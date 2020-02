Bundesliga: 1. FC Köln - SC Freiburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag empfängt der 1. FC Köln den SC Freiburg. Wo Ihr das Spiel am 20. Spieltag der Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Das Hinspiel gewann der 1. FC Köln mit 2:1 gegen den SC Freiburg. Ob den Geißböcken wieder ein wichtiger Dreier gegen den Sportclub gelingt?

Bundesliga: Wann und wo spielt der 1. FC Köln gegen den SC Freiburg?

Während das Duell in der Hinrunde in Freiburg ausgetragen wurde, findet es nun folgerichtig in Köln statt. Spielstätte ist ab 15.30 Uhr das Rheinenergiestadion.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Robert Kampka, dem Benedikt Kempkes und Rafael Foltyn als Assistenten zur Seite stehen. Markus Schüller ist Vierter Offizieller, Robert Hartmann arbeitet an diesem Sonntag als Video-Assistent.

1. FC Köln - SC Freiburg heute live im TV und Livestream

Wie alle Sonntagspartien um 15.30 Uhr läuft auch diese Partie exklusiv im Pay-TV auf Sky. Der Münchner Sender überträgt auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Kommentator ist Michael Born. Daneben können Kunden das Spiel auch im Livestream via Sky Go ansehen.

Highlights der Partie gibt es übrigens schon rund 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst liefert euch zu allen BL-Spielen kurze Zusammenfassungen.

© getty

1. FC Köln - SC Freiburg heute im Liveticker verfolgen

Ihr habt kein Sky-Abo? Dann könnt Ihr auch auf den Liveticker auf SPOX zurückgreifen und euch dort up to date halten.

Hier geht es zum ausführlichen Liveticker.

Kölns Serie gegen Borussia Dortmund gerissen

Vier Siege in Folge feierten die Geißböcke unter Trainer Markus Gisdol und hievten sich so aus der Abstiegszone heraus. Vergangenes Wochenende gab es dann allerdings einen Dämpfer, 1:5 ging nämlich die Partie gegen Borussia Dortmund verloren. Damit wären Punkte nun umso wichtiger.

Allerdings trifft man mit der von Christian Streich trainierten Freiburger Mannschaft auf einen schwierigen Gegner. Der SC gilt als lauf- und kampfstark und steht nicht umsonst im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

1. FC Köln gegen den SC Freiburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn von den Vereinen bekanntgegeben. Die beiden Mannschaften könnten dann wie folgt auflaufen:

Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Drexler, Uth, Jakobs - Cordoba

Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Drexler, Uth, Jakobs - Cordoba Freiburg: Schwolow - Gulde, Koch, Heintz - Schmid, Haberer, Höfler, Günter - C.-H. Kwon, Höler - Petersen

Dass Koch nochmal für Freiburg spielen würde, war übrigens unter der Woche offen. RB Leipzig wollte den Nationalspieler eigentlich verpflichten, allerdings legte unter anderem Trainer Streich sein Veto ein.

© getty

Köln vs. Freiburg: Die Bilanz

Die Ergebnisse zeigen, dass die Duelle zwischen beiden Vereinen zuletzt immer eine knappe Angelegenheit waren.