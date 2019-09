Bundesliga, Stimmen zum 5. Spieltag: "Es nervt mich"

Beim FC Schalke 04 ist man nach dem Sieg über den FSV Mainz zufrieden, nennt bei DAZN aber auch Kritikpunkte. Die 05er hadern mit der eigenen Offensive.

Hier die Stimmen zum 5. Spieltag der Bundesliga.

Amine Harit (Torschütze FC Schalke 04): "Mein Fokus hat sich seit dem letzten Jahr verändert. Nun versuche ich, es mit meiner Leistung zurückzuzahlen. Ich bin auch glücklich für meine Mannschaft, dass wir den nächsten Sieg einfahren konnten. David Wagner ist sehr wichtig für mich, aber ich arbeite auch sehr hart und erst dann kann man auch etwas zurückgeben."

Sascha Riether (Koordinator FC Schalke 04): "Der Sieg war sehr wichtig für uns. Allerdings muss man sagen, dass es keine gute Leistung war. Wir freuen uns, dass es so gut läuft, aber wir schauen derzeit nicht auf die Tabelle."

Jochen Schneider (Sportvorstand FC Schalke 04): "Wir haben in der zweiten Halbzeit den Faden verloren und zurecht den Ausgleichstreffer hinnehmen müssen. Der Siegtreffer kurz vor Schluss war natürlich sehr glücklich. Wir haben vor der Saison viel verändert und neue Prozesse eingeleitet. Die beiden Trainer- und Funktionsteams arbeiten ideal zusammen, aber die letzten Siege muss man auch richtig einordnen. Wir freuen uns über den Erfolg, aber ab morgen beginnt wieder die Vorbereitung auf das nächste Spiel. Den Siegtreffer hat sich Harit durch seine harte Arbeit verdient; er ist ein feiner Junge."

Noten und Einzelkritiken zu Schalke 04 - Mainz 05 © getty 1/15 Der FC Schalke 04 hat den dritten Sieg in Folge eingefahren. Wer gegen den FSV Mainz 05 überzeugt hat und wer nicht, seht Ihr hier. © getty 2/15 ALEXANDER NÜBEL | TORWART | NOTE: 4 Wurde kaum geprüft und war beim Ausgleich machtlos. Mit dem Ball am Fuß offenbarte Nübel aber ungewohnte Schwächen. Wirkte zeitweise unkonzentriert und fiel mit unsauberen Pässen auf. © getty 3/15 JONJOE KENNY | VERTEIDIGUNG | NOTE: 2,5 War wieder einmal viel ins Schalker Spiel eingebunden und hatte die meisten Ballaktionen. Dabei verzeichnete er einige wichtige Ballgewinne – unter anderem vor dem 1:0. © getty 4/15 BENJAMIN STAMBOULI | VERTEIDIGUNG | NOTE: 3 Stand tiefer als Sane und war offensiv weniger auffällig als sein Nebenmann. Gewohnt spielintelligent blieb der Franzose in der Defensive ohne nennenswerten Fehler. © getty 5/15 SALIF SANE | VERTEIDIGUNG | NOTE: 3 Sein Kopfball nach 26 Minuten verfehlte das Tor nur denkbar knapp. Sane gewann vor der Pause jeden seiner Zweikämpfe, verlor aber vor dem Ausgleich den Ball an Onisiwo. © getty 6/15 BASTIAN OCZIPKA | VERTEIDIGUNG | NOTE: 3 Der Linksverteidiger marschierte immer wieder nach vorne und war an der Entstehung des 1:0 beteiligt. Gerade im zweiten Durchgang aber nicht fehlerfrei. © getty 7/15 OMAR MASCARELL | MITTELFELD | NOTE: 3 Der Ex-Frankfurter wusste im Zweikampf zu überzeugen und verzeichnete die meisten Ballgewinne seiner Mannschaft. Insgesamt solide Vorstellung des zentralen Mittelfeldmannes. © getty 8/15 WESTON MCKENNIE | MITTELFELD | NOTE: 3 Rückte neu ins Team und wusste durch Laufstärke zu gefallen. Beim Gegentreffer hatte allerdings auch der US-Boy seine Finger im Spiel, als er Onisiwo beim Abschluss zu viel Platz ließ. © getty 9/15 SUAT SERDAR | MITTELFELD | NOTE: 2 War in der Offensive ein Aktivposten und krönte seine gute Leistung mit dem Führungstreffer. In der Zentrale bestritt er zudem viele Zweikämpfe (64 Prozent gewonnen) und wusste auch im Dribbling zu überzeugen. © getty 10/15 DANIEL CALIGIURI | MITTELFELD | NOTE: 3,5 Caligiuri traf bei seiner einzigen nennenswerten Aktion im Strafraum die falsche Entscheidung und spielte einen Fehlpass. Defensiv aber solide und im Zweikampf präsent. © getty 11/15 AMINE HARIT | MITTELFELD | NOTE: 1,5 Der Wirbelwind im Schalker Spiel. Mit seinen Dribblings und klugen Pässen sorgte er immer wieder für Gefahr, wie sein Assist zum 1:0 bewies. Per Außenrist-Tor krönte er sich in der 89. Minute zum Matchwinner. © getty 12/15 GUIDO BURGSTALLER | ANGRIFF | NOTE: 3 War fleißig, stark im Pressing und hatte wieder einige Abschlussaktionen. Trotz guter Gelegenheiten schaffte er es allerdings nicht, den Ball im Tor unter zu bringen. © getty 13/15 MARK UTH | ANGRIFF | NOTE: 4 Kam nach einer Stunde für Serdar und sollte in der Offensive für Gefahr sorgen, doch war wenig ins Spiel eingebunden. © getty 14/15 MATIJA NASTASIC | VERTEIDIGUNG | KEINE BEWERTUNG Wurde nach dem Ausgleich für McKennie eingewechselt und rückte in die Innenverteidigung. Dort ohne nennenswerte Aktion. © getty 15/15 AHMED KUTUCU | ANGRIFF |KEINE BEWERTUNG Das Sturm-Talent ersetzte den glücklosen Burgstaller kurz vor Schluss. Mit einem Abschluss und seinen Dribblings wusste er allerdings zu überzeugen.

Sandro Schwarz (Trainer 1. FSV Mainz 05): "Der Frust ist bei uns natürlich groß. Nach dem Ausgleich waren wir näher am Führungstreffer als Schalke. Der große Unterschied war, dass Harit den Ball im Tor versenken konnte und wir es dagegen leider nicht geschafft haben. Es nervt mich, dass man das Spiel hinten heraus so verliert. Jetzt geht es darum, die Begegnung so zu analysieren, dass wir für das nächste Spiel wieder gewappnet sind."

Karim Onisiwo (Torschütze 1. FSV Mainz 05): "Wir sind zu wenig in die gefährlichen Spielsituationen gekommen, aber ich denke, dass wir dennoch ein gutes Spiel abgeliefert haben. Nach dem Ausgleich hätten wir mit mehr Präzision auch die Führung erzielen können. Dies ist uns allerdings nicht gelungen."

Rouven Schröder (Vorstand Sport 1. FSV Mainz 05): "In den letzten Jahren haben wir viel umgebaut und viele junge Spieler in das Team eingebunden. In Mainz ist es völlig normal, dass eine gewisse Konstanz nicht immer vorhanden ist. Die letzte Saison haben wir sehr gut abgeschnitten, was beweist, dass wir uns enorm weiterentwickeln konnten. Wir haben uns mittlerweile in der Bundesliga etabliert, sind dementsprechend sehr ehrgeizig und wollen in jedem Spiel auch punkten."

DAZN-Experte Ralph Gunesch: "Schalke hat sich den Sieg hart erkämpft. Der Siegtreffer von Harit spiegelt das Vertrauen in ihn und er zahlt es mit solchen Aktionen wieder zurück. Über die 90 Minuten war Schalke bissiger, aber es war eher ein Arbeitssieg. Auf der zweiten Halbzeit der Mainzer lässt sich aufbauen. Nur 20 Minuten reichen nicht aus, wenn Schalke die restlichen 70 Minuten besser ist." ...über David Wagner (vor dem Spiel): "David Wagner ist für mich der entscheidende 'Punkt' an der aktuellen Tabellensituation des FC Schalke 04. Er hat der Mannschaft eine ganz neue Energie eingehaucht und ein neues Spielsystem einbauen können. Bei Huddersfield hat er damals gezeigt, was er erreichen kann, wenn man ihm Zeit gibt. Ich denke, die Zeit wird er hier auf Schalke ebenfalls erhalten." ... über Amine Harit (vor dem Spiel): "Amine Harit hatte ein schwieriges letztes Jahr, sowohl auf als auch neben dem Feld. Er bekommt nun das volle Vertrauen von David Wagner und das zahlt er mit seiner guten Leistung zurück."