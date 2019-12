BVB: Borussia Dortmunds Julian Brandt im Interview: "Ich zweifle nie an mir"

Allen Grund zufrieden zu sein hatte Julian Brandt nach dem 5:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf. Kein Wunder also, dass er den Journalisten nach dem Spiel ausführlich Rede und Antwort stand. Er äußerte sich in der Mixed Zone unter anderem zu seiner neuen Rolle und den verbesserten Leistungen des BVB in den beiden letzten Partien.

Herr Brandt: Warum nicht immer so?

Julian Brandt: Wir sind keine Roboter. Wir alle machen Fehler und es gibt manchmal Phasen, da läuft es überhaupt nicht so, wie man es sich vorstellt. Das Wichtige ist, dass wir es meiner Meinung nach zum richtigen Zeitpunkt noch geschafft haben, so ein bisschen aus dieser Situation, in der viel Negatives um uns herum passiert ist, herauszukommen. Mit dem Sieg bei Hertha und dem gegen Düsseldorf haben wir eine Atmosphäre geschaffen, die gerade in Hinblick auf das Spiel am Dienstag gegen Slavia Prag wichtig ist.

Man hatte das Gefühl, dass Sie auf der Achter-Position richtig aufgeblüht sind. Täuscht der Eindruck?

Brandt: Es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, da zu spielen. Das hat man nicht nur an mir gesehen, sondern an der ganzen Mannschaft. Wenn man aus dem Zentrum aktiv ist, kann das ein Spiel beleben. Ich finde auch, dass Axel Witsel das gut gemacht hat. Man ist in dieser Position an alle Spieler angeknüpft und sozusagen die Verbindung zwischen der Defensive und Offensive.

Brandt spricht über das Zusammenspiel mit Reus

Es hieß oft, dass Sie und Marco Reus nicht zusammenspielen können. Haben Sie das widerlegt?

Brandt: Ich bin generell kein Freund davon, nach Ausreden zu suchen. In den letzten Wochen war es allerdings teilweise sehr schwierig. Manchmal braucht man Zeit, um sich aneinander zu gewöhnen. Die Abläufe kommen immer mehr zustande. Man weiß, wo der Spieler steht, auch wenn man ihn nicht sieht.

Woran liegt sowas?

Brandt: Ich selbst habe eine Zeit lang auf der Außenbahn gespielt, dann als Stürmer, jetzt spiele ich zentral. Marco war gefühlt auf dem Platz immer woanders. Wenn sich sowas nach einer gewissen Zeit verselbstständigt, dann merkt man auch, dass es so werden kann, wie es in der letzten Saison in Leverkusen gewesen ist. Vor allem, weil man oft den Vergleich zu Kai Havertz und mir in der letzten Saison zieht. Das sind Prozesse, die nicht immer von heute auf morgen funktionieren. Die Geduld hatten wir beide sowieso. Wir glauben daran, dass das definitiv funktioniert. Heute hat man gute Ansätze gesehen.

Borussia Dortmund vs. Fortuna Düsseldorf: Noten und Einzelkritiken der BVB-Stars © getty 1/15 Borussia Dortmund hat sich am 14. Spieltag mit 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf durchgesetzt. Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken der BVB-Stars. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Den Schweizer zu bewerten ist eigentlich kaum möglich, da er zu keinem Zeitpunkt wirklich gefordert wurde. Eine Bogenlampe musste er aus der Luft pflücken, das war es. Note: 3. © getty 3/15 LUKASZ PISZCZEK: In der Dreierkette defensiver als üblich, aber das hinderte ihn nicht an der Vorbereitung des ersten Treffers. Nach hinten fehlerfrei. Note: 2,5. © imago images 4/15 MANUEL AKANJI: Als zentraler Mann in der Defensive selten gefordert, aber in den Zweikämpfen stark und umsichtig. Note: 2,5. © imago images 5/15 DAN-AXEL ZAGADOU: Rechtfertigte erneut das Vertrauen in ihn. Nur ein einziges Mal klärte er nicht rigoros genug, aber sonst die Souveränität schlechthin. Note: 2,5. © getty 6/15 ACHRAF HAKIMI: Wie Guerreiro auf der anderen Außenbahn im Mittelfeld mit guten Aktionen. Bereitete einen Treffer vor, ein eigenes Tor blieb ihm aber vorenthalten. Note: 2,5. © getty 7/15 JULIAN BRANDT: Enorm viel unterwegs, immer anspielbar, mit vielen sehr guten Ideen. Spielte auf der Position hinter Reus und neben Witsel so richtig groß auf. Note: 1,5. © getty 8/15 AXEL WITSEL: Stand eindeutig im Schatten von Brandt, obwohl er kaum einen Fehler machte. Das sagt eigentlich alles. Note: 3. © getty 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: Obwohl der Portugiese gut spielte, ging er im Vergleich mit seinen Mitspielern ein wenig unter. Vorne wie hinten aber sehr solide. Note: 3. © getty 10/15 MARCO REUS: Diesmal war wieder der Heimspiel-Kapitän zu sehen. Mit einem Doppelpack und einer Torvorlage ließ er seine Kritiker verstummen. Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Note: 1,5. © imago images 11/15 JADON SANCHO: Die beste Leistung des Engländers seit vielen Wochen. Glänzte als zweifacher Vollstrecker, aber auch als Vorbereiter. Note: 1,5. © getty 12/15 THORGAN HAZARD: Wahrscheinlich sein bisher bestes Spiel für den BVB. Von Beginn an engagiert, immer anspielbar, dazu im Abschluss gefährlich, mit Tor und Vorlage. Note: 1. © getty 13/15 MARIO GÖTZE: Ersetzte in der 73. Minute Marco Reus, da war die Partie aber schon gelaufen. Profitierte so nicht mehr vom Schwung seiner Mitspieler. Ohne Bewertung. © imago images 14/15 MAHMOUD DAHOUD: Wurde in der 78. Minute für Brandt eingewechselt, hatte keine nennenswerten Szenen mehr. Ohne Bewertung. © getty 15/15 LEONARDO BALERDI: Kam in der 78. Minute für Piszczek in Spiel und feierte sein Debüt in der Bundesliga. Ohne Bewertung.

Sind Sie jetzt so richtig in Dortmund angekommen?

Brandt: Ich weiß natürlich auch, dass gerade in den letzten Wochen und Monaten nicht immer alles perfekt geklappt hat. Man wird an Toren und Vorlagen gemessen. Das ist für Offensivspieler so und das hat man zu akzeptieren. Wenn aber die Eingewöhnungsphase vorbei ist und man sich etwas mehr auf einer Position festspielt, wird man über die Spiele gesehen viel konstanter. Für mich war es wichtig, dass es gegen Hertha und nun gut geklappt hat.

Brandt: "Ich habe ein sehr gesundes Selbstbewusstsein"

Haben Sie in den letzten Wochen an sich gezweifelt?

Brandt: Ich zweifle nie an mir. Das ist wirklich so. Ich habe ein sehr gesundes Selbstbewusstsein. Natürlich hinterfrage ich manche Sachen, das sollte man schon machen. Ich zweifle aber nicht daran, dass ich es kann. Ich glaube, dass viele gute Dinge auch in mir stecken. Ich bin auf dem Weg dahin, dass es bei Borussia Dortmund so ist, wie viele es von mir schon kennen.

Es gab zwei Momente in dieser Saison, in denen man hätte glauben können, dass der Trend richtig positiv ist. Was macht Sie optimistisch, dass es dieses Mal auch konstant klappen kann?

Brandt: Siege bringen immer Selbstbewusstsein, das ist klar. Entscheidend ist aber auch die Art und Weise. Ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit in Berlin ein gutes Spiel gemacht haben. Es war nach dem Platzverweis schwer, aber auch dort konnte man positive Aspekte erkennen und sehen, dass viel Leidenschaft mit dabei war und wir gut verteidigt haben. Heute hat man gesehen, dass viel Spielwitz, Spielfreude und Selbstvertrauen dabei waren. Jadon Sancho hat zwei Mal getroffen, Marco Reus auch. Zwei Spieler also, von denen in der Vergangenheit einige gedacht haben, was mit denen los ist. Man muss sich in einen Flow arbeiten, dann wird es in Dortmund wie in der letzten Saison. Dann passieren viele, viele gute Dinge.

Defensiv war gegen Düsseldorf und in Berlin eine deutlich höhere Stabilität zu erkennen. Sehen Sie einen Zusammenhang zum neuen taktischen System?

Brandt: Offensiv haben wir eine sehr gute Raumaufteilung. Wir können immer untereinander spielen, wir können den Ball halten. Das macht den Gegner müde. Es ist für uns wichtig, dass wir nicht nur kontern, sondern den Ball mal halten können. Defensiv ist es so, dass wir durch die Hereinnahme von Zagadou eine körperliche Maschine auf dem Platz haben. Der räumt alles weg, auch zusammen mit Manuel Akanji. Wir Sechser versuchen zu pressen, auch mit den Halbpositionen, also Hakimi und Guerreiro. Das passt momentan sehr gut. Gefühlt haben wir heute sehr viele zweite Bälle gewonnen.