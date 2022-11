Am 25. November ist Black Friday, auch für Trikots von National- und Vereinsteams gibt es wieder überragende Schnäppchen. SPOX zeigt die besten Deals und Geschenke Trikot-Liebhaber.

Am 25. November heißt es wieder Black Friday. An diesem Tag bietet der Einzelhandel zahlreiche Schnäppchen für seine Kunden an.

An dem großen Shopping-Tag werden auch zahlreiche Fußball-Trikots von National- und Vereinsteams stark reduziert angeboten.

SPOX zeigt für alle Trikot-Liebhaber oder jene, die noch auf der suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk sind, eine Übersicht mit den besten Deals auf Amazon an.

FC Bayern München, Deals am Black Friday: Die besten Geschenke für FCB--Fans!

Trikots, Deals am Black Friday: Die besten Geschenke für Trikot-Liebhaber

Für die deutsche Nationalmannschaft verlief der Start in die WM nicht nach Wunsch. Jetzt muss das DFB-Team erst recht unterstützt werden. Vielleicht im Heimtrikot. Dieses gibt es in Größe S beispielsweise für 44,76 Euro, also 50 Prozent ermäßigt.

© getty

Das neue Heimtrikot des FC Bayern München gehört in Deutschland zu dem meistgekauften Trikots. Jetzt zuschlagen, in den Größen S und L kostet es nur 59,50 anstatt 90 Euro.

© amazon

Ebenfalls sehr beliebt ist Borussia Dortmund. Das Auswärtstrikot könnt Ihr für 61,99 Euro erwerben, also fast 30 Euro unter dem Normalpreis.

Ein echter Hingucker ist das neue Heimtrikot von AC Mailand mit seinen schwarz-roten Streifen, welches Ihr mit 20 Prozent Ermäßigung erwerben könnt.

© amazon

Ihr wollt Euch fühlen wie Erling Haaland? Dann kauft das ermäßigte Heimtrikot von Manchester City

Und noch ein Schnäppchen aus der Premier League: In vielen Größen müsst Ihr für das Trikot des FC Liverpool nur 50,99 Euro berappen.

© amazon

Und hier noch ein Tipp an die jungen Anhänger von Manchester United - oder deren Eltern. Das Auswärtstrikot der Reds gibt es für nur 47,16 Euro (Größe 152) zu kaufen.

© amazon

WM 2022, Der Spielplan im Überblick