FC Bayern - Borussia Dortmund 4:0: Stimmen und Reaktionen zum BVB-Debakel beim FCB

Der BVB erleidet am 11. Spieltag beim FC Bayern München Schiffbruch - schon wieder. Mit 0:4 ging Dortmund in München unter, Trainer Lucien Favre war anschließend dementsprechend bedient. Thomas Müller erlaubte sich hingegen einen scherzhaften Seitenhieb auf die "Männerfußball"-Aussage von BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

SPOX hat die wichtigsten Stimmen und Reaktionen zum Topspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern München zusammengefasst.

Thomas Müller (FC Bayern München)...

... zum Spiel: "Kompliment an die Mannschaft. Wir haben das, was Hansi Flick in der kurzen Zeit versucht hat, einzuschleifen, gut umgesetzt. Es war ja unter der Woche vor diesem Prestigeduell sehr gerne die Rede von "Männer-Fußball". Da ich mit 30 Jahren jetzt schon ein bisschen älter bin - mit 30 kann man sich schon als Mann zählen - ist man natürlich besonders angespornt."

... ob die Aussagen von Michael Zorc vor dem Spiel ein Heißmacher gewesen seien: "Grundsätzlich ist diese Debatte immer ganz nett. Es ist immer wieder herrlich, wenn Borussia Dortmund hierher kommt und wir so auftreten wie heute."

... ob der Unterschied zwischen Bayern und Dortmund eine Mentalitätsfrage sei: "Es ist die Frage danach, welche Art Fußball ich bereit bin zu spielen. Auch Spieler, die technisch versiert sind, die ja sowohl Dortmund als auch wir in unseren Reihen haben. Wir waren da, wir waren in den Zweikämpfen, haben von der ersten Sekunde an klargemacht, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Gerade in der zweiten Halbzeit hat es einfach Spaß gemacht, sich da reinzuhauen."

... ob der Trainerwechsel eine Art Befreiung für die Mannschaft war: "Die Art und Weise, wie wir in beiden Spiele gegen Olympiakos und heute gegen Dortmund, gespielt haben, hat mir gut gefallen. Das Spiel in Frankfurt kann man nicht hundertprozentig hernehmen, weil wir in der 7. Minute die Rote Karte bekommen. Die Spieler waren durch den Trainerwechsel noch mehr gefordert. Die Alibis waren weg. Ich bin einfach glücklich, dass wir heute so eine Leistung zeigen konnten."

FC Bayern gegen den BVB: Die Noten und Einzelkritiken zum Bundesliga-Kracher © imago images 1/29 Der FC Bayern zeigt gegen den BVB eine herausragende Leistung und siegt mit 4:0. Zwei Spieler stechen aus einer starken Mannschaft heraus. Bei Dortmund enttäuscht vor allem Jadon Sancho. Die Einzelkritik von SPOX. © getty 2/29 MANUEL NEUER: Der Kapitän hatte nichts zu tun, musste keinen einzigen Ball der Dortmunder parieren. Ein unerwartet ruhiger Abend für Neuer. Note: 3,5. © imago images 3/29 BENJAMIN PAVARD: Nur in den ersten zehn Minuten in der Defensive gegen Hazard gefordert. In der Folge durfte sich der Franzose vermehrt am Spiel nach vorne beteiligen. Pavard lieferte mit einer herrlichen Flanke die Vorarbeit zum 1:0. Note: 2,5. © imago images 4/29 JAVI MARTINEZ: Extrem souverän in der Innenverteidigung unterwegs. Der Spanier ließ im Zentrum absolut nichts anbrennen. Note: 2,5. © getty 5/29 DAVID ALABA: Musste abermals in der Innenverteidigung ran und löste seine Aufgabe bockstark. In der Defensive stets wachsam und mit beeindruckendem Aufbauspiel. Zudem wartete der Österreicher immer wieder mit sehenswerten Diagonalbällen auf. Note: 2. © getty 6/29 ALPHONSO DAVIES: Sah sich mit Dortmunds Youngster Sancho konfrontiert und brachte den Engländer zur Verzweiflung. Davies gewann satte 84 Prozent seiner direkten Duelle und verbuchte eine Passquote von fast 95 Prozent. Klasse Spiel. Note: 1,5. © getty 7/29 JOSHUA KIMMICH: Durfte wieder auf seiner Lieblingsposition ran und zahlte das Vertrauen Flicks zurück. Kimmich warf sich in jeden Zweikampf, brachte Struktur ins Spiel und bewies mit seinem Traumpass auf Müller vor dem 2:0 Übersicht. Note: 2. © getty 8/29 LEON GORETZKA: Einer der schwächeren in einer starken Münchner Mannschaft. An Goretzka lief das Geschehen etwas vorbei. Auf der Acht lediglich mit 49 Ballaktionen, auch im Zweikampf nicht sonderlich stark (null Prozent bei vier Duellen). Note: 4. © imago images 9/29 SERGE GNABRY: In der ersten Halbzeit mit einigen Flüchtigkeitsfehlern, steigerte sich zu Beginn des zweiten Durchgangs aber. Kurz nach Wiederanpfiff stand der Nationalspieler goldrichtig und schob zum 2:0 ein. Wurde später durch Thiago ersetzt. Note: 2,5. © getty 10/29 THOMAS MÜLLER: Kam hinter Lewy gut zur Geltung und zeigte sich enorm engagiert. Lieferte die Assists zum 2:0 und 3:0 und knackte damit als erster Bundesliga-Spieler seit Beginn der detaillierten Datenerfassung die Marke von hundert Vorlagen. Note: 2. © getty 11/29 KINGSLEY COMAN: Wirbelte über die linke Seite und setzte sich gut im Eins-gegen-Eins durch. Hakimi bekam den pfeilschnellen Franzosen zu keinem Zeitpunkt in den Griff. Einziger Makel: Coman brachte keinen Scorerpunkt auf die Uhr. Note: 2,5. © getty 12/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Brach mit seinen Saisontoren 15 und 16 den uralten Rekord von Bomber Gerd Müller (vor 51 Jahren). Mehr muss man zu dem Polen in Über-Form wohl nicht sagen. Note: 1,5. © getty 13/29 PHILIPPE COUTINHO: Kam für Gnabry ins Spiel, musste aber keine großartigen Akzente mehr setzen. Ohne Bewertung. © getty 14/29 THIAGO: Ersetzte Goretzka und hätte beinahe sofort genetzt. Hummels nahm ihm den Schuss aus kurzer Distanz allerdings ab und traf ins eigene Netz. Ohne Bewertung. © imago images 15/29 IVAN PERISIC: In der 76. Minute eingewechselt und nur wenige Minuten später mit der Vorlage zum 4:0. Ohne Bewertung. © imago images 16/29 ROMAN BÜRKI: Hatte keine Gelegenheit, sich auszuzeichnen, weil Bayerns Schüsse neben oder ins Tor gingen. Bei den Gegentreffern entsprechend machtlos. Note: 3,5. © imago images 17/29 ACHRAF HAKIMI: Gewohnt umtriebig in der Offensive, aber viel zu unsauber. Blieb häufig hängen, Flanken kamen nicht an. Defensiv katastrophal: Konnte vor dem 0:1 nicht zu Lewandowski aufschließen, pennte bei Kimmichs Pass auf Müller vor dem 0:2. Note: 5,5. © getty 18/29 MANUEL AKANJI: Sehr diskrete Vorstellung und seit Wochen weit weg von seiner Topform. Verlor mehr als die Hälfte seiner Zweikämpfe, ließ sich teilweise auch viel zu leicht locken. Note: 5. © getty 19/29 MATS HUMMELS: Mit Abstand bester Dortmunder. Sehr stark in der Antizipation, stabil im Zweikampf. Im Grunde von Beginn an der Einzige, der sich gegen ein erneutes Debakel stemmte. Baute in Halbzeit zwei ab und traf zum 0:4 ins eigene Tor. Note: 3. © imago images 20/29 NICO SCHULZ: Verlor in Halbzeit eins jedes seiner direkten Duelle, konnte aber auch ein paarmal klären. Lief dennoch defensiv meist der Musik hinterher. Kam beim Querpass vor dem 0:2 nicht mehr an den Ball. Nach vorne ohne Impulse. Note: 5. © imago images 21/29 AXEL WITSEL: Wurde von Kimmich gut aus dem Spiel genommen und verlor die Mehrzahl seiner Zweikämpfe. Muss vor dem 0:1 unbedingt Lewandowskis Laufweg antizipieren. Dortmunds erster Torschuss ging auf ihn - in Minute 45. Note: 5. © getty 22/29 Julian Weigl: Nur 29 Mal am Ball und gerade in Halbzeit eins mit einer schwachen Passquote. Gewann kaum Zweikämpfe und hatte im Zentrum mehrfach gegen Bayerns gutes Gegenpressing das Nachsehen. Nach 61 Minuten ausgewechselt. Note: 4,5. © imago images 23/29 JADON SANCHO: Leistete sich viele Ballverluste und Ungenauigkeiten. Ging unmittelbar vor dem 0:1 ins Dribbling an der Außenlinie und blieb dann stehen. Das Tor geht vor allem auf seine Kappe. Nach 36 Minuten ausgewechselt. Note: 5,5. © imago images 24/29 JULIAN BRANDT: Nach Götze mit den wenigsten Ballkontakten in Halbzeit eins. Rochierte immer wieder mit Hazard und Götze, blieb in seinen Aktionen jedoch sehr blass. Note: 5. © imago images 25/29 THORGAN HAZARD: Verzeichnete mit Hakimi und Sancho die meisten Ballverluste im ersten Abschnitt (10). Allerdings auch mit ein paar guten Pressingmomenten. Spielte die meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte, blieb offensiv aber sehr bieder. Note: 4,5. © imago images 26/29 MARIO GÖTZE: Hatte die wenigsten Ballaktionen aller Dortmunder in den ersten 45 Minuten und kam am Ende auf deren 26. Kämpferisch ordentliche Leistung. Ging weite Wege, bekam aber kaum Zuspiele und hing in der Luft. Note: 4. © getty 27/29 RAPHAEL GUERREIRO: Kam in Minute 36 für Sancho und wechselte auf die linke Seite, Hazard ging nach rechts. Auch er brachte in der Offensive nichts Effektives zustande. Note: 4,5. © getty 28/29 MARCO REUS: Nach 61 Minuten eingewechselt und zwei Minuten später nach Foul an Kimmich direkt mit Gelb verwarnt. Ganz selten am Ball und ohne Impulse. Note: 4,5. © getty 29/29 PACO ALCACER: Ersetzte Götze in Minute 61 und hatte acht Zeigerumdrehungen später die große Chance auf den Anschlusstreffer, traf die Kugel aber allein vor Neuer nicht richtig. Anschließend quasi ohne weitere Aktion. Note: 4,5.

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Es hat sich am Mittwoch schon angedeutet, dass die Mannschaft die Initiative ergreifen will. Wir waren von der ersten Minute an aggressiv und haben heute auch gezeigt, welchen Fußball wir nach vorne zelebrieren können."

... zu Veränderungen gegenüber dem 1:5 in Frankfurt: "Die Vergangenheit zählt für mich nicht. Ich hatte mit diesen zwei Spielen eine Aufgabe im hier und jetzt. Mein ganzes Team drum herum hat sensationell gearbeitet, auch wenn es nicht so einfach war, weil man in der Kürze der Zeit nicht viele Inhalte ins Training bringen kann. Die Mannschaft wusste, dass sie in der Pflicht ist und hat das sehr gut umgesetzt."

... zum Kräftemessen mit Dortmund: "Jeder in Deutschland hat diesem Duell entgegen gefiebert. Klar ist Taktik dabei, aber man muss von der ersten Minute an zeigen, wer dieses Spiel gewinnen wird und das hat die Mannschaft super umgesetzt."

... zu Robert Lewandowski: "Es ist seine Entscheidung, wann er sich operieren lässt. Ich glaube, er hat so einen Lauf, dass ich es mir an seiner Stelle überlegen würde. Für mich ist er der weltbeste Stürmer. Es ist Wahnsinn, was er für uns leistet. Da steckt aber auch eine Menge harte Arbeit dahinter, da ist er ein absolutes Vorbild. Er hat keine akuten Schmerzen in der Leiste."

... zu seiner Weiterbeschäftigung als Trainer: "Es geht nicht um meine Person, sondern die schwierige Situation im Verein. Es hat mich geehrt, für diese beiden Spiele das Vertrauen zu bekommen. Aber mehr ist da noch nicht abgesprochen. Es war ein Ereignis, das ich so auch nicht unbedingt wollte. Ich bin eigentlich nur als Co-Trainer zurückgekommen, weil ich die tägliche Arbeit auf dem Platz vermisst habe. Es gibt keine Absprache, wie es weitergeht. Ich genieße heute Abend eine schöne Flasche Rotwein mit der Familie, dann bin ich zufrieden."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund)...

... zum Spiel: "Bayern war viel besser als wir. Wir waren nicht gut, das war eine Enttäuschung. Viele Spieler waren einfach nicht da. Wir waren nicht ängstlich, sie waren besser, sie waren gut beim Ballbesitz. Sie waren bei der Ballannahme viel schneller als wir. Wir haben in den ersten 25 Minuten fast alle Bälle verloren."

... zur "Männer-Fußball"-Aussage von Michael Zorc vor dem Spiel: "Man hat gesehen, dass wir in den Zweikämpfen viel Mühe hatten. Das hat etwas mit "Mann sein" zu tun, aber auch mit Technik und Bewegung."

... zur Auswechslung von Jadon Sancho in der 36. Minute: "Er war nicht verletzt, aber es war etwas schwer für ihn."

Michael Zorc (Sportdirektor Michael Zorc)...

... zum Spiel: "Das war überhaupt kein Fußball, um ehrlich zu sein. Ich bin eigentlich konsterniert. Bayern München war in allen Belangen überlegen. Wir haben eine erste ordentliche Viertelstunde gehabt, dann hat Bayern komplett das Kommando übernommen. Wir waren weder gegen den Ball noch im eigenen Ballbesitz gut. Wir haben alles vermissen lassen und Bayern hat in dieser Höhe komplett verdient gewonnen."

... warum der BVB nach einem Comeback-Sieg gegen Inter so zusammenbricht: "Das ist schwer zu erklären. Ich kann es wirklich nicht sagen. Wir haben uns viel vorgenommen, haben hier aber eigentlich eine Nicht-Leistung geboten. Wir sind einfach nur enttäuscht."

... über die Analyse von Favre, der das Debakel an inhaltlichen und technischen Fehlern festgemacht hat: "Man kann nicht sagen, dass wir in den Zweikämpfen nicht da waren. Wir waren auch im eigenen Ballbesitz nicht gut. Wir haben es den Bayern so einfach gemacht, ihnen Bälle geschenkt, die man auf dem Niveau nicht verlieren darf. Das war eine Riesen-Enttäuschung."

Mats Hummels (Borussia Dortmund)...

... zum Spiel: "Wir waren heute über fast die gesamte Spieldauer die schwächere Mannschaft. Das müssen wir so klar anerkennen. Wir hatten eine gute Anfangsviertelstunde, ein paar gute Minuten als Paco Alcacer und Marco Reus gekommen sind - und das war's."

... warum der BVB in München immer ängstlich und mutlos auftritt: "Warum das so ist, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ich war ja erst jetzt einmal dabei. Dass es so ist, müssen wir heute ganz klar sagen. Das war mit dem Ball und gegen den Ball nicht mutig genug. Wenn wir Situationen mal aufgelöst bekommen haben, waren wir technisch nicht sauber genug."

... ob er bei einigen Spielern schon unter der Woche Bedenken gehabt habe, dass sie Angst haben: "Ich habe gedacht, dass wir den Schwung aus den letzten drei Spielen mitnehmen. Dass wir es schaffen, mutiger aufzutreten. Das haben wir nur eine ganz kurze Zeit geschafft. Als Bayern richtig draufgegangen ist, haben wir es verpasst, Tiefe ins Spiel zu bringen. Außerdem haben wir ganz viele Zweikämpfe verloren, in denen wir einfach nicht hart genug waren. Das hat das Spiel dann kippen lassen."

... ob sein Eigentor der negative Höhepunkt des Spiels war: "Das Eigentor hat zu dem Spiel gepasst. Ich fand es - weil das Spiel ja schon entschieden war - fast schon tragik-komisch und musste schmunzeln, dass ich an alter Wirkungsstätte auch noch einen ins eigene Netz reinhaue."

