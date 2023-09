Mit EA Sports FC 24 startet Ende September der Nachfolger der Fußball-Simulation FIFA. Doch wird es bei der neuen Videospielreihe einen Ableger des beliebten Spielmodus Ultimate Team geben? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die berühmte Fußball-Simulation FIFA ist Geschichte. Electronic Arts hat im vergangenen Jahr bekanntgegeben, zukünftig nicht mehr mit der FIFA zusammenzuarbeiten. Fans der beliebten Videospielreihe schauen dennoch nicht in die Röhre: Mit EA Sports FC führt der Videospielhersteller die Fußball-Simulation unter neuem Namen fort.

Den Release von EA Sports FC 24 hat EA für Freitag, den 29. September, angekündigt. Bereits eine Woche zuvor beginnt der Early-Access-Release der Fußball-Simulation mit der Ultimate Edition.

EA Sports FC 24: Gibt es noch Ultimate Team beim Nachfolger von FIFA?

Mit dem Ende von FIFA stellte sich für viele Fans die Frage, ob der mit Abstand beliebteste Spielmodus der Videospielreihe weiterhin verfügbar sein wird. Fans der Videospielreihe können beruhigt auf den Release des neuen Spiels schauen, denn auch bei EA Sports FC 24 wird es den Spielmodus Ultimate Team geben.

Überraschend ist die Fortsetzung des Spielmodus nicht: Electronic Arts generiert pro Jahr nämlich Milliardengewinne durch In-Game-Käufe - und der Spielmodus Ultimate Team hat daran einen großen Anteil. Gamer können sich in dem Spielmodus für Echtgeld Packs kaufen und so ihr Team verbessern.

Bei Ultimate Team bauen sich die Gamer mit aus Packs gezogenen Spielern ein eigenes Team zusammen. Mit diesem Team gilt es dann an verschiedenen Wettbewerben, beispielsweise der Weekend League, teilzunehmen. Durch das Absolvieren von Spielen erhalten die Gamer weitere Packs und In-Game-Coins, mit denen das eigene Wunsch-Team aufgebaut werden kann.

An dem Grundprinzip von Ultimate Team ändert sich bei EA Sports FC 24 nichts. Die größte Revolution im Vergleich zum Vorgänger FIFA stellt die Einführung des Frauenfußballs in Ultimate Team dar. Gamer können nun auf Spielerinnen aus fünf Profiligen sowie der Women's Champions League zugreifen. Die Frauen bekommen dabei keinen eigenen Modus, Spielerinnen wie Alexandra Popp können nahtlos in ein Team mit Erling Haaland und Co. aufgenommen werden.

© getty Spielerinnen aus fünf Profiligen sowie der Women's Champions League werden in Ultimate Team verfügbar sein.