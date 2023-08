Kurz vor dem Saisonstart testet der FC Augsburg heute nochmal gegen die SSC Neapel. Wo Ihr das Testspiel des FCA im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Das Duell des FC Augsburg mit der SSC Neapel wird in Castel di Sangro ausgetragen, genauer gesagt im Stadio Teofilo Patini. Los geht es dort am heutigen Sonntag, den 6. August, um 18.30 Uhr.

Es ist bereits das zweite Spiel der Fuggerstädter an diesem Wochenende, kurz vor dem Saisonstart haben sie in Italien das Programm noch einmal vollgepackt. Schon gestern Abend war der FCA nämlich beim 1:2 gegen US Salernitana gefragt, heute wartet dann abschließend noch der italienische Meister.

Aber nun zu den wichtigsten Infos: Wo könnt Ihr den Spaß im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Dieser Artikel klärt auf!

© getty Der FC Augsburg trifft heute auf die SSC Neapel.

FC Augsburg vs. SSC Neapel heute live, Übertragung: Testspiel des FCA im Free-TV und Livestream

Schlechte Nachrichten: Es gibt leider keine Möglichkeit, die Partie zwischen Augsburg und Neapel heute im TV und Livestream zu verfolgen - weder bei Pay-TV-Sendern, noch auf Streamingportalen oder der Vereinsseite.

FC Augsburg vs. SSC Neapel heute live, Übertragung: Testspiel des FCA im Liveticker

Auch einen Liveticker gibt es zum heutigen Spiel zwischen dem FCA und Neapel nicht, dafür haben wir ein vollgepacktes Programm mit Partien von der Weltmeisterschaft der Frauen, aus der 2. Bundesliga, der 3. Liga und den Test der Borussia Dortmund.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

FC Augsburg vs. SSC Neapel heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: FC Augsburg vs. SSC Neapel

FC Augsburg vs. SSC Neapel Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 6. August 2023

6. August 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro

Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro TV: -

Livestream: -

Liveticker: -

