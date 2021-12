Union Berlin empfängt im letzten Gruppenspiel der Conference-League-Vorrunde Slavia Prag und will den Einzug ins die Playoffs packen. Gelingt's? SPOX tickert das Duell live mit.

Endspiel für Union Berlin gegen Slavia Prag im Kampf um das Überleben in der Conference League. Hier könnt Ihr den 6. Spieltag im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Union Berlin vs. Slavia Prag: Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In Gruppe E steht Feyenoord Rotterdam schon als Sieger fest. Slavia ist derzeit mit sieben Punkten Zweiter, Union lauert dicht dahinter mit sechs Punkten. Heißt: Die Hauptstädter benötigen einen Sieg, um europäisch zu überwintern.

Vor Beginn: Die Berliner haben sich zuletzt mit einem 1:0 bei Maccabi Haifa in der Conference League zurückgekämpft und somit nun die Möglichkeit, noch in die Zwischenrunde einzuziehen. In dieser kommt es zu Duellen mit Absteigern aus der Europa League, erst danach steigt das Achtelfinale.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker! Für Union Berlin geht es zum Ende der Gruppenphase in der Conference League gegen Slavia Prag. Die Partie findet im Berliner Olympiastadion statt, Anstoß ist um 21 Uhr.

Union Berlin vs. Slavia Prag: Conference League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Khedira, Prömel, Gießelmann - Becker, Awoniyi, Kruse Slavia Prag: Mandous - Plavsic, Ousou, Kacharaba, Dorley - Holés, Samek - Masopust, Stanciu, Olayinka - Schranz

Union Berlin vs. Slavia Prag: Conference League heute live im TV und Livestream

Union Berlin vs. Slavia Prag wird live auf Nitro live im Free-TV übertragen. Die Übertragung im Livestream auf RTL+, dem offiziellen RTL-Streamingkanal, ist dagegen nur für alle kostenlos, die ein 30-tägiges Probeabo in Anspruch genommen.

Ansonsten müsst Ihr das Premium-Paket von RTL+ zum monatlichen Preis von 4,99 Euro abgeschlossen haben, um das Spiel live verfolgen zu können. Es ist übrigens auch Teil der auf RTL+ gezeigten Konferenz. In dieser werden neben Union vs. Prag drei Spiele der Europa League, unter anderem Ferencvaros Budapest gegen Bayer Leverkusen, gezeigt.

Conference League: Die Tabelle der Gruppe E