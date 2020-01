BVB, News und Gerüchte: Paco Alcacers Wechsel zu Atletico hängt wohl von Edinson Cavani ab

Ein möglicher Abgang von Stürmer Paco Alcace rzu Atletico Madrid hängt wohl davon, ob Edinson Cavani nach Spanien wechselt. Erling Haalands Ausstiegsklausel greift vermutlich erst ab dem Jahr 2022. Im Test gegen Lüttich kam der BVB nicht über ein Remis hinaus. Alle News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

BVB, Gerüchte: Paco Alcacers Wechsel zu Atletico von Edinson Cavani abhängig?

Nach der Verpflichtung von Erling Haaland nehmen die Spekulationen um einen Abschied von Paco Alcacer weiter Fahrt auf. Der Spanier, der im Dezember kaum noch zum Einsatz kam und dem kein gutes Verhältnis zu Trainer Lucien Favre nachgesagt wird, wurde bereits mit einem Wechsel zu Atletico Madrid in Verbindung gebracht, das sich auf Stürmersuche befindet.

Die Rojiblancos haben jedoch laut Informationen der Sport Bild einen anderen Kandidaten ganz oben auf ihrer Liste: Edinson Cavani von Paris Saint-Germain. Dessen Verpflichtung könnte an den zu hohen Gehaltsforderungen des Uruguayers scheitern, der in Frankreich 1,5 Millionen Euro monatlich verdient. Sollte es zu keiner Einigung kommen, dürfte dies die Wahrscheinlichkeit eines Wintertransfers von Alcacer deutlich erhöhen.

Alcacers Vertrag beim BVB läuft noch bis 2023, nachdem die Borussia im vergangenen Sommer nach einjähriger Leihe die Kaufoption in Höhe von 21 Millionen Euro zog. Nach 19 Toren in seiner Debütsaison traf der 26-Jährige in der aktuellen Spielzeit fünfmal in der Bundesliga und einmal im DFB-Pokal.

© imago images

BVB, Gerüchte: Haaland Ausstiegsklausel greift wohl erst ab 2022

Dass der BVB beim Transfer von Erling Haaland mit seinem selbst auferlegten Versprechen, keine Ausstiegsklauseln mehr zu vergeben, brach, war bereits bekannt. Nun berichtet die Sport Bild, wann diese im Falle des Norwegers greift. Demnach könnte die Sturm-Hoffnung ab 2022, also zwei Jahre vor Vertragsende, den Verein verlassen.

Während interessierte Klubs dann wohl 60 Millionen Euro auf den Tisch legen müssten, ist davon auszugehen, dass diese Summe ein Jahr später aufgrund der kürzeren Vertragslaufzeit reduziert wird. Andernfalls wäre eine Verpflichtung des 19-Jährigen, der unter anderem auch bei Manchester United und RB Leipzig auf dem Zettel stand, wohl nicht möglich gewesen.

Aufgrund von Knieproblemen, an denen Haaland schon eine Weile laboriert, trainierte dieser bisher nur individuell. "Wir gehen davon aus, dass er noch in dieser Woche ins Mannschaftstraining einsteigt. Wir wollen ihn so schnell wie möglich integrieren", sagte Sportdirektor Miachel Zorc.

Haalands Vorgänger: So haben sich Borussia Dortmunds Wintertransfers geschlagen © getty 1/21 Erling Haaland war der insgesamt 42. und zweitteuerste Wintertransfer in der Geschichte von Borussia Dortmund. Seine 20 teuersten Vorgänger im Überblick - und wie sie sich schlugen. © getty 2/21 Platz 20 - Wolfgang Frank (1978 für 450.000 Euro von Eintracht Braunschweig): Während seiner zweieinhalb Jahre im Klub spielte er nur in der abschließenden Saison eine Rolle. Dann wechselte er zum 1. FC Nürnberg. © getty 3/21 Platz 19 - Marcel Höttecke (2007 für 500.000 Euro von Rot Weiss Ahlen): Der Keeper blieb dreieinhalb Jahre und kam hauptsächlich für die Reservemannschaft zum Einsatz. Wegen Verletzungsproblemen der Konkurrenz reichte es für fünf Bundesligaeinsätze. © getty 4/21 Platz 17 - u.a. Miroslav Stevic (1999 für 800.000 Euro von 1860 München): Pendelte dreieinhalb Jahre zwischen Startelf und Bank, ehe er zu Fenerbahce wechselte. © imago images 5/21 Platz 17 - u.a. Jan Derek Sörensen (2001 für 800.000 Euro von Rosenborg Trondheim): Der Rechtsaußen blieb zwei Jahre beim BVB und hinterließ keinen bleibenden Eindruck. © getty 6/21 Platz 16 - Nuri Sahin (2013 für 1 Million Euro Leihgebühr von Real Madrid): Nach relativ erfolglosen Stationen bei Real Madrid und beim FC Liverpool kehrte er zu seinem Heimatklub zurück. Es sollte aber nicht mehr so schön werden wie früher. © getty 7/21 Platz 15 - Jörg Heinrich (1996 für 1,2 Millionen Euro vom SC Freiburg): Etablierte sich im Mittelfeld sofort als Stammspieler, zog 1998 zum AC Florenz weiter – und kehrte zwei Jahre später zum BVB zurück. © getty 8/21 Platz 14 - Andreas Möller (1988 für 1,25 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt): Nach drei guten Jahren kehrte er zunächst nach Frankfurt zurück, ehe er über die Station Juventus erneut beim BVB landete und unter anderem die Champions League gewann. © getty 9/21 Platz 13 - Michy Batshuayi (2018 für 1,5 Millionen Euro Leihgebühr vom FC Chelsea): Erzielte in der Rückrunde in zehn Bundesligaspielen zwar sieben Treffer, wurde im Sommer aber trotzdem nicht fest verpflichtet. © getty 10/21 Platz 12 - Milos Jojic (2014 für 2,2 Millionen Euro von Partizan Belgrad): Nach eineinhalb Jahren beim BVB wechselte Jojic zunächst bundesligaintern zum 1. FC Köln, wo er drei Jahre spielte. Aktuell bei Basaksehir unter Vertrag. © getty 11/21 Platz 11 - Antonio Rukavina (2008 für 2,3 Millionen Euro von Partizan Belgrad): Der Rechtsverteidiger setzte sich beim BVB nicht nachhaltig durch. Ein Jahr nach seiner Ankunft wurde er an 1860 München verliehen und später verkauft. © getty 12/21 Platz 10 - Sergio Gomez (2018 für 3 Millionen Euro vom FC Barcelona): Sammelte bei Dortmund bisher nur einige wenige Profiminuten. Aktuell an den spanischen Zweitligisten SD Huesca verliehen, wo er regelmäßig zum Einsatz kommt. © getty 13/21 Platz 9 - Sebastian Kehl (2002 für 3,2 Millionen Euro vom SC Freiburg): Herrschte nach seinem Wechsel 13 Jahre über das defensive Mittelfeld – zeitweise als Kapitän. Wurde mit Dortmund dreimal deutscher Meister. © getty 14/21 Platz 8 - Jens Lehmann (1999 für 4 Millionen Euro vom AC Mailand): Blieb vier Jahre in Dortmund und wurde 2002 als Stammkeeper Meister. Anschließend zog er zum FC Arsenal weiter. © getty 15/21 Platz 7 - Matthias Sammer (1993 für 4,25 Millionen Euro von Inter Mailand): Einer der besten Transfers der Dortmunder Vereinsgeschichte. Holte mit dem BVB alle Titel und wurde später auch als Trainer Meister. © getty 16/21 Platz 6 - Alexander Isak (2017 für 8,6 Millionen Euro von AIK Solna): Bei seinem Wechsel war er erst 17, entsprechend schwer tat er sich, auf Spielanteile zu kommen. Zunächst verlieh in der BVB an Willem II, im Sommer verkaufte er ihn an San Sebastian. © getty 17/21 Platz 5 - Kevin Kampl (2015 für 12 Millionen Euro von RB Salzburg): Der offensive Mittelfeldspieler setzte sich beim BVB nicht durch und zog schon im darauffolgenden Sommer zu Bayer Leverkusen weiter. © getty 18/21 Platz 4 - Tomas Rosicky (2001 für 14,5 Millionen Euro von Sparta Prag): Blieb fünf Jahre in Dortmund und avancierte in dieser Zeit zu einem der prägendsten Spieler des Klubs. 2002 wurde er mit Dortmund Meister. © getty 19/21 Platz 3 - Leonardo Balerdi (2019 für 15,5 Millionen Euro von den Boca Juniors): War bei seinem Wechsel erst 19 und als Investition in die Zukunft gedacht. Bisher hat die Zukunft noch nicht angefangen. Absolvierte in dieser Bulisaison erst zwölf Minuten. © getty 20/21 Platz 2 - Erling Haaland (2020 für 20 Millionen Euro von RB Salzburg) © getty 21/21 Platz 1 - Manuel Akanji (2018 für 21,5 Millionen Euro vom FC Basel): Der Innenverteidiger erarbeitet sich im Laufe der Rückrunde einen Stammplatz und hält den seitdem – es sei denn, er fehlt verletzt. Was in der vergangenen Saison mehrmals der Fall war.

Borussia Dortmund, News: BVB-Test gegen Standard Lüttich endet unentschieden

Der BVB kam im Testspiel gegen den belgischen Tabellenfünften Standard Lüttich im Traininslager in Marbella nicht über ein 0:0 hinaus. In einer Partie mit wenigen Höhepunkten spielte auch Mario Götze, der seinen auslaufenden Vertrag wohl nicht verlängern wird, von Beginn an.

"Ich bin nicht unzufrieden, ich habe zwei, drei sehr gute Sachen gesehen", sagte BVB-Trainer Lucien Favre.

Weitere Infos zu der Partie vom Dienstag gibt es hier im Liveticker zum Nachlesen.

