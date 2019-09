Bundesliga, 5. Spieltag: Tabelle und Ergebnisse im Überblick

Am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga springt der FC Schalke 04 mit einem Sieg über Mainz weiter nach vorne. Darüber hinaus geht das Fernduell zwischen Bayern, Leipzig und dem BVB in die nächste Runde. Und was macht der Sensationsstarter aus Freiburg?

Sollten Leipzig und der BVB bei ihren Spielen patzen und die Breisgauer am Samstag gegen den FC Augsburg dreifach punkten, wäre der SCF zum ersten Mal seit dem 1. SPieltag der Saison 2000/01 wieder Spitzenreiter in der Bundesliga.

Im Tabellenkeller warten Aufsteiger SC Paderborn und Hertha BSC nach wie vor auf den ersten Sieg der Saison. Am Samstag treffen die Krisenklubs im direkten Duell aufeinander.

Bundesliga, 5. Spieltag: Alle Spiele im Überblick

Datum Anstoß Heim Auswärts Ergebnis 20. September 2019 20.30 Uhr Schalke 04 1. FSV Mainz 05 2:1 21. September 2019 15.30 Uhr SC Freiburg FC Augsburg 21. September 2019 15.30 Uhr Hertha BSC SC Paderborn 07 21. September 2019 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Union Berlin 21. September 2019 15.30 Uhr Bayern München 1. FC Köln 21. September 2019 18.30 Uhr Werder Bremen RB Leipzig 22. September 2019 15.30 Uhr Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 22. September 2019 18.00 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 23. September 2019 20.30 Uhr VfL Wolfsburg 1899 Hoffenheim

Bundesliga: Tabelle vor dem 5. Spieltag