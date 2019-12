Stimmen zum 15. Spieltag - Bender nach Platzverweis stinksauer: "Erwarte eine Entschuldigung"

Leverkusens Kapitän knöpft sich nach der Niederlage gegen den 1. FC Köln einen Mitspieler vor. Werder ist nach der klaren Pleite bei den Bayern bedient, Klinsmann ordnet seinen ersten Sieg realistisch ein. Und Marco Reus kann mit der Elfmeter-Diskussion nichts anfangen.

Hier gibt es die Stimmen von Sky und DAZN zum 14. Spieltag.

Hansi Flick (Trainer Bayern München über Philippe Coutinho): "Das hat jedem, der im Stadion war, Spaß gemacht. Was mich besonders gefreut hat, dass die Mannschaft und er sich auch gefreut hat, dass er so eine Leistung abgeliefert hat. Das war klasse. Deswegen freuen wir uns alle über diese Leistung, die er heute gebracht hat."

Frank Baumann (Geschäftsführer Fußball SV Werder Bremen) ...

... zur hohen Niederlage: "Das ist natürlich etwas, das wir so nicht gebrauchen können. Aber wir brauchen auch Punkte, und die hätten wir auch bei einem 1:2 nicht bekommen." ... zu den verbleibenden Spielen gegen Mainz und Köln: "Das sind zwei direkte Konkurrenten, die auch unten drin hängen. Wir haben die letzten Wochen schon betont, dass wir eine sehr schwierige Situation haben. Die Mannschaft ist am Dienstag gefordert, alles dafür zu tun, dass die Punkte in Bremen bleiben."

Maximilian Eggestein (SV Werder Bremen): "Insgesamt darfst du nicht sechs Tore kriegen, wir müssen es einfach besser verteidigen."

Davy Klaassen (Kapitän SV Werder Bremen): "In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht, haben zwei, drei gute Chancen. Mit etwas Glück ist da heute mehr drin. Die zweite Halbzeit war einfach schlecht."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Wir hatten anfangs etwas Glück, gehen dann in Führung und Pavlas (Jiri Pavlenka) hält gut. Beim ersten Gegentor haben wir nicht optimal verteidigt und zusätzlich verletzt sich Theo schwer. Wir müssen mit dem 1:1 in die Pause gehen, aber auch das schaffen wir nicht. Trotz 3:1 haben wir noch an etwas Zählbares geglaubt, mit dem vierten Tor aber war der Glaube weg. Am Ende waren wir konfus. Das ist schwer nachzuvollziehen."

... über die Verletzung von Theo Gebre Selassie: "Die Hinrunde ist definitiv gelaufen, ich befürchte, auch die Vorbereitung und der erste Teil der Rückrunde."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Am Anfang haben wir Mühe gehabt. In den ersten zehn Minuten war der Gegner sehr aggressiv. Nach einer Viertelstunde wurden wir viel besser und haben ein ziemlich gutes Spiel gemacht."

Marco Reus (Kapitän und Torschütze Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Ich glaube dass wir uns in den letzten Jahren hier immer schwergetan haben. Wir haben gesagt, dass wir voll konzentriert sein müssen und mit unserer Art und Weise weitermachen müssen. Wir hatten viele Chancen in der ersten Halbzeit, wir machen zum Glück das 1:0. Es war wichtig, dass wir dann nachlegen."

... zur Vorlage von Dan-Axel Zagadou vor dem 2:0: "Er zeigt das schon ab und an im Training, aber so weit vorne haben wir ihn nicht erwartet."

... zu seinem ersten Auswärtstor in dieser Saison: "Ob ich zu Hause oder auswärts treffe, ist mir eigentlich ziemlich egal. Hauptsache, wir haben gewonnen. Gegen Leipzig wird es nochmal hart, da wird es sicher brennen auch bei uns."

... zum strittigen Handspiel von Jeremiah St. Juste in der ersten Halbzeit: "Das ist ein Elfmeter. Ich habe ihn (den Schiedsrichter) nochmal gefragt, ob es kein Elfmeter ist. Er meinte doch, aber es ist nichts daraus entstanden. Wenn es anders läuft, ist es eine größere Diskussion. Wenn es Handspiel ist, ist es Handspiel. Ich weiß nicht, was diese Diskussion immer soll. Hand ist Hand."

Lars Bender (Kapitän Bayer 04 Leverkusen) ...

... zum Platzverweis gegen Leon Bailey: "Das geht überhaupt nicht, das ist völlig klar. Da sind Jungs auf dem Platz, die sich 70 Minuten auskotzen und dann in der Folge zu neunt dagegenhalten müssen. Da hat er uns einen Bärendienst erwiesen. Mit zehn Spielern war es schwer, mit neun unmöglich. Es ist nicht die erste Rote Karte und ich erwarte da eine Entschuldigung."

Kai Havertz (Bayer 04 Leverkusen): "Das war eigene Blödheit, da muss man nicht groß drumherum sprechen. Wenn wir hier zwei Rote Karte kriegen, ist es genau das, was wir vor dem Spiel angesprochen haben, dass uns das nicht passieren darf. Das war die einzige Möglichkeit, wie Köln uns hier schlagen kann. Wir sind so dumm und machen zwei solche Fehler, deshalb ist es vollkommen zurecht, dass wir hier verlieren."

Dominick Drexler (1. FC Köln): "So ein Derbysieg gut für das ganze Gemüt, für die Fans, für den Verein, das war ganz wichtig. Ich hätte heute die Punkte auch gegen jeden andere genommen, aber gegen Leverkusen ist es fast am schönsten."

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln) ...

... zur Aufstellung der jungen Spieler: "Ich bin immer ein Freund davon, neue Impulse zu geben und vor allem, wenn eine Situation festgefahren wirkt, frisches Blut reinzubringen. Es haben heute aber alle Spieler ihre Aufgabe top erfüllt."

... zum Jubel mit Horst Heldt nach dem 2:0: "Inzwischen schaust du als Trainer erstmal auf den Schiedsrichter oder Linienrichter, ob du auch jubeln darfst. Nach unserem ersten Tor mussten wir fast zwei Minuten warten, bis wir jubeln konnten. Es ist eine einstudierte Variante gewesen, die funktioniert hat. Die Erleichterung war groß, nur sein Gesicht war nicht so schön."

Vladimir Darida (Siegtorschütze Hertha BSC): "Wir haben in jedem Spiel eine bessere Körpersprache gezeigt. Für uns war es heute ganz wichtig, die drei Punkte zu holen. Wir wollen das Selbstvertrauen mitnehmen für die letzten zwei Spiele und dann in der Rückrunde wieder Gas geben."

Jürgen Klinsmann (Trainer Hertha BSC): "Die Mannschaft hat alles gegeben. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe den Jungs auch gesagt, wir können als Tabellen-15. nicht denken, wir können locker Fußball spielen. Das geht nur über Kampf, Arbeit, Aufopferungsbereitschaft. Es ist bezeichnend, dass Vladi das Tor macht, weil er seit Wochen ein Geber ist, der hoch und runter rackert. Die ziehen sich langsam selbst aus dieser prekären Situation heraus. Das ist natürlich kein schöner Sieg, aber ein verdienter Sieg."

Mark Flekken (Torwart SC Freiburg): "Wenn ich hier stehe, sage ich: ein Schuss ein Tor. Wir haben nicht viel zugelassen, waren gut im Spiel drin. Jetzt fährst du mit einem 0:1 nach Hause, das fühlt sich ganz komisch an."

Urs Fischer (Trainer 1. FC Union Berlin): "Wenn ich mir Chancen anschaue, waren bei uns die größeren und klareren dabei. Aber der Punkt ist in Ordnung, den nehmen wir mit."

Robert Andrich (1. FC Union Berlin): "Hätten wir vor dem Spiel gesagt, wir nehmen einen Punkt mit, ja gerne. Nach den Riesenchancen in der zweiten Halbzeit kann man sagen, wir haben zwei Punkte verloren. Aber wir nehmen das Positive mit. Wir haben einen Punkt mitgenommen und haben nicht verloren."

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn 07): "Wenn wir ein, zwei Aktionen sehen von Union, vor allem der Pfostenschuss in den letzten zehn Minuten, dann haben wir das Quäntchen Glück gehabt. Wir haben aber nicht so gut gespielt, dass wir sagen, wir müssen als Sieger vom Platz gehen."

Martin Schmidt (Trainer FC Augsburg) ...

... zum Spiel: "Ich glaube, heute war die Effizienz ausschlaggebend für dieses Spiel, weil wir sind 20 Minuten vor der Pause durch ein Stahlbad gegangen, da haben sie uns ziemlich hergespielt. In der Pause waren einige Spieler deswegen verunsichert. Dann habe ich die Zweifel beseitigt, Mut gemacht und ihnen gesagt, wir müssen uns auf unser Konterspiel verlassen. Das haben wir dann auch gezeigt. Alles in allem ein guter Sieg für uns, für den wir aber keinen Schönheitspreis bekommen."

... zu den nächsten Spielen vor der Winterpause: "Das wichtigste Spiel ist das am Dienstag gegen Düsseldorf, gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, da müssen wir punkten. Wichtig ist jetzt, dass wir uns nichts darauf einbilden, denn es hätte heute auch anders laufen können. Wir hatten heute das Glück gepachtet."

Philipp Max (Doppeltorschütze FC Augsburg) ...

... zu seinem Doppelpack: "Ich bin sehr glücklich, dass es heute zum zweiten Mal geklappt hat. Das hätte ich so nicht gedacht, ist aber schön."

... zu seinem ersten Tor: "Ich habe kurz an Marco Richter gedacht, an die Szene von letzter Woche und hatte kurz einen Wackelfuß, weil es eigentlich so einfach war."

... zur guten Serie in den letzten Wochen: "Wir haben akribisch gearbeitet nach dem 1:5 in Gladbach damals, als wir zurecht kritisiert wurden. Wir wussten, dass wir mehr können. In der Länderspielpause hatten wir einen Hallo-Wach-Effekt. Das Spiel in Paderborn danach, wo wir nicht überragend gespielt haben, aber gewonnen haben, war eine Wende. Seitdem läuft es super, wir stehen enger zusammen, wir verteidigen immer besser und nach vorne klappt es auch."

Florian Niederlechner (FC Augsburg) ...

... zum Spiel: "Es war einfach ein geiles Spiel, auch wenn Hoffenheim in der ersten Halbzeit ein richtig geiles Spiel gemacht hat, das muss man ehrlicherweise sagen. Da waren sie klar besser. Am Ende ist es natürlich Wahnsinn, dass wir hier gewinnen."

... zur aktuellen Lage: "Es macht ein riesig Spaß momentan. Es ist richtig geil, wie wir spielen. Jeder gibt alles für den Kameraden und das zeichnet uns aus."

Sebastian Rudy (TSG 1899 Hoffenheim) ...

... zu den Gründen für die Niederlage: "Vier Fehler, vier Tore gekriegt. Ganz einfach. Wir haben die Dinger vorne nicht gemacht, haben vier Fehler hinten gemacht und Augsburg war heute eiskalt. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir waren in allen Bereichen bestimmend außer bei den Toren und deswegen haben wir verloren. Bis auf die Chancenverwertung war heute sehr vieles gut."

Oliver Baumann (Torhüter TSG 1899 Hoffenheim) ...

... zu den Gründen für die Niederlage: "Der Ballbesitz war definitiv nicht der Grund, sondern, dass wir uns nicht belohnen für den Aufwand, den wir leisten. Wie wir bis zum Strafraum spielen, war sehr gut, aber der letzte Pass fehlte und dann kriegen wir wahnsinnig blöde Gegentore, bei denen Augsburg wenig Aufwand brauchte."

... zur Frage, ob Hoffenheim in der Krise steckt: "Finde ich überhaupt nicht. Was man sagen muss, ist, dass wir zu Hause zu wenige Punkte geholt haben. Wir müssen die Spielkontrolle in viele Tore und viel weniger Gegentore umwandeln."