalspieler und große Mehrwertsteigerung möglich." © getty 26/29 STÜRMER: "Vedad Ibisevic, 35, super Typ, leider zu alt, kein Mehrwert." © getty 27/29 "Pascal Köpke, 24, großes Talent, kann Mehrwert erzeugen." © getty 28/29 "Matheus Cunha, 20, MegaTalent, für 15 Mio gekauft und große Chance auf Mehrwert." © getty 29/29 "Krzysztof Piatek, 24, Torjäger, für über 20 Mio gekauft und große Chance auf Mehrwert."

Fortuna gegen Hertha: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Nach der heftigen Pleite der Berliner gegen Köln könnte Trainer Alexander Nouri sein Team umbauen. Bei Düsseldorf könnte Zanka für den angeschlagenen Suttner spielen.

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Ayhan, Hoffmann, Suttner (Zanka) - Zimmermann, Bodzek, Thommy - Stöger, Berisha - Karaman, Hennings

Kastenmeier - Ayhan, Hoffmann, Suttner (Zanka) - Zimmermann, Bodzek, Thommy - Stöger, Berisha - Karaman, Hennings Hertha BSC: Jarstein - Klünter, Boyata, Rekik (Torunarigha), Mittelstädt (Plattenhardt) - Skjelbred, Grujic (Maier) - Darida - Lukebakio, Piatek, Cunha

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

Mit einem Sieg würde Düsseldorf die Hertha endgültig wieder in den Abstiegssumpf ziehen.