Der FC Bayern startet in die Vorbereitungsphase zur neuen Saison. In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr zum Sommerfahrplan des FCB wissen müsst - vom Trainingslager bis zu den Spielen.

Nach einer etwas chaotischen, aber am Ende unverhofft doch vom Meistertitel gekrönten Saison, richtet der FC Bayern nun wieder den Blick nach vorn. Die Urlaubszeit der Stars ist vorüber und die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit nimmt wieder Fahrt auf.

Im Vergleich zur vergangenen Saison hat es personell schon einige Veränderungen gegeben. Lucas Hernández (PSG), Daley Blind (FC Girona) und Joao Cancelo (Manchester City) haben den Verein verlassen. Mit Konrad Laimer (RB Leipzig), Raphael Guerreiro (Dortmund) und Min-Jae Kim (SSC Neapel) stehen jedoch auch bereits drei Namen auf der Zugangsseite.

Übereinstimmenden Berichten zufolge sind die Münchner zudem an Stürmer Harry Kane von den Tottenham Hotspurs sowie an Kyle Walker von Manchester City interessiert. Aktuelle Entwicklungen zu den Transfergeschäften des FC Bayern könnt Ihr hier verfolgen.

FC Bayern München, Sommerfahrplan und Testspiele: Die wichtigsten Informationen zum Trainingsauftakt des FCB

Richtig ernst wurde es bei den Bayern ab dem 13. Juli. An diesem Tag fanden an der Säbener Straße die Medizinchecks aller Spieler statt. Zwei Tage später, am 15. Juli, nimmt das erste Trainingslager, am nahegelegenen Tegernsee seinen Anfang. Hier wird die Mannschaft fünf Tage gemeinsam verbringen.

Im zweiten Teil ihrer Vorbereitungsphase gastieren die Bayern in Asien. Im Rahmen der Audi Summer Tour vom 24. Juli bis 3. August wird das Team von Trainer Thomas Tuchel Quartiere in Japan und Singapur beziehen. Im Zuge dessen stehen auch drei Testspiele auf dem Programm. Darauf folgt ein Test auf deutschem Boden.

FC Bayern München: Testspiele

Datum Gegner Anpfiff Spielort 26. Juli (Mi) Manchester City 12.30 Uhr Japan National Stadium, Tokio 29. Juli (Sa) Kawasaki Frontale 12.00 Uhr Japan National Stadium, Tokio 02. August (Mi) FC Liverpool 13.30 Uhr The National Stadium, Singapur 07. August (Mo) AS Monaco 17.00 Uhr Stadion am Sportpark, Unterhaching

FC Bayern München, Sommerfahrplan und Testspiele: Übertragung im TV und Livestream

Um die Übertragung der vier Testspiele kümmern sich Sky (im Pay-TV) und RTL (im Free-TV). Die Verteilung sieht dabei folgendermaßen aus: Beide Anbieter sind für die Partien gegen Manchester City und den FC Liverpool verantwortlich. Das Duell gegen Kawasaki Frontale ist exklusiv bei Sky zu sehen, dagegen überträgt RTL alleine das Spiel gegen die AS Monaco, die von Adi Hütter trainiert wird.

FC Bayern München, Sommerfahrplan: Pflichtspielstart

Im Anschluss an die Asien Tour beginnt der Ernst der Sache. Bereits für den 12. August ist das erste Pflichtspiel datiert: das Supercup-Finale gegen RB Leipzig. In der Woche darauf gastieren die Münchner schließlich bei Werder Bremen zum Saisonauftakt in der Bundesliga. Da die erste Runde des DFB-Pokals terminlich mit dem Supercup-Endspiel kollidieren würde, verschob man es wie schon in den vergangenen Jahren in den späten September. Das Duell gegen Drittliganeuling Preußen Münster steigt am 26. des Monats.

FC Bayern München: Die wichtigsten Termine im Jahr 2023

12. August: Supercupfinale gegen Leipzig

Supercupfinale gegen Leipzig 18. August: Saisonauftakt in der Bundesliga gegen Bremen

Saisonauftakt in der Bundesliga gegen Bremen 19./20. September: 1. Spieltag der Champions League-Gruppenphase

1. Spieltag der Champions League-Gruppenphase 26. September: 1. Pokalrunde gegen Preußen Münster

1. Pokalrunde gegen Preußen Münster 30. September: Bundesligaspiel gegen RB Leipzig

Bundesligaspiel gegen RB Leipzig 4. November: Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund

FC Bayern München: Der Kader der kommenden Saison

Position Spieler Tor Manuel Neuer Tor Yann Sommer Tor Jan Ulreich Tor Alexander Nübel Tor Johannes Schenk Verteidigung Matthijs de Ligt Verteidigung Dayot Upamecano Verteidigung Min-Jae Kim Verteidigung Tarek Buchmann Verteidigung Alphonso Davies Verteidigung Raphael Guerreiro Verteidigung Noussair Mazraoui Verteidigung Josip Stanisic Verteidigung Bouna Sarr Verteidigung Benjamin Pavard Mittelfeld Joshua Kimmich Mittelfeld Leon Goretzka Mittelfeld Ryan Gravenberch Mittelfeld Konrad Laimer Mittelfeld Marcel Sabitzer Mittelfeld Jamal Musiala Mittelfeld Paul Wanner Mittelfeld Malik Tillmann Mittelfeld Arijon Ibrahimovic Mittelfeld Thomas Müller Angriff Kingsley Coman Angriff Sadio Mané Angriff Gabriel Vidovic Angriff Leroy Sané Angriff Serge Gnabry Angriff Eric-Maxim Choupo-Moting Angriff Mathys Tel

