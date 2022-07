Beim Cup der Traditionen trifft Borussia Mönchengladbach heute auf den MSV Duisburg. Alle Informationen zur Begegnung und wo Ihr das Testspiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Heute findet in der Schauinland-Reisen-Arena, der Heimspielstätte des MSV Duisburg, der Cup der Traditionen statt. Neben dem Gastgeber nehmen Borussia Mönchengladbach und Atletico Bilbao an dem Turnier teil. Im Rahmen dieses Cups spielen der MSV Duisburg und Borussia Mönchengladbach heute gegeneinander.

MSV Duisburg vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Testspiel beim Cup der Traditionen heute live im TV und Livestream - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Sonntag, den 17. Juli, begegnen empfängt der MSV Duisburg Borussia Mönchengladbach. Das Duell beginnt heute um 16.00 Uhr und findet im Rahmen des Cup der Traditionen statt. Beim Cup der Traditionen duellieren sich die Teams 45 Minuten, also eine Halbzeit lang. Insgesamt drei Duelle werden heute in der Schauinland-Reisen-Arena ausgetragen.

© getty Daniel Farke wurde im Juni von Borussia Mönchengladbach als neuer Trainer vorgestellt.

Nach den heutigen Duellen gegen den MSV Duisburg und Atletico Bilbao bestreitet Borussia Mönchengladbach in der kommenden Woche noch zwei weitere Testspiele, ehe das Team von Neu-Trainer Daniel Farke in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den SV Oberachern trifft.

Für den MSV Duisburg hingegen sind die heutigen Partien die letzten Tests vor dem Ligaauftakt. Am 22. Juli trifft der MSV am 1. Spieltag der 3. Liga auf den VfL Osnabrück.

Event: Cup der Traditionen

Cup der Traditionen Datum: 17. Juli

17. Juli Duell: MSV Duisburg vs. Borussia Mönchengladbach

MSV Duisburg vs. Borussia Mönchengladbach Anpfiff: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Spielort: Schauinland-Reisen-Arena

Schauinland-Reisen-Arena Dauer: 45 Minuten

45 Minuten Übertragung im TV: Servus TV

Servus TV Übertragung im Livestream: Servus TV

Die Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück könnt Ihr heute live und in voller Länge im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen.

Servus TV zeigt den Cup der Traditionen und damit auch das heutige Duell zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Mönchengladbach live. Servus TV beginnt die Übertragung des Duells um 15.55 Uhr, um 16.00 Uhr erfolgt der Anpfiff des Spiels.

Einen kostenlosen Livestream der Begegnung bietet Servus TV heute ebenfalls an. Diesen findet Ihr auf der Servus-TV-Website.

Cup der Traditionen: Der Spielplan im Überblick