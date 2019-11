FC Bayern - Bayer Leverkusen 1:2: Erste Pleite für Flick! Bailey überrascht FCB

Der FC Bayern hat die erste Niederlage unter Neu-Trainer Hansi Flick und damit einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um die Bundesliga-Tabellenführung kassiert. Am 13. Spieltag unterlag der mit seinen eigenen Chancen zu schlampig umgehende Rekordmeister einem starken Bayer Leverkusen mit 1:2 (1:2).

"In der zweiten Halbzeit hatten wir Glück, die Bayern haben viel Druck gemacht und viele Chancen kreiert", sagte Ex-Nationalspieler Kevin Volland nach dem Bayer-Coup bei Sky. Volland hatte beide Treffer von Bailey (10./35.) mustergültig mit Pässen in die Tiefe vorbereitet.

"Das Glück war heute nicht auf unserer Seite, die zweite Halbzeit war ordentlich. Bayer war griffig und hat uns früh unter Druck gesetzt", sagte Bayer-Kapitän Manuel Neuer, "die Konzentration im Abschluss war da. Es hat nicht viel gefehlt."

Das sah auch Bayern-Coach Flick so: "Ich kann der Mannschaft vom Willen und Engagement keinen Vorwurf machen. Wir waren zu fahrlässig mit den Torchancen."

Noten und Einzelkritiken zu FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen © imago images 1/15 Der FC Bayern kassiert nicht nur die ersten Gegentore unter Hansi Flick, sondern auch die erste Pleite. Einem Abwehrspieler fehlt das Tempo und auch der Torjäger vom Dienst versagt. Die Noten. © imago images 2/15 MANUEL NEUER: War häufiger gefordert als in den vergangenen vier Spielen zusammen. Musste erstmals unter Flick hinter sich greifen, parierte allerdings auch zwei Abschlüsse der Gäste von Diaby und Amiri stark. Note: 3,5. © imago images 3/15 BENJAMIN PAVARD: Nicht so auffällig wie zuletzt. War gegen Doppeltorschütze Bailey nicht immer auf der Höhe und zeigte sich in der Offensive nur selten mit gefährlichen Hereingaben. Note: 4. © imago images 4/15 JAVI MARTINEZ: Gewann zwar 75 Prozent seiner Zweikämpfe, ließ sich allerdings im Vorfeld des 1:2 vom pfeilschnellen Bailey überlaufen. Das bislang schwächste Spiel des Spaniers unter Flick. Note: 4. © imago images 5/15 DAVID ALABA: Durfte wieder in der Innenverteidigung ran, war ebenfalls nicht so souverän unterwegs wie in den vergangenen Wochen. Gewann nur die Hälfte seiner direkten Duelle und schwächelte im Aufbauspiel. Note: 3,5. © imago images 6/15 ALPHONSO DAVIES: Schaltete sich diesmal häufiger ins Angriffsspiel ein und hatte durchaus gute Szenen. Aber: In der Rückwärtsbewegung hatte der Kanadier mit dem starken Diaby seine liebe Mühe. Note: 4. © getty 7/15 JOSHUA KIMMICH: Hatte als Sechser die meisten Ballaktionen, blieb aber – weder positiv noch negativ – ohne großen Einfluss auf das Geschehen. Note: 3,5. © imago images 8/15 LEON GORETZKA: Blieb weitestgehend unauffällig, hatte aber kurz vor Schluss per Kopf die dicke Chance auf den Ausgleich. Der Nationalspieler scheiterte nach einer Ecke aber am Gebälk. Gewann über 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3. © imago images 9/15 SERGE GNABRY: Hatte schon nach neun Minuten das 1:0 auf dem Fuß, knallte die Kugel aber an den Pfosten. Hätte kurz vor der Halbzeit eigensinniger agieren müssen, als er Perisic freistehend bediente, der dann von Bender abgegrätscht wurde. Note: 4. © imago images 10/15 THOMAS MÜLLER: Erzielte erstmals seit März (6:0 gegen Wolfsburg) einen Bundesliga-Treffer. Ansonsten mit wenigen Szenen (44 Ballaktionen). Wurde in der 69. Minute durch Coutinho ersetzt. Note: 3. © imago images 11/15 IVAN PERISIC: Rückte für Coman in die Startelf, konnte seinen Einsatz aber nicht rechtfertigen. In der 69. Minute war dann Feierabend für den Kroaten. Note: 4,5. © imago images 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Der Torjäger vom Dienst, der am Dienstag noch viermal traf, versuchte alles, ließ aber ungewöhnlich viele Chancen liegen. Ein gebrauchter Tag für den Polen. Note: 4. © getty 13/15 PHILIPPE COUTINHO: Ersetzte Müller, konnte die Niederlage aber auch nicht mehr abwenden. Immerhin: Zog eine Rote Karte gegen Tah. Note: 3,5. © imago images 14/15 KINGSLEY COMAN: Versuchte alles, bliebt aber nach seiner Einwechslung genauso glücklos wie seine Kollegen. Note: 3,5. © imago images 15/15 THIAGO: Auch der Spanier setzte keine Nadelstiche mehr bei der ersten Niederlage unter Flick. Keine Bewertung.

Die Analyse

Flick warf die Rotationsmaschine an und tauschte gegenüber der 6:0-Gala in Belgrad fast seine halbe Elf aus: Boateng, Thiago, Tolisso, Coman und Coutino wichen für Alaba, Kimmich, Müller, Gnabry und Perisic.

Auf der Gegenseite veränderte Bayer-Coach Bosz sein Team nach dem 2:0 bei Lok Moskau auf drei Positionen: Statt Retsos, Demirbay und Bellarabi begannen Lars Bender, Baumgartlinger und Amiri.

Leverkusens Top-Talent Havertz stand nach überstandener Muskelverletzung immerhin erstmals wieder im Kader - und sah von Minute eins an ein würdiges, weil ausgeglichenes und temporeiches Topspiel vor ausverkauftem Haus in der Allianz Arena.

Beide Mannschaften verteidigten sehr hoch und riskant, wodurch sich vor allem nach Ballverlusten für die pfeilschnellen Stürmer gegen die weniger schnellen Defensivreihen einige hochkarätige Chancen ergaben.

So bereits in der 9. Minute, als Gnabry nach einem Alaba-Pass aus der eigenen Hälfte Tah davonlief, allein vor Hradecky aber nur den Pfosten traf. Im Gegenzug machte es Bailey nach einem Zuspiel von Volland in den Lauf besser und fügte den Bayern Gegentor Nummer eins unter Flick zu.

Die Münchner glichen durch einen von Sven Bender abgefälschten Müller-Schuss zwar aus (34.), agierten im letzten Drittel aber oft zu hektisch und gingen schlampig mit ihren Chancen um - ganz im Gegensatz zu den umtriebigen Gästen, die sich nur 60 Sekunden nach dem Ausgleich wieder in Person von Bailey für ihren hohen läuferischen Aufwand belohnten und erneut in Führung gingen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die von ihren Fans nach vorne gepeitschten Münchner die Schlagzahl, präsentierten sich zunächst aber ähnlich unsauber im Abschluss oder fanden, wenn sie denn einmal das Tor trafen, in dem überragenden Hradecky ihren Meister.

Gleichzeitig blieb das Bosz-Team gefährlich bei Kontern, besonders Diaby kam etliche Male über die Flügel durch. Die in der Mitte lauernden Volland und Amiri machten aber zu wenig aus den sich bietenden Möglichkeiten.

Für Spannung in der Schlussphase sorgte der Platzverweis von Leverkusens Abwehrchef Tah (82.). Die Bayern, bei denen im Laufe des zweiten Durchgangs Coutinho, Coman und Thiago kamen, rannten bis zum Schluss an - vergeblich.

Die Daten des Spiels FC Bayern gegen Bayer Leverkusen

Tore: 0:1 Bailey (10.), 1:1 Müller (34.), 1:2 Bailey (35.)

Der Star des Spiels: Leon Bailey (Bayer Leverkusen)

Rechtfertigte seinen Einsatz von Beginn an mit einer bärenstarken Leistung - nicht nur wegen seines Doppelpacks. Erwies sich als ständiger Unruheherd für die Defensive des Rekordmeisters, machte vor allem Pavard und Martinez das Leben schwer. Ebenfalls stark: Diaby.

Der Flop des Spiels: Ivan Perisic (FC Bayern)

Nutzte seine Chance von Anfang an nicht. Kam selten über seine Seite durch und traf oft falsche Entscheidungen mit dem Ball. Vergab die Top-Gelegenheit vor der Pause, als Gnabry ihm den Ball im Drei-gegen-Eins mit Hradecky auflegte. Gnabry selbst zählte wegen seiner dürftigen Chancenverwertung ebenfalls zu den Schwächsten, während in der Bayern-Defensive Martinez keinen guten Eindruck hinterließ.

Der Schiedsrichter: Guido Winkmann

Trat 82 Minuten kaum in Erscheinung und machte seine Sache souverän. Zückte dann nach einem Foul von Tah an Coutinho vor der Strafraumgrenze die Rote Karte. Eine harte Entscheidung, weil Sven Bender noch in unmittelbarer Nähe stand, wodurch man nicht unbedingt von einer Notbremse sprechen konnte.