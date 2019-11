Hertha BSC - Borussia Dortmund 1:2: BVB gewinnt Favres Schicksalsspiel bei Klinsmann-Debüt

Borussia Dortmund hat am 13. Spieltag der Bundesliga das Debüt von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC vermiest. Das Team von Trainer Lucien Favre siegte im Berliner Olympiastadion mit 2:1 (2:1).

Durch den Sieg stoppt der BVB nach zwei Spielen ohne Sieg seinen Abwärtstrend und ist mit 23 Punkten vorerst Fünfter. Berlin belegt mit elf Punkten den Relegationsplatz.

Jürgen Klinsmann tauschte die Mannschaft in einem seinen ersten Spiel im Vergleich zur 0:4-Klatsche in Augsburg auf drei Positionen: Für den rotgesperrten Jarstein, Dilrosun und Klünter kamen Kraft, Rekik und Lukebakio in die Startelf. BVB-Trainer Favre wechselte im Vergleich zur 1:3-Niederlage in Barcelona ebenfalls dreimal. Hazard, Zagadou und Sancho rückten für Piszczek, Schulz und Weigl in die Anfangsformation.

Beide Mannschaften begannen im ausverkauften Olympiastadion mit einer Dreierkette. Dem BVB gelang es anfangs noch nicht, kompakt zu verschieben. So hatte die hoch pressende Hertha zweimal 3-gegen-1-Situationen, die sie allerdings nicht gut zu Ende spielte.

Für die Hausherren wurde es erstmals in der 4. Minute gefährlich, als es fast zu einem Missverständnis zwischen Kraft und Stark gekommen wäre. Dann schlugen die Schwarz-Gelben innerhalb von zwei Minuten doppelt zu: Erst setzte Brandt Sancho mit einem Pass zum 1:0 für die Gäste in Szene. Danach war es Hazard, der den Ball nach einer Kombination von Akanji und Hakimi nur noch über die Linie drücken musste. Kurze Zeit später hatte Zagadou sogar noch die große Chance zum 0:3.

Borussia Dortmund - Hertha BSC: Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © getty 1/15 Borussia Dortmund hat am 13. Spieltag der Bundesliga mit 2:0 bei Hertha BSC gewonnen und damit das Debüt des Berliner Interimstrainers Jürgen Klinsmann vermiest. Die BVB-Spieler in der Einzelkritik. © getty 2/15 Roman Bürki: War zur Stelle, wenn er benötigt wurde. Beim Gegentor machtlos. Note: 3. © getty 3/15 Manuel Akanji: Guter Ball auf Hakimi vor dem 2:0 und damit mit der Vor-Vorlage. Auch sonst endlich mal wieder über 90 Minuten aufmerksam, gewann 75 Prozent seiner Zweikämpfe. Beim vermeintlichen 2:2 von Selke aber sehr schlecht im Zweikampf. Note: 2,5. © getty 4/15 Mats Hummels: Jeweils 3 klärende Aktionen und abgefangene Bälle, hatte mit Selke aber viel zu tun. Gewann 50 % seiner Zweikämpfe. Sein schlechtes Stellungsspiel brachte ihm die erste Gelbe ein, Gelb-Rot nach weiterem Foul an Selke war unstrittig. Note: 4. © getty 5/15 Dan-Axel Zagadou: Spielte erstmals seit April 2019 wieder von Beginn an und war linkes Glied der Dreierkette. Gewann mehr als zwei Drittel seiner Zweikämpfe und stand mehrfach richtig gut. Hätte Lukebakio beim 1:2 aber zwingend stören müssen. Note: 2,5. © getty 6/15 Julian Brandt: Agierte aus einer tieferen Position heraus neben Witsel und war aktiv, eingebunden und bereitete prompt das 1:0 mit einem tollen Pass vor. Es war sein erster BL-Assist im BVB-Trikot. Gegen den Ball aber mit den gewohnten Schwächen. Note: 3. © getty 7/15 Axel Witsel: Solides, aber erneut kein wirklich überzeugendes Spiel des Belgiers. Gewann immer wieder frühzeitig die Bälle, konnte vor dem 1:2 aber keinen Kontakt zu Lukebakio herstellen. In Halbzeit zwei disziplinierte Arbeit gegen den Ball. Note: 3,5. © getty 8/15 Achraf Hakimi: In der Offensive lange nur durch die gute Vorlage beim 2:0 aufgefallen - sein 4. Assist in dieser BL-Saison. Mit den meisten Ballaktionen beim BVB. Defensiv zuverlässig, in Unterzahl ordentlich als Umschaltspieler. Note: 3,5. © getty 9/15 Marco Reus: Weiterhin vollkommen außer Form und ohne jeden Einfluss auf das Spiel. Spielte nach der Pause im 4-4-1 ganz vorne, blieb aber glücklos in seinen Aktionen. Note: 5. © getty 10/15 Jadon Sancho: Gewann kaum einen seiner Zweikämpfe, blieb beim Tor zum 1:0 aber kaltschnäuzig vor dem Kasten. Seit seinem Wechsel zum BVB an 6 der 7 Dortmunder Tore gegen Hertha beteiligt (3 Tore, 3 Assists). Nach der Pause defensiv zuverlässig. Note: 3. © getty 11/15 Raphael Guerreiro: Viele Ballaktionen, stabil im Zweikampf, aber beim letzten Pass häufig zu schlampig. Begleitete Lukebakio vor dem 1:2 nur und ging einem Duell dann ganz aus dem Weg. Note: 3,5. © getty 12/15 Thorgan Hazard: Traf technisch stark zum wichtigen 2:0 und schoss damit sein 8. BL-Tor gegen Hertha - gegen kein anderes Team traf er häufiger. Hätte mitunter passgenauer sein können, verteidigte in Halbzeit zwei aber gut gegen den Ball. Note: 3. © getty 13/15 Lukasz Piszczek: Kam in Minute 84 für Hazard, ordnete sich als Rechtsverteidiger ein und verteidigte das 2:1 mit über die Zeit. Keine Bewertung. © getty 14/15 Marcel Schmelzer: In der Nachspielzeit für Sancho eingewechselt, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Keine Bewertung. © getty 15/15 Mario Götze: Aus denselben Beweggründen wie Schmelzer ins Spiel gekommen, Reus musste für ihn weichen. Keine Bewertung.

Die zwei Gegentreffer waren ein Nackenschlag für die neu formierte Hertha, im Spielaufbau zeigten sich große Schwächen. Vor allem Nationalspieler Stark hatte seine Probleme gegen die früh anlaufenden Sancho und Hazard. Erst in der 31. kamen die Hausherren durch Lukebakio zum ersten Abschluss. Drei Minuten später war es erneut Lukebakio, dessen Schuss von Daridas Fuß ins Tor gelenkt wurde - ein Tor wie aus dem Nichts.

In der Folge drückten die Hauptstädter weiter, bei einem Konter stoppte Hummels Lukebakio mit einem Foul und sah Gelb-Rot.

Die Alte Dame startete in Überzahl furios in den zweiten Abschnitt. Selke traf zum vermeintlichen 2:2, welches allerdings aufgrund einer Abseitsposition aberkannt wurde. Die Gastgeber bestimmten das Spielgeschehen, Dortmund stand in zwei engen Viererketten und beschränkte sich auf Konter

In der Schlussphase warf Klinsmann alles nach vorn. Durch die Einwechslung von Dilrosun rückte Mittelstädt in die Dreierkette und interpretierte die Rolle offensiv, gefährliche Szenen vor dem BVB-Tor blieben jedoch Mangelware. Der BVB kam erst in der 78. Minute wieder vors Berliner Tor, Hakimis Pass fand jedoch keinen Mitspieler. Am Ende brachte Dortmund den knappen Sieg über die Zeit.

Die Daten des Spiels Hertha BSC gegen Borussia Dortmund

Tore: 0:1 Sancho (15.), 0:2 Hazard (17.), 1:2 Darida (34.)

Gelb-Rote Karte: Hummels (45./Dortmund)

Hertha BSC gewann nur eins der letzten zwölf Pflichtspiele gegen Borussia Dortmund (fünf Remis, sechs Niederlagen): mit 2:1 im Bundesliga-Heimspiel im März 2017.

Dortmunds Lucien Favre, der Hertha BSC von Juli 2007 bis September 2009 trainierte, verlor nur eins seiner zwölf Pflichtspiele gegen seinen Ex-Klub (acht Siege, drei Remis): 0:1 (A) im Oktober 2013 in der Bundesliga mit Mönchengladbach.

Der Star des Spiels: Manuel Akanji (BVB)

Der Schweizer meldete sich mit einer starken Leistung zurück. In der Dreierkette musste er mehrmals in höchster Not klären. Sein Pass auf Hakimi leitete zudem das 2:0 ein. Akanji gewann insgesamt knapp 80 Prozent seiner Zweikämpfe.

Der Flop des Spiels: Marco Reus (BVB)

Weiterhin vollkommen außer Form und ohne jeden Einfluss auf das Spiel. Spielte nach der Pause im 4-4-1 ganz vorne, blieb aber glücklos in seinen Aktionen.

Der Schiedsrichter: Sven Jablonski

Hatte bei vielen Zweikämpfen einiges zu tun. Vor der Gelb-Roten Karte für Hummels foulte Wolf Hazard im Mittelfeld. Das hätte der Unparteiische durchaus abpfeifen können. Korrekt war es, in der 47. Minute nach VAR-Einsatz wegen einer hauchdünnen Abseitsposition nicht auf Tor für die Hertha zu entscheiden.