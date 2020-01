Bundesliga-Kolumne: Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC auf der Kippe

Bessermacher oder Blender? Jürgen Klinsmann polarisiert auch als Trainer von Hertha BSC. Während der Wahl-Kalifornier von der Meisterschaft redet, fürchten Kritiker nach der 0:4-Pleite gegen Bayern München einen erneuten Rückrunden-Absturz. Die Fußball-Kolumne.

Jürgen Klinsmann, so viel steht fest, hat es sich und seinen Mitmenschen nie leicht gemacht. Als Spieler sorgte er bei den Fans mit seinen spektakulären Toren für Begeisterung und trieb erfahrene Vereinsvorstände wie Uli Hoeneß mit seiner unnachgiebigen Verhandlungsweise zur Weißglut. Unbestritten war aber bis zu seinem Karriereende 1998 sein Status als Weltklassestürmer.

Das Urteil über den Trainer Klinsmann fällt dagegen seit inzwischen mehr als 15 Jahren höchst ambivalent aus. Für die einen ist er ein ambitionierter Querdenker, der mit seiner zupackenden und optimistischen Art für Aufbruchstimmung sorgt, für die anderen ein Schönredner ohne fachliche Substanz.

Ich erinnere mich an eine Medieneinladung der FIFA am Tag vor dem Eröffnungsspiel des Confed Cups 2005, dem Probelauf für die Heim-WM 2006. Zu vorgerückter Stunde echauffierte sich damals ein äußerst renommierter deutscher Sportjournalist mit markigen Worten: "Klinsmann ist der größte Blender, den es im deutschen Fußball je gab, mit ihm wird sich die Nationalmannschaft nächstes Jahr blamieren."

In den Wochen danach schoss die neuformierte und stark verjüngte DFB-Auswahl 15 Tore in fünf Spielen und wurde gefeierter Dritter - genauso wie beim "Sommermärchen" zwölf Monate später, einer sechswöchigen großen Party mit "Everybody's Darling" Klinsmann an der Spitze.

Hertha BSC – mögliche Zu- und Abgänge: Mit Götze, Draxler und Co. endlich ein "Big City Club"? © getty 1/35 Das "spannendste Fußballprojekt Europas" (Jürgen Klinsmann) Hertha BSC nimmt offenbar Fahrt auf. Das Ziel: Mit Transfers endlich "Big City Club" (Lars Windhorst) werden und nach Europa. Ein Überblick über die Transferpläne. © getty 2/35 LUCAS TOUSART (Olympique Lyon): Nach Informationen von Sky wird der 22-Jährige nun doch zur Hertha wechseln. Demnach haben sich beide Klubs auf eine Ablöse von 25 Mio. Euro geeinigt, Tousart soll aber wieder bis Saisonende an Lyon verliehen werden. © getty 3/35 Tousart gilt als einer der begabtesten Sechser Frankreichs und ist beim CL-Achtelfinalisten gesetzt. Noch im Januar soll er seinen Vertrag in Berlin finalisieren. © getty 4/35 SANTIAGO ASCACIBAR: Der bislang einzige Neuzugang im Winter. Der Transfer des 22-jährigen Mittelfeldspielers vom VfB Stuttgart ist seit 1. Januar fix. Die Ablösesumme soll rund zwölf Millionen Euro betragen. © getty 5/35 MATHEUS CUNHA (RB Leipzig, Vertrag bis 2023): Er könnte der zweite Winter-Neuzugang bei der Hertha werden. "Wir suchen auf jeden Fall einen Mann für die Offensive, der Durchschlagskraft besitzt", gab Klinsmann unlängst zu Protokoll. © getty 6/35 Laut Bild soll Cunha dabei ganz oben auf der Liste stehen. Dem Brasilianer bleibt bei RB Leipzig hinter Timo Werner, Patrik Schick und Yussuf Poulsen nur die Bank. Die Hertha soll bereit sein, 15 Millionen Euro für Cunha hinzulegen. © getty 7/35 Aber Hertha will nicht nur einkaufen, der Kader soll gleichzeitig ausgemistet werden. "Der Kader ist zu groß geraten. Das hat es schon Ante Covic sehr schwer gemacht", beklagte Klinsmann. Und tatsächlich war die Hertha hier schon fleißig. © getty 8/35 ONDREJ DUDA: In der vergangenen Saison noch Leistungsträger (11 Tore, 6 Vorlagen), unter Klinsmann aber ebenso wie Kalou nicht mehr gefragt. Dreimal stand er nicht im Kader, einmal wurde er in die U23 abgeschoben. Duda wechselt in die Premier League. © imago images 9/35 Bis zum Sommer ist er an Norwich City ausgeliehen. "Wir hoffen, dass ihm die Luftveränderung in England guttun wird und er nach der Rückrunde mit neuem Selbstvertrauen zu uns zurückkehren wird", sagte Geschäftsführer Michael Preetz. © getty 10/35 Neben Duda wurden auch Maurice Covic (Ascoli in der italienischen Serie B) und Eduard Löwen (FC Augsburg) verliehen. Eigengewächs Sidney Friede wechselte ablösefrei zu Wehen Wiesbaden. Weitere könnten folgen. © getty 11/35 SALOMON KALOU (Vertrag bis 2020): Wie die Bild berichtet, steht der 34-Jährige bei der Hertha auf dem Abstellgleis und darf den Verein im Winter verlassen. Der Grund: Klinsmann will den jungen Spielern wie Redan oder Dilrosun weiter Chancen geben. © getty 12/35 ALEXANDER ESSWEIN (Vertrag bis 2020): Soll nach Bild-Infos wie Kalou und Duda ein Verkaufskandidat sein. Esswein konnte sich nach seiner Rückkehr aus Stuttgart weder unter Covic noch unter Klinsmann auszeichnen, stand zuletzt aber immerhin im Kader. © getty 13/35 MATHEW LECKIE (Vertrag bis 2021): War unter Pal Dardai immerhin noch in der Rotation und kam auf seine Einsatzzeiten, die jedoch schon unter Covic begrenzt und bei Klinsmann dann gar nicht mehr existent waren. Auch er ist Streichkandidat. © getty 14/35 PETER PEKARIK (Vertrag bis 2020): Verlängerte 2018 noch seinen Vertrag bei der Hertha und bezeichnete den Klub als "Familie", kommt aber aktuell nur in der Regionalliga zum Einsatz und soll im Winter wohl gehen. © getty 15/35 PASCAL KÖPKE (Vertrag bis 2022): Kam unter Klinsmann zu seinen ersten Bundesligaspielen, nachdem er bei Covic völlig außen vor und nur selten im Kader war. Bereits im Sommer galt er als Wechselkandidat, wollte sich jedoch dem Konkurrenzkampf stellen. © imago images 16/35 Die Kaderausdünnung ist in vollem Gange, es wäre Platz für weitere Neuzugänge neben Ascacibar und Cunha. Aufs Geld wird dabei nicht so genau geschaut, den Windhorst-Millionen sei dank. © getty 17/35 GRANIT XHAKA (FC Arsenal, Vertrag bis 2023): War bei Arsenal nach einem Disput mit den Fans vom Kapitänsamt entbunden worden und in Ungnade gefallen. Sein Berater Jose Noguera sprach anschließend offen von einem Wechsel nach Berlin. © getty 18/35 "Wir sind uns mit Hertha BSC einig und würden gerne nach Berlin gehen. Dies haben wir Arsenals Klub-Boss Raul Sanllehi und Sportdirektor Edu Gaspar so gesagt – wie auch dem neuen Trainer Mikel Arteta", sagte Noguera dem Schweizer Blick. © getty 19/35 Laut Blick hat die Hertha 25 Mio. Euro geboten (Stand: Dezember). Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Xhakas Bruder Taulant versicherte t-online.de: "Er möchte in der Premier League bleiben. Unter dem neuen Trainer Arteta fühlt er sich sehr wohl." © getty 20/35 MAHMOUD DAHOUD (Borussia Dortmund): Ein weiterer Kandidat für das Mittelfeld ist Dahoud, der beim BVB aktuell nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskommt. Laut der SportBild wäre er gesprächsbereit. © getty 21/35 KONRAD DE LA FUENTE (FC Barcelona U19, Vertrag bis 2020): Wie ESPN berichtet, habe die Hertha dem 18-jährigen Flügelspieler aus der Barca-Jugend bereits ein lukratives Angebot vorgelegt, um ihm einen Winterwechsel in die Hauptstadt schmackhaft zu machen. © getty 22/35 Dabei kommt de la Fuente bislang lediglich in der A-Jugend der Katalanen zum Einsatz, dort ist er Leistungsträger. Nach ESPN-Angaben plant Barca langfristig mit dem Amerikaner und hofft, dass er seinen 2020 auslaufenden Vertrag doch noch verlängert. © getty 23/35 MARIO GÖTZE (BVB, Vertrag bis 2020): Neben Weigl soll auch Götze das Interesse der Hertha geweckt haben. Anders als Weigl bekommt er unter Favre aber kaum Spielzeit und zögert mit einer Verlängerung seines 2020 auslaufenden Kontrakts. © getty 24/35 Erst zum Hinrundenabschluss in Hoffenheim (1:2) stand Götze zum ersten Mal seit Anfang November wieder in der Startelf und erzielte gleich den Dortmunder Führungstreffer. Klinsmann vermied vor der Winterpause ein Dementi der Götze-Gerüchte. © getty 25/35 "Ob dann über Mario spekuliert wird oder über andere Champions-League-Spieler - das wird ganz normal sein. Das wird unsere Zukunft sein. Nach denen schauen wir uns ja auch um", sagte Klinsmann. © getty 26/35 JULIAN DRAXLER (PSG, Vertrag bis 2021): Der nächste namhafte Spieler, der mit der Hertha in Verbindung gebracht wird. Nach Angaben der französischen Tageszeitung Le Parisien ist Draxler „ganz oben“ auf der Wunschliste von Klinsmann. © getty 27/35 Draxler hatte zwar im Interview mit SPOX und Goal betont, dass eine Rückkehr nach Deutschland für ihn "immer eine Option" sei, allerdings auch öffentlich bekundet, seinen noch bis 2021 laufenden Vertrag in Paris verlängern zu wollen. © getty 28/35 Mit Blick auf die EM 2020 benötigt Draxler jedoch Spielzeit, die ihm anders als bei PSG in Berlin wohl sicher wäre – dort allerdings nicht in der Champions League, sondern aktuell im Niemandsland der Tabelle. © getty 29/35 In der laufenden Saison kommt der Nationalspieler aufgrund einer langwierigen Fußverletzung und einer Viruserkrankung lediglich auf acht Pflichtspieleinsätze für PSG. Ein Wechsel von Draxler im Winter mutet jedoch recht unwahrscheinlich an. © getty 30/35 VICTOR WANYAMA (Tottenham, Vertrag bis 2021): Bei den Spurs ist der 28-jährige Sechser nicht mehr gefragt, daher brodelt die Gerüchteküche rund um seine Zukunft. Die Sun will erfahren haben, dass auch die Hertha an einem Transfer interessiert sei. © getty 31/35 Wanyama stand seit Ende Dezember nur noch einmal im Kader der Spurs. Im unbedeutenden letzten CL-Gruppenspiel gegen die Bayern durfte er für neun Minuten ran. Bereits im Sommer soll Wanyama vor einem Wechsel gestanden haben. © getty 32/35 SAMUEL KALU (Bordeaux, Vertrag bis 2023): Der nigerianische Nationalspieler ist bei Bordeaux zwar gesetzt, dürfte aber wohl bei einem guten Angebot den Klub im Winter verlassen. Nach Eurosport-Angaben ist die Hertha an einem Transfer interessiert. © getty 33/35 Der 22-jährige Flügelspieler war erst im Sommer 2018 für rund 8,5 Millionen Euro von KAA Gent nach Bordeaux gewechselt und hat seitdem 50 Spiele für Girondins absolviert (5 Tore, 6 Vorlagen). © imago images 34/35 MAJID HOSSEINI (Trabzonspor, Vertrag bis 2020): Wie das türkische Blatt ​Karadeniz Gazetesi berichtet, wolle die Hertha Trabzonspor ein Angebot in Höhe von 2,5 Mio. Euro für den Innenverteidiger abgeben. © imago images 35/35 Hosseini ist flexibel in der Viererkette einsetzbar und Stammspieler beim Tabellenvierten der Süper Lig. Allerdings war Hosseini erst im Sommer des vergangenen Jahres vom iranischen Erstligisten Esteghlal FC in die Türkei gewechselt.

"Als Blender wird er in die Geschichte eingehen"

Zwei Jahre später kehrte er aus seinem Wohnort Huntington Beach zurück nach Deutschland, um die Spieler des FC Bayern "jeden Tag ein Stück besser zu machen". Entsprechend vernichtend war die Kritik nach seiner Entlassung am 29. Spieltag. "Groß waren seine Worte, klein die Ahnung von der Materie. Er hätte nie Bayern-Trainer werden dürfen", lautete ein vernichtender Kommentar in der Tageszeitung Die Welt: "Als großer Blender wird er in die Geschichte eingehen."

Wenngleich dieses Urteil bis heute viele Anhänger hat, so spricht Klinsmanns folgende fünfjährige solide Arbeit als US-Nationalcoach gegen diese These. Sein damaliger Co-Trainer Andreas Herzog widersprach kürzlich vehement der weit verbreiteten Meinung, Klinsmann funktioniere nur als übergeordneter "Projektleiter" mit einem fachlich sehr guten Assistenten wie eben Jogi Löw zu DFB-Zeiten.

"Leute, die sagen, dass Jürgen taktische Schwächen hat, das sind Leute von außen, die können mir viel erzählen. Ich sehe das ganz anders", meinte der Österreicher.

Neben der Co-Trainer-Frage, die bei Hertha mit dem zuvor als Chef in 21 Pflichtspielen erfolglosen Alexander Nouri beantwortet wurde, erkennen die Skeptiker auch in Berlin weitere "Klinsmann-typische" Verhaltensmuster: Austausch des Trainerteams mit vielen engen Vertrauten, Umbau des Kaders, Aussortieren oder Degradieren von Führungsspielern (Duda, Kalou, Ibisevic, Stark) und viel heißer Wind, sichtbar geprägt von den langen Jahren in den USA.

"Es ist doch das normale Verhalten von jedem neuen Trainer, dass er Dinge in Frage stellt und anders macht. Wenn alles so weiterginge wie bisher, bräuchte man ja keinen Trainerwechsel", meint dagegen einer aus der erweiterten Führungsriege des Vereins und verweist auf die Zustimmung bei den Profiteuren des Wechsels. "Seine Ausstrahlung ist ungewöhnlich, er hat eine unglaubliche Präsenz in der Kabine", sagte etwa der wieder gesetzte Marvin Plattenhardt.

Klinsmanns Dreistufen-Plan zur Meisterschaft

Dass diese offensive Art bei Klinsmann oft an der Grenze zum Übermut wandelt, ist ebenfalls nicht neu. So sprach er beinahe erwartungsgemäß bei seiner Vorstellung von Hertha als "Mega-Klub" und "schlafendem Riesen", und konkretisierte vor einer Woche seinen ambitionierten Dreistufen-Plan: "Erster Schritt: Weg vom Tabellenkeller, durchatmen. Zweiter Schritt: Nächste Saison die Europa League erreichen. Dritter Schritt: In drei bis fünf Jahren um die Meisterschaft mitspielen und in die Champions League kommen."

Der letzte, der bei Hertha solche großen Ziele verkündete, war Ex-Manager Dieter Hoeneß ("mit der Schale durchs Brandenburger Tor fahren") - nach seinem Scheitern hinterließ er einen Schuldenberg, in der Folgezeit stieg der Hauptstadtklub zweimal aus der Bundesliga ab. Entsprechend alarmistisch war die Berichterstattung in Teilen der Berliner Medien nach der mutlosen Vorstellung beim 0:4 gegen Bayern, schließlich hat der Abstiegskandidat in den vergangenen sechs Jahren immer eine schlechtere Rück- als Hinserie gespielt.

Die aktuelle Tabelle der Fußball-Bundesliga

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. RB Leipzig 18 51:21 30 40 2. Bayern München 18 50:22 28 36 3. Borussia M'gladbach 18 33:20 13 35 4. Borussia Dortmund 18 46:27 19 33 5. Schalke 04 18 31:21 10 33 6. Bayer Leverkusen 18 27:22 5 31 7. SC Freiburg 18 29:24 5 29 8. TSG Hoffenheim 18 26:30 -4 27 9. Wolfsburg 18 19:21 -2 24 10. FC Augsburg 18 31:36 -5 23 11. Eintracht Frankfurt 18 29:30 -1 21 12. 1. FC Union Berlin 18 21:27 -6 20 13. 1. FC Köln 18 22:33 -11 20 14. Hertha BSC 18 22:33 -11 19 15. 1. FSV Mainz 05 18 26:41 -15 18 16. Werder Bremen 18 24:41 -17 17 17. Fortuna Düsseldorf 18 18:37 -19 15 18. SC Paderborn 07 18 21:40 -19 12

"Natürlich müssen er und die Mannschaft jetzt liefern", heißt es aus dem Klub. "Am Ende zählt nur der Erfolg, auch und gerade für den Investor. Lars Windhorst will mit seinem Investment natürlich Geld verdienen."

Deshalb werde sich der neue Geldgeber, der seit Sommer 49,9 Prozent an der Fußball AG besitzt, im Zweifel auch nicht gegen eine Entlassung seines Vertrauten und sportlichen Beraters Klinsmann stellen, den er ursprünglich in den Aufsichtsrat entsandt hatte.

Schafft der Übergangscoach allerdings mit seinem defensiven "Pal-Dardai-Gedächtnisfußball" den Klassenerhalt, wäre nicht nur seinem Ruf gedient. Der 55-Jährige, dem Windhorst und Hertha-Sportchef Michael Preetz im November völlig unerwartet die Chance zur Bundesliga-Rückkehr gaben, hat offensichtlich Blut geleckt und will es, einmal mehr, seinen Kritikern beweisen. Im Erfolgsfall ist daher auch eine Dauerlösung Klinsmann auf der Hertha-Bank alles andere als ausgeschlossen.

Wende oder Ende, beides ist möglich. Die Frage "Blender oder Bessermacher" werden zumindest die Besserwisser nach dieser Rückrunde beantworten können.