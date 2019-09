BVB - News und Gerüchte: Hier sieht Watzke bei Borussia Dortmund noch "Luft nach oben"

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sieht bei seinem Verein in einem bestimmten Bereich noch Luft nach oben. Keeper Roman Bürki spricht über die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Mats Hummels soll Serienstar werden.

BVB-Boss Watzke: Hier ist noch Luft nach oben

Dortmund vergeigte am Wochenende in Frankfurt zwei Punkte. Im Anschluss löste das Frust-Interview von Marco Reus eine Mentalitätsdebatte aus, zu der sich nun auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke äußerte: "Was die absolute Gier nach Erfolg angeht, ist noch ein bisschen Luft nach oben", sagte Watzke dem kicker.

Die Frage, ob die Borussia mit Spielführer Marco Reus den Richtigen für dieses Amt ausgewählt hat, beantwortete Watzke deutlich: "Die Diskussion um die Kapitänsbinde für Marco Reus führt in Dortmund niemand."

Ranking: Die besten BVB-Ballermänner der vergangenen zehn Jahre © getty 1/17 Wer hat für Borussia Dortmund in den vergangenen zehn Jahren die meisten Tore in Pflichtspielen (Liga, Pokal, Europapokal) erzielt? SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/17 Platz 15 - Jadon Sancho: 17 Tore in 62 Spielen. © getty 3/17 Platz 15 - Lukasz Piszczek: 17 Tore in 329 Spielen. © getty 4/17 Platz 13 - Adrian Ramos: 19 Tore in 79 Spielen. © getty 5/17 Platz 13 - Christian Pulisic: 19 Tore in 127 Spielen. © getty 6/17 Platz 12 - Nuri Sahin: 23 Tore in 196 Spielen. © getty 7/17 Platz 11 - Mats Hummels: 24 Tore in 284 Spielen. © getty 8/17 Platz 10 - Paco Alcacer: 26 Tore in 39 Spielen. © getty 9/17 Platz 9 - Kevin Großkreutz: 27 Tore in 235 Spielen. © getty 10/17 Platz 8 - Jakub Blaszczykowski: 28 Tore in 197 Spielen. © getty 11/17 Platz 7 - Henrikh Mkhitaryan: 41 Tore in 140 Spielen. © getty 12/17 Platz 6 - Mario Götze: 42 Tore in 199 Spielen. © getty 13/17 Platz 5 - Lucas Barrios: 48 Tore in 101 Spielen. © getty 14/17 Platz 4 - Shinji Kagawa: 60 Tore in 215 Spielen. © getty 15/17 Platz 3 - Robert Lewandowski: 103 Tore in 186 Spielen. © getty 16/17 Platz 2 - Marco Reus: 121 Tore in 247 Spielen. © getty 17/17 Platz 1 - Pierre-Emerick Aubameyang: 141 Tore in 213 Spielen.

Bürki: Dortmund fühlt sich zu Hause wohler

Zehn von 20 Auswärtsspielen hat der BVB unter Lucien Favre gewonnen. Im heimischen Signal Iduna Park ist die Quote erheblich besser. Warum dies so ist, beantwortet Keeper Roman Bürki im kicker: "Zu Hause fühlen wir uns viel wohler. Die Fans treiben uns an und geben uns Kraft."

In Dortmund gewann der BVB in 19 Heimspiele ganze 16 Mal. Lediglich eine Niederlage musste man dort unter dem Schweizer einstecken: Das 2:4 am Ende der Vorsaison gegen Erzrivale Schalke 04.

BVB: Mats Hummels soll Serienstar werden

Geht es nach Fahri Yardim und Christian Ulmen, Hauptdarsteller der Comedy-Serie "Jerks", soll Mats Hummels in der frisch angekündigten vierten Staffel eine Gast-Rolle spielen.

Yardim sagte gegenüber der Bild: "Ich bin für Sensationsbesetzungen. Und Hummels hätte ich gerne!" Allerdings wohl eher Wunschvorstellung als realistische Vorstellung: "Ich bin zwar vom Wodka schon ein bisschen angeorgelt. Aber definitiv: Mats Hummels wäre ein Traum!", sagte Yardim weiter.

Hitz und Unbehaun wieder im Training

Die Torhütersituation beim BVB scheint sich allmählich zu entspannen. Bereits am Mittwoch standen Bürki-Vertreter Marwin Hitz und Talent Luca Unbehaun wieder auf dem Trainingsplatz und absolvierten Übungen mit dem Ball.

Hitz laborierte zuletzt an Bauchmuskelproblemen und erkrankte anschließend, sollte aber im Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag wieder auf der Bank Platz nehmen können.

Unbehaun dagegen wird noch eine Weile brauchen, bis er sich ausreichend von seinem langwierigen Knorpelschaden im Knie erholt hat.

BVB-PK am Donnerstag mit Favre und Zorc

An diesem Donnerstag findet bei Borussia Dortmund die Spieltagspressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen statt. Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc werden sich wie gewohnt den Fragen der Journalisten stellen.

Besonders interessant dürfte dabei die Frage sein, ob Mats Hummels nach seiner Rückenverletzung, die ihn in Frankfurt zur Auswechslung zwang, wieder zur Verfügung stehen wird. Am Donnerstag nahm er nicht am Training teil.