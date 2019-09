Bundesliga: SV Werder Bremen - RB Leipzig heute im LIVE-TICKER

Der 5. Spieltag der Bundesliga ist bereits in vollem Gange, im Topspiel dieses Wochenendes erwartet der SV Werder Bremen RB Leipzig. Hier könnt Ihr die Begegnung im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen RB Leipzig im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Für Bremen verliefen die letzten Tage wenig erfreulich, Stürmer Yuya Osako zog sich im Training eine Oberschenkelverletzung zu und fällt vorerst aus. Und noch schlimmer: Niclas Füllkrug erlitt einen Kreuzbandriss und wird dem Team Monate lang fehlen. Damit füllt sich das Bremer Lazarett weiter ...

Vor Beginn: Unter der Woche holte Leipzig zuletzt seinen ersten Sieg in der Königsklasse. Gegen Benfica Lissabon gewannen die Bullen nach einem Doppelpack Ihres Torjägers Timo Werner auswärts mit 2:1.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Topspiel ab 18.30 Uhr zwischen Werder Bremen und RB Leipzig. Die Werderaner konnten im Ligabetrieb zuletzt zwei Siege einfahren, RB Leipzig gehört nach dem vierten Spieltag ungeschlagen die Tabellenspitze.

Werder Bremen - RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

SV Werder Bremen: Pavlenka - Lang, Gebre Selassie, Groß, Friedl - Eggestein - Bittencourt, Klaassen - Sargent, Rashica - Füllkrug

Pavlenka - Lang, Gebre Selassie, Groß, Friedl - Eggestein - Bittencourt, Klaassen - Sargent, Rashica - Füllkrug RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Konate, Orban, Halstenberg - Demme, Haidara - Sabitzer, Nkunku - Cunha, Werner

Bundesliga live: SV Werder Bremen - RB Leipzig im TV und Livestream

Das Topspiel des 5. Spieltags wird kostenpflichtig und exklusiv auf Sky ausgestrahlt. Eine Stunde vor dem Anpfiff, um 17.30 Uhr, beginnt der Pay-TV-Sender seine Übertragung.

Abonnenten können das TV-Programm von Sky auch per Livestream empfangen. Mit Sky Go könnt Ihr die Begegnung am PC und sämtlichen mobilen Endgeräten sehen, Ihr benötigt dafür eine funktionierende Internetverbindung.

Bundesliga: Der 5. Spieltag im Überblick