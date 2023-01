Borussia Dortmund absolviert heute ein Testspiel gegen den FC Basel. Wir tickern hier das komplette Spiel für Euch mit.

BVB vs. FC Basel - 0:0 Tore / Aufstellung Borussia Dortmund Kobel - Süle, N. Schlotterbeck, Hummels, T. Hazard - Özcan, Adeyemi, Bellingham, Reus, Malen - Moukoko Aufstellung FC Basel Hitz - López, K. Adams, Burger, Calafiori - F. Frei, Diouf, Novoa, Millar - Amdouni, Fink Gelbe Karten /

BVB vs. FC Basel: Testspiel JETZT im Liveticker - 0:0

18.: Die erste Hälfte des ersten Viertels ist vorbei, noch haben wir kein Tor gesehen, dafür ein gutes Fußballspiel.

15.: Hohes Tempo jetzt, Hummels lässt sich an der Grundlinie von Millar überspielen, der dann ins Zentrum flankt, wo Fink die Kugel neben das Tor setzt. Da war mehr drin gewesen aus Sicht des FCB.

13.: Özcan sucht mit einem Diagonalball auf der rechten Seite Adeyemi, ein Schweizer geht jedoch mit dem Kopf dazwischen.

10.: Süle mit dem ersten Schuss des Spiels. Eine Hereingabe von Malen wird von einem Basler Abwehrspieler abgefälscht. Der Ball landet dann bei Süle, der mit links abzieht, knapp aber das Tor verfehlt.

9.: Der BVB hat hier gefühlt 80% Ballbesitz, spielt bislang ganz gut. Basel stellt sich eher hinten rein und lauert auf Konter.

6.: Ein Schlotterbeck-Fehlpass leitet einen FCB-Konter ein. Bellingham muss zur Ecke klären. Diese wird dann problemlos abgewehrt.

5.: Jetzt mal die Dortmunder mit einer schönen Kombination über rechts. Malen kann flanken, der Ball landet aber bei Hitz.

2.: Basel bekommt den ersten Freistoß des Spiels zugesprochen, die jedoch keine Gefahr ausstrahlt.

1.: Der Unparteiische Manrique Antequera hat das Spiel soeben angepfiffen, es herrschen perfekte Bedingungen für ein Fußballspiel.

BVB vs. FC Basel: Testspiel JETZT im Liveticker - Anpfiff

Vor Beginn: Die Akteure betreten jetzt langsam das Feld, gleich geht's los.

Vor Beginn: Auf der gegenüberliegenden Seite treffen die Dortmunder heute auf viele bekannte Gesicherter. Neben Trainer Frei, der als Spieler drei Jahre bei den Schwarz-Gelben verbrachte, haben auch Torwart Marwin Hitz und Bradley Fink in Basel ihr neues Zuhause gefunden.

Vor Beginn: So geht es der FC Basel mit Trainer Alex Frei an: Hitz - Lopez, K. Adams, Burger, Calafiori - F. Frei, Diouf, Novoa, Millar - Amdouni, Fink

Vor Beginn: Mit Thomas Meunier (Oberschenkel) und Raphael Guerreiro (Rücken) sind zwei Dortmunder verletzt nicht mit dabei.

Vor Beginn: So startet der BVB heute ins erste Viertel: Kobel - Süle, N. Schlotterbeck, Hummels, T. Hazard - Özcan, Adeyemi, Bellingham, Reus, Malen - Moukoko

Vor Beginn: Für den BVB ist es im Laufe des Trainingslagers in Südspanien bereits das zweite Testspiel. Am Dienstag gewann der BVB gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf mit 5:1. In diesem Spiel feierte Sébastien Haller sein Debüt für den BVB nach seiner Hodenkrebserkrankung.

Vor Beginn: Das Spiel in Marbella wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Gespielt wird über viermal 30 Minuten.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Testspiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Basel.

BVB vs. FC Basel: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Testspeil des BVB gegen den FC Basel wird heute live und in voller Länge von Sky übertragen. Auf Sky Sport News beginnt die Übertragung wenige Minuten vor dem Anpfiff.

Darüber hinaus wird das Testspiel auch im kostenpflichtigen Livestream angeboten. Um diesen nutzen zu können, wird ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Auch via BVB.tv könnt Ihr das Testspiel live verfolgen, wenn Ihr ein Abonnement (monatlich 1,99 Euro kostet) dafür abgeschlossen habt.

