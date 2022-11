Am 25. November ist Black Friday, dann gibt es wieder tolle Schnäppchen - auch für Artikel von Borussia Dortmund. SPOX zeigt die besten Deals und Geschenke für Fans des BVB.

Alle Jahre wieder gibt es den Black Friday. Der "schwarze Freitag" stammt aus den USA und findet immer am ersten Freitag nach dem Erntedankfest in Amerika statt. Es ist der Verkaufstag des Einzelhandels, an dem Produkte rabattiert angeboten werden, was zum Kauf dieser verführen soll. Der Black Friday markiert somit auch den Beginn der Einkaufssaison für das Weihnachtsfest.

Am 25. November ist im Jahr 2022 der große Shopping-Tag, der auch für Fans von Borussia Dortmund das eine oder andere interessante Schnäppchen bereithält.

SPOX bietet für alle BVB-Liebhaber oder jene, die einem solchen eine Freude machen möchten, eine Übersicht mit den besten Deals auf Amazon an.

BVB, Deals am Black Friday: Die besten Geschenke für Borussia-Dortmund-Fans

Seit dem Sommer kann man sich wie üblich das Trikot der laufenden Saison kaufen. Wer das im Falle des Auswärtstrikots bislang nicht getan hat, kann nun profitieren. Das schwarze BVB-Jersey wird zum Black Friday in den Größen L und XL nämlich reduziert für 62 Euro angeboten. Dabei spart man sieben Euro. In anderen Größen ist das Trikot auch noch erhältlich, jedoch für ein paar Groschen mehr.

Von der Gelben Wand kann man auch träumen! Die entsprechende Bettwäsche gibt es zum Black Friday zwölf Euro günstiger für 33 Euro.

Bettwäsche zum BVB gibt es natürlich auch in anderen Versionen - zum Beispiel in Grau und als Wendebettwäsche. Auch hier spart man mit elf Euro einiges.

Was braucht ein echter Borusse auf jeden Fall im Haushalt? Vielleicht ja noch einen Soundtoaster! Da bekommt wohl selbst der Morgenmuffel gute Laune, wenn das Toastbroat mit einem "Booorussssiiiiaaaa" herausgeschossen kommt.

Für den Nachwuchs! Damit er oder sie früh lernt, was gut ist...

Nettes Accessoires: Normales Licht hat ja jeder, hier gibt es eine BVB-Leuchte.

Passend zum Winter: Auch eine Bommelmütze bekommt Ihr zum Black Friday günstiger. Win-win!

Damit man selbst an der Kasse sieht, welchen Klub Ihr supportet! Die BVB-Geldbörse bekommt Ihr für sechs Euro weniger.

Damit der Nachwuchs weiß, um wie viel Uhr er Zuhause sein soll, schenkt man ihm am besten eine BVB-Uhr.

Passend zum baldigen Weihnachtsfest: BVB-Kugeln für den Weihnachtsbaum.

Sieht auch schick aus: Eine BVB-Dekoleuchte mit einem 5-Euro-Rabatt.

Das lässt sich am Arbeitsplatz bestimmt sehen: Ein BVB-Schriftzug als Deko-Artikel. Auch dieser ist ermäßigt.

Das macht bestimmt Spaß: Mit einem 3D-Puzzle kann man den Signal Iduna Park selbst bauen.

Zugreifen kann man aber auch bei einem normalen Puzzle. Dieses hier besteht aus 500 Teilen und bekommt man vier Euro günstiger.

38 Euro statt 55 Euro: Für den Nachwuchs spart man mit diesem Set auch gutes Geld.

Das Pokal-Shirt der Saison 2021/22 in Replica-Version zum halben Preis!

