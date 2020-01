Eintracht Frankfurt mehrere Monate ohne Gelson Fernandes

Eintracht Frankfurt muss in großen Teilen der Rückrunde auf Gelson Fernandes verzichten. Der Schweizer Mittelfeldspieler hat laut Klub-Mitteilung vom Dienstag den befürchteten Sehnenriss im Hüftbeuger erlitten.

Fernandes wird drei bis vier Monate lang ausfallen. Am Mittwoch wird der 33-Jährige in München operiert.

Fernandes war am Montag aus dem US-Trainingslager der Eintracht in Orlando/Florida abgereist, um sich näher untersuchen zu lassen. In der Hinrunde absolvierte er neun Liga-Einsätze, fünfmal spielte er in der Europa League, zweimal im DFB-Pokal.