Cristiano Ronaldo setzt seine Karriere beim saudi-arabischen Erstligisten Al-Nassr FC fort. Gehalt, Debüt, Übertragung der Spiele, Teamkameraden - zu all diesen Punkten gibt es hier bei SPOX die Antwort.

Es ist das Ende einer Ära! Cristiano Ronaldo hat sich nach 20 von Erfolgen, Rekorden und Meilensteinen geprägten Jahren vom europäischen Fußball verabschiedet und im saudi-arabischen Spitzenreiter Al-Nassr FC einen neuen Klub gefunden, dies gab der Klub am Freitag offiziell bekannt. Er bekommt einen Vertrag bis Sommer 2025.

Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr: Gehalt, Debüt, Übertragung der Spiele, Teamkameraden

Der Abschied von Europa verlief jedoch alles andere als reibungslos. Von seinem Ex-Klub Manchester United trennte sich der 37-Jährige, nachdem er in einem Interview mit Piers Morgan unter anderem Trainer Erik ten Hag, Ex-Mitspieler und den Verein selbst samt Führung scharf kritisierte. Bei der WM in Katar spielte der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner für Portugal zudem keine Rolle mehr. Nun ist nach all dem Mediendrama die Zukunft des Mittelstürmers jedoch endlich geklärt.

Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr: Gehalt

Die Gründe für Ronaldos Wechsel in den Golfstaat sind wohl nicht sportlicher Natur, sondern eher das üppige Gehalt, das er kassieren wird. Dieses soll sich jährlich auf 70 Millionen Euro und damit auf über 200 Millionen Euro für die zweieinhalb Jahre belaufen. Nach seinem Karriereende soll er Berichten zufolge auch als Botschafter für die WM-Bewerbung Saud-Arabiens für 2030 tätig werden und für diese Zwecke ebenfalls viel Geld bekommen.

Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr: Debüt

Ronaldo ist bereits in Riad, wo der Klub zu Hause ist, angekommen, hat dort seinen Medizincheck erfolgreich absolviert und am Dienstag auch bereits die Präsentation hinter sich gebracht. Es fehlt also nur mehr die Rückkehr auf den Platz. Am Donnerstag, den 5. Januar 2023, im Ligaspiel gegen Al-Tai hat CR7 die erste Chance, sein Debüt für Al-Nassr zu bestreiten. Die Partie des 12. Spieltags wird um 16 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr: Übertragung der Spiele

DAZN, Sky, Amazon, Sport1, Magenta Sport, OneFootball - mit diesen Anbietern werden in Deutschland Spiele der Champions League, Bundesliga, Premier League, der anderen europäischen Top-Ligen und Länderspiele abgedeckt - nicht jedoch die Saudi Pro League, in der Ronaldo ab jetzt auf Torejagd geht. Nichtsdestotrotz besteht eine Möglichkeit, die Spiele der höchsten saudi-arabischen Spielklasse zu verfolgen.

Die Plattform Shahid besitzt nämlich die Übertragungsrechte an den Spielen des Landes und zeigt daher sämtliche Liga- und Pokalspiele live. Benötigt wird einzig ein Abonnement, das im Monat 12,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro kostet.

© getty Cristiano Ronaldo setzt seine Karriere bei Al-Nassr fort.

Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr: Teamkameraden

Der Vereinsname Al-Nassr mag in Deutschland nur wenigen etwas sagen, auf den Kader selbst trifft das jedoch nicht ganz zu. So spielt unter anderem Luiz Gustavo, der in der Bundesliga beim FC Bayern München, VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim unter Vertrag stand, beim Al-Nassr FC. Erfahrung aus Europa bringen aber auch der Spanier Álvaro González (ehemals u.a. Olympique Marseille und FC Villarreal) und der Brasilianer Talisca (ehemals Benfica Lissabon) mit.

Mit Nawaf Al-Aqidi und Mohammed Maran sind zudem zwei Spieler, die bei der Weltmeisterschaft in Katar für Saudi-Arabien auf dem Platz standen, Teil des Kaders. Auch Kameruns Kapitän Vincent Aboubakar gehört zu Ronaldos neuen Teamkameraden.

Trainiert wird der Tabellenführer vom Franzosen Rudi Garcia, der Vereine wie Olympique Lyon, AS Rom und Olympique Marseille in seinem Lebenslauf als ehemalige Karrierestationen nennen darf.

© getty Ronaldo könnte am Donnerstag bereits sein Debüt für Al-Nassr feiern.

Al-Nassr: Der Kader im Überblick