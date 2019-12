BVB, News und Gerüchte - Akanji: "Ich werde öfters rassistisch beschimpft"

Manuel Akanji hat sich zum Thema Rassismus in den Sozialen Medien geäußert. Michael Zorc nimmt nach dem Sieg gegen Düsseldorf positive Signale wahr. Die BVB-Sondertrikots gehen weg wie warme Semmeln. Und: Dan-Axel Zagadou räumt ein, dass er frustriert war. Hier gibt es News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB, News - Akanji: "Werde öfters rassistisch beschimpft"

Der Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji vom BVB hat zwar in der Bundesliga laut eigener Aussage weniger Probleme mit Rassismus, "aber auf Social Media, da werde ich öfters rassistisch beschimpft", sagte der 24-Jährige im Blick-Interview.

Akanji weiter: "Es ist unglaublich, wie einige Menschen ihre Aggressionen über uns ausschütten. Anonym und ohne Konsequenzen. Ich bin überzeugt, sie würden sich nicht trauen, es dir ins Gesicht zu sagen." Er lese das zum Teil selbst, weil er Instagram selbst bearbeite, "da schaust du manchmal halt in die Nachrichtenanfragen".

Dabei ist seine Vorgehensweise klar. Er reagiere gar nicht, "man sollte Hatern keine Plattform bieten. Wenn es Kommentare unter der Gürtellinie sind, dann musste ich auch schon etwas löschen oder blockieren".

Borussia Dortmund vs. Fortuna Düsseldorf: Noten und Einzelkritiken der BVB-Stars © getty 1/15 Borussia Dortmund hat sich am 14. Spieltag mit 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf durchgesetzt. Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken der BVB-Stars. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Den Schweizer zu bewerten ist eigentlich kaum möglich, da er zu keinem Zeitpunkt wirklich gefordert wurde. Eine Bogenlampe musste er aus der Luft pflücken, das war es. Note: 3. © getty 3/15 LUKASZ PISZCZEK: In der Dreierkette defensiver als üblich, aber das hinderte ihn nicht an der Vorbereitung des ersten Treffers. Nach hinten fehlerfrei. Note: 2,5. © imago images 4/15 MANUEL AKANJI: Als zentraler Mann in der Defensive selten gefordert, aber in den Zweikämpfen stark und umsichtig. Note: 2,5. © imago images 5/15 DAN-AXEL ZAGADOU: Rechtfertigte erneut das Vertrauen in ihn. Nur ein einziges Mal klärte er nicht rigoros genug, aber sonst die Souveränität schlechthin. Note: 2,5. © getty 6/15 ACHRAF HAKIMI: Wie Guerreiro auf der anderen Außenbahn im Mittelfeld mit guten Aktionen. Bereitete einen Treffer vor, ein eigenes Tor blieb ihm aber vorenthalten. Note: 2,5. © getty 7/15 JULIAN BRANDT: Enorm viel unterwegs, immer anspielbar, mit vielen sehr guten Ideen. Spielte auf der Position hinter Reus und neben Witsel so richtig groß auf. Note: 1,5. © getty 8/15 AXEL WITSEL: Stand eindeutig im Schatten von Brandt, obwohl er kaum einen Fehler machte. Das sagt eigentlich alles. Note: 3. © getty 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: Obwohl der Portugiese gut spielte, ging er im Vergleich mit seinen Mitspielern ein wenig unter. Vorne wie hinten aber sehr solide. Note: 3. © getty 10/15 MARCO REUS: Diesmal war wieder der Heimspiel-Kapitän zu sehen. Mit einem Doppelpack und einer Torvorlage ließ er seine Kritiker verstummen. Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Note: 1,5. © imago images 11/15 JADON SANCHO: Die beste Leistung des Engländers seit vielen Wochen. Glänzte als zweifacher Vollstrecker, aber auch als Vorbereiter. Note: 1,5. © getty 12/15 THORGAN HAZARD: Wahrscheinlich sein bisher bestes Spiel für den BVB. Von Beginn an engagiert, immer anspielbar, dazu im Abschluss gefährlich, mit Tor und Vorlage. Note: 1. © getty 13/15 MARIO GÖTZE: Ersetzte in der 73. Minute Marco Reus, da war die Partie aber schon gelaufen. Profitierte so nicht mehr vom Schwung seiner Mitspieler. Ohne Bewertung. © imago images 14/15 MAHMOUD DAHOUD: Wurde in der 78. Minute für Brandt eingewechselt, hatte keine nennenswerten Szenen mehr. Ohne Bewertung. © getty 15/15 LEONARDO BALERDI: Kam in der 78. Minute für Piszczek in Spiel und feierte sein Debüt in der Bundesliga. Ohne Bewertung.

BVB, News - Zorc: "Es bewegt sich was"

Nach dem 2:1-Sieg bei Hertha BSC hat der BVB am Samstag auch das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 5:0 gewonnen und damit nach heiklen Wochen zumindest vorerst für Ruhe gesorgt.

"Es gibt nicht viel zu meckern. Wir haben da angesetzt, wo wir in Berlin aufgehört haben. Ich glaube, man hat gesehen, dass sich was bewegt und dass wir nach dem Spiel gegen Paderborn die richtigen Schlüsse gezogen haben. Diesen Weg müssen wir weiter gehen. Wir müssen sehen, dass wir beständig guten Fußball spielen", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Auch Trainer Lucien Favre war nach dem Sprung auf Platz drei zufrieden. "Wir haben sehr gut gespielt. Wir haben immer wieder Torchancen kreiert. Wir waren gut in der Spieleröffnung und in der Balleroberung", so der Schweizer.

BVB, News: Sondertrikots bereits ausverkauft

Bereits am Samstag um 18 Uhr und damit innerhalb von 150 Minuten waren die 9009 schwarzen Sondertrikots der Borussia ausverkauft. "Absoluter Wahnsinn", schrieb der BVB auf seiner Homepage. Marco Reus und Co. hatten die Spezialtrikots gegen Düsseldorf getragen.

Ein Jahr nach dem Ende des Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet waren die Borussen in einem ganz in Schwarz gehaltenen Trikot aufgelaufen, inklusive der Logos aller auf dem Trikot präsenten Partner Evonik, Puma, Opel und Bundesliga.

"Denn auch der BVB und die Stadt Dortmund sind auf Kohle und Stahl geboren", betonte der BVB, der am 19. Dezember seinen 110. Geburtstag feiert.

BVB, News: Zagadou war frustriert

Dan-Axel Zagadou kam in der laufenden Saison erst in sieben Pflichtspielen für die Dortmunder zum Einsatz. Gegen die Fortuna durfte der Verteidiger endlich mal wieder über 90 Minuten ran und machte seine Sache gut.

"Ich war frustriert, weil ich lange warten musste auf meine Chance. Aber ich habe an sie geglaubt und immer hart gearbeitet. Und jetzt bin ich hier. Mit der Dreierkette passt es schon ganz gut. Wir haben jetzt zwei Spiele gewonnen. So muss es weitergehen", so der 20-Jährige.

