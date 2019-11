Stimmen zum 13. Spieltag - Klinsmann erklärt Handy-Video: "Dieses Eingangslied, das hat mich wirklich bewegt"

Jürgen Klinsmanns Bundesliga-Rückkehr endet mit einer Niederlage gegen den BVB. Dennoch zeigt er sich anschließend positiv und erklärt, warum er vor dem Spielbeginn ein Video drehte. Timo Werner spricht über seinen guten Lauf und eine Halbzeit zum Vergessen.

Hier gibt es die Stimmen von Sky und DAZN zum 13. Spieltag.

Jürgen Klinsmann (Trainer Hertha BSC): "Wir hätten mehr verdient gehabt, Minimum ein 2:2. Das ist natürlich ärgerlich mit der Entscheidung die aus Köln kam, aber das hätte uns verdammt gutgetan, in der 48. Minute das 2:2 zu machen. Dann glaube ich, hätten wir das Ding auch gewonnen."

... zu seinen Aufnahmen mit dem Smartphone vor dem Spiel: "Das war spontan. Dieses Eingangslied, das hat mich wirklich bewegt."

Davie Selke (Hertha BSC) ...

... zu Jürgen Klinsmann: "Jeder der sich ein bisschen mit Fußball auskennt, hat gesehen, was er schon ausgelöst hat in den paar Tagen mit seinem Trainerteam. Deswegen sind wir auch den Umständen entsprechend entspannt, weil wir wissen, dass wir das Ruder herumreißen werden."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Es war ein fantastischer Sieg. Wir haben alles gegeben. Sie haben ihr Bestes gemacht. Mit zehn Mann eine Halbzeit zu verteidigen, ist nicht einfach."

... zu den späten Einwechslungen: "Wir haben in der Halbzeit gesagt, wir müssen Charakter zeigen, dass wir eine Mannschaft sind. Sie haben gekämpft und sind viel gelaufen. Wir haben immer geglaubt, dass es möglich ist."

... zur Stimmung im Team: "Wir haben immer eine gute Stimmung. Wir müssen weiter mit Freude auf den Platz gehen, aber alles geben."

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund) ...

... zum Verhältnis von Favre zur Mannschaft: "Das sagen wir die ganze Zeit, dass die Arbeit zwischen Trainer und Mannschaft sehr gut ist. Das hat man heute auch auf dem Platz gesehen, sonst bringst du hier heute nicht so eine Leistung, sonst bringt sich nicht jeder so ein für die Mannschaft. Wir sind überzeugt, dass wir die Trendwende schaffen und heute war es der wichtige Schritt in die richtige Richtung."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund): "In der jetzigen Situation ist es egal wie wir spielen, Hauptsache wir holen die drei Punkte. Ich denke, vor allem in der ersten Halbzeit, die ersten 30 Minuten haben wir gut gespielt. Klar, mit einem neuen System und ich glaube, wir hatten gute Abläufe, machen wir verdient die zwei Tore. Dann machen sie aus dem Nichts das 2:1. Wir haben gesagt, dass wir das unbedingt über die Zeit bringen wollen. Das war in der zweiten Halbzeit einfach nur Leiden und Kampf. Den haben wir angenommen und die drei Punkte gehören uns."

Alfred Schreuder (Trainer TSG Hoffenheim): "Die Reaktion nach der Niederlage in der vergangenen Woche war gut. Nach einer Stunde hat Düsseldorf aber mehr Druck gemacht, wir waren dann nicht mehr gut im Umschaltspiel. Wir haben dem Gegner Kraft und Luft gegeben."

Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim): "Wir haben die Momente in der zweiten Halbzeit verpasst, wo wir über das Umschaltspiel vielleicht noch ein Tor hätten machen können, dann denke ich, ist der Sack zu mit 2:0. So haben wir uns ein bisschen zu weit reindrücken lassen , aber trotzdem eigentlich gut alles wegverteidigt. Dann ist es natürlich bitter, wenn du so spät noch den Ausgleich bekommst."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "In der ersten Halbzeit waren wir ein Stück weit zu passiv. Nach 25 Minuten haben wir angefangen Fußball zu spielen, mutiger zu spielen. Da hat jeder gemerkt, dass etwas möglich ist und das habe ich von meiner Mannschaft auch gefordert in der Halbzeit. Ich habe gesagt, hier werde ich nicht als Verlierer aus dem Stadion gehen, davon bin ich fest überzeugt. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir das Spiel noch gewinnen werden. Haben wir nicht, aber aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir es können."

Rouwen Hennings (Torschütze Fortuna Düsseldorf): "Dass es jetzt im Moment so klappt, freut mich sehr. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen so weitergeht."

Borussia Dortmund - Hertha BSC: Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © getty 1/15 Borussia Dortmund hat am 13. Spieltag der Bundesliga mit 2:0 bei Hertha BSC gewonnen und damit das Debüt des Berliner Interimstrainers Jürgen Klinsmann vermiest. Die BVB-Spieler in der Einzelkritik. © getty 2/15 Roman Bürki: War zur Stelle, wenn er benötigt wurde. Beim Gegentor machtlos. Note: 3. © getty 3/15 Manuel Akanji: Guter Ball auf Hakimi vor dem 2:0 und damit mit der Vor-Vorlage. Auch sonst endlich mal wieder über 90 Minuten aufmerksam, gewann 75 Prozent seiner Zweikämpfe. Beim vermeintlichen 2:2 von Selke aber sehr schlecht im Zweikampf. Note: 2,5. © getty 4/15 Mats Hummels: Jeweils 3 klärende Aktionen und abgefangene Bälle, hatte mit Selke aber viel zu tun. Gewann 50 % seiner Zweikämpfe. Sein schlechtes Stellungsspiel brachte ihm die erste Gelbe ein, Gelb-Rot nach weiterem Foul an Selke war unstrittig. Note: 4. © getty 5/15 Dan-Axel Zagadou: Spielte erstmals seit April 2019 wieder von Beginn an und war linkes Glied der Dreierkette. Gewann mehr als zwei Drittel seiner Zweikämpfe und stand mehrfach richtig gut. Hätte Lukebakio beim 1:2 aber zwingend stören müssen. Note: 2,5. © getty 6/15 Julian Brandt: Agierte aus einer tieferen Position heraus neben Witsel und war aktiv, eingebunden und bereitete prompt das 1:0 mit einem tollen Pass vor. Es war sein erster BL-Assist im BVB-Trikot. Gegen den Ball aber mit den gewohnten Schwächen. Note: 3. © getty 7/15 Axel Witsel: Solides, aber erneut kein wirklich überzeugendes Spiel des Belgiers. Gewann immer wieder frühzeitig die Bälle, konnte vor dem 1:2 aber keinen Kontakt zu Lukebakio herstellen. In Halbzeit zwei disziplinierte Arbeit gegen den Ball. Note: 3,5. © getty 8/15 Achraf Hakimi: In der Offensive lange nur durch die gute Vorlage beim 2:0 aufgefallen - sein 4. Assist in dieser BL-Saison. Mit den meisten Ballaktionen beim BVB. Defensiv zuverlässig, in Unterzahl ordentlich als Umschaltspieler. Note: 3,5. © getty 9/15 Marco Reus: Weiterhin vollkommen außer Form und ohne jeden Einfluss auf das Spiel. Spielte nach der Pause im 4-4-1 ganz vorne, blieb aber glücklos in seinen Aktionen. Note: 5. © getty 10/15 Jadon Sancho: Gewann kaum einen seiner Zweikämpfe, blieb beim Tor zum 1:0 aber kaltschnäuzig vor dem Kasten. Seit seinem Wechsel zum BVB an 6 der 7 Dortmunder Tore gegen Hertha beteiligt (3 Tore, 3 Assists). Nach der Pause defensiv zuverlässig. Note: 3. © getty 11/15 Raphael Guerreiro: Viele Ballaktionen, stabil im Zweikampf, aber beim letzten Pass häufig zu schlampig. Begleitete Lukebakio vor dem 1:2 nur und ging einem Duell dann ganz aus dem Weg. Note: 3,5. © getty 12/15 Thorgan Hazard: Traf technisch stark zum wichtigen 2:0 und schoss damit sein 8. BL-Tor gegen Hertha - gegen kein anderes Team traf er häufiger. Hätte mitunter passgenauer sein können, verteidigte in Halbzeit zwei aber gut gegen den Ball. Note: 3. © getty 13/15 Lukasz Piszczek: Kam in Minute 84 für Hazard, ordnete sich als Rechtsverteidiger ein und verteidigte das 2:1 mit über die Zeit. Keine Bewertung. © getty 14/15 Marcel Schmelzer: In der Nachspielzeit für Sancho eingewechselt, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Keine Bewertung. © getty 15/15 Mario Götze: Aus denselben Beweggründen wie Schmelzer ins Spiel gekommen, Reus musste für ihn weichen. Keine Bewertung.

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Ich habe mich vor allem für die Mannschaft gefreut, weil sie in der zweiten Halbzeit richtig dagegengehalten hat und eine Vielzahl an Chancen hatte. Dann musst du immer aufpassen, dass du dir hinten nicht so einen Konter einfängst oder eine Unachtsamkeit hast und gleichzeitig willst du Druck ausüben. Die Mannschaft hat sich vor allem in der zweiten Halbzeit nochmal so präsentiert, wie wir uns das wünschen."

Florian Niederlechner (Torschütze FC Augsburg): "Es war ein absolut geiles Spiel, muss man sagen. Brutale Stimmung auch von den Kölner Fans, wie man es gewohnt ist. Leider sind wir nicht der Gewinner, aber den Punkt nehmen wir gerne mit. Den wollen wir nächste Woche gegen Mainz vergolden, dass wir da die drei Punkte holen."

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Jetzt haben wir fünf Punkte und dann kämpfen wir um den sechsten und siebten Punkt. Wir hoffen, dass wir sie kriegen, aber wir wissen, wie schwer das wird. Das haben wir heute gesehen, gegen eine europäische Spitzenmannschaft darfst du dir Fehler nicht erlauben. Nichtsdestotrotz gehen wir morgen wieder in die Auswertung und ab Dienstag geht es dann wieder mit Vollgas auf Bremen."

Klaus Gjasula (SC Paderborn): "In der ersten Halbzeit waren wir klar die schlechtere Mannschaft. Leipzig hat uns da klar die Grenzen aufgezeigt. Wir haben uns in der Kabine gesagt, dass es so nicht weitergeht, wir müssen jetzt ein anderes Gesicht zeigen, wir müssen das Spiel so lange offen halten wie möglich. In der zweiten Halbzeit haben wir ein super Spiel gemacht, mit ein bisschen Glück kann es vielleicht am Ende 3:3 ausgehen. Nichtsdestotrotz hat die Mannschaft eine tolle Moral gezeigt."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Mit dem Ausgang des Spiels bin ich am Ende des Tages zufrieden, gerade mit dem Auftritt in der ersten Halbzeit. Wir haben trotzdem die ein oder andere Chance liegen lassen in der ersten Hälfte, es hätte deutlicher ausfallen können. Wir hatten nach der Pause zwei sehr gute Kontersituationen."

Timo Werner (Torschütze RB Leipzig): "Das ist schön, dass es gerade so gut bei mir läuft, aber auch als Mannschaft läuft es gut. Auch, wenn wir die zweite Halbzeit heute schnell vergessen sollten und auch müssen, haben wir trotzdem wieder in der ersten Halbzeit die Weichen gelegt, um zu gewinnen."

Hertha BSC - FC Bayern am 14.02.2009: Als die Hertha Klinsmann abwatschte © getty 1/33 Nach 10 Jahren, 9 Monaten und 16 Tagen kehrt Jürgen Klinsmann am Samstag als Hertha-Trainer ins Berliner Olympiastadion zurück. Damals, am 14. Februar 2009, saß Klinsi aber noch auf der gegnerischen Bank – als Bayern-Trainer. Wir blicken zurück. © getty 2/33 Es war der 20. Spieltag, als der Tabellenzweite FC Bayern zum Dritten nach Berlin fuhr. Der Blick von Uli Hoeneß, damals noch Manager, verrät alles: Es lief nicht für die Bayern und Klinsmann, die Hertha gewann mit 2:1. © getty 3/33 Wir blicken auf die Aufstellungen beider Mannschaften von damals zurück. © getty 4/33 HERTHA BSC: TRAINER - Lucien Favre. Kurioserweise war Favre bei Klinsmanns letztem Spiel gegen die Hertha Trainer auf der Gegenseite - genau wie heute, wenn Klinsmann sein Debüt gegen den BVB gibt. Am Ende der Saison war für Favre Schluss in Berlin. © getty 5/33 TOR - Jaroslav Drobny. © getty 6/33 ABWEHR - Arne Friedrich. © getty 7/33 Josip Simunic. © getty 8/33 Rodnei. © getty 9/33 Marc Stein. © getty 10/33 MITTELFELD - Marko Babic. © getty 11/33 Pal Dardai. © getty 12/33 Patrick Ebert. © getty 13/33 Maximilian Nicu. © getty 14/33 STURM - Raffael. © getty 15/33 Andrii Voronin (1:0 in der 38. Minute, 2:1 in der 77. Minute). © getty 16/33 Leandro Cufre (in der 87. für Rodnei). © getty 17/33 Valeri Domovchiyski (in der 90. für Voronin). © getty 18/33 Amine Chermiti (90. für Patrick Ebert). © getty 19/33 FC BAYERN MÜNCHEN: TOR - Michael Rensing. © getty 20/33 ABWEHR - Christian Lell. © getty 21/33 Lucio. © getty 22/33 Martin Demichelis. © getty 23/33 Philipp Lahm. © getty 24/33 MITTELFELD - Ze Roberto. © getty 25/33 Mark van Bommel. © getty 26/33 Bastian Schweinsteiger. © getty 27/33 Franck Ribery. © getty 28/33 STURM - Luca Toni. © getty 29/33 Miroslav Klose (1:1 in der 61. Minute). © getty 30/33 Landon Donovan (35. für Luca Toni). © getty 31/33 Tim Borowski (58. für Christian Lell). © getty 32/33 Durch den Sieg gegen den deutschen Rekordmeister erklomm Hertha am 20. Spieltag die Tabellenspitze der Bundesliga – vor Hoffenheim und dem HSV (kein Scherz). Meister wurde allerdings Wolfsburg, Hertha "nur" Vierter. © getty 33/33 Und Bayern? Das Hertha-Spiel war der Anfang vom Ende für Klinsmann. Es folgten u.a. Pleiten gegen Köln, Wolfsburg (1:5!), Leverkusen im Pokal-Viertelfinale und eine 0:4-Klatsche gegen Barca. Im April war Schluss für Klinsmann und Jupp Heynckes übernahm.

David Wagner (Trainer Schalke 04): "Union war in der ersten Halbzeit neben Bayern München das Beste, was wir hier bespielt haben. Der Elfmeter war in meinen Augen keiner. Wieder mal ist eine wichtige Aktion gegen uns gepfiffen worden. In der zweiten Halbzeit haben es die Jungs viel besser gemacht, haben Druck aufgebaut und hätten schon früher den Führungstreffer erzielen können."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Der Schalker Sieg ist schlussendlich glücklich, aber nicht unverdient. Ich habe eine gute erste Halbzeit meiner Mannschaft gesehen, Schalke konnte sich nicht entfalten. Die zweite Hälfte hatte ein komplett anderes Gesicht, Schalke kam viel aggressiver aus der Kabine, wir hatten zu viele individuelle Fehler, die Schalke stark gemacht haben."