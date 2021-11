Am letzten Spieltag der WM-Qualifikation trifft Finnland auf den aktuellen Weltmeister Frankreich. Wie Ihr das Spiel der Gruppe D live sehen könnt und alle weiteren Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, liefern wir Euch in diesem Artikel.

Die Qualifikation für die WM in Katar neigt sich dem Ende entgegen. Am letzten Spieltag der Gruppe D trifft Spitzenreiter Frankreich auf den zweitplatzierten Finnland.

Finnland vs. Frankreich, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Begegnung zwischen Finnland und Frankreich findet am heutigen Dienstag, den 16. November, statt. Gespielt wird ab 20.45 Uhr im Olympiastadion in Helsinki.

Für Frankreich geht es im heutigen Spiel gegen Finnland sportlich um nicht mehr viel. Durch den überzeugenden 8:0-Sieg gegen Kasachstan am letzten Spieltag, hat sich das Team von Didier Dechamps schon für die WM im nächsten Jahr qualifiziert. Vor allem die beiden Stürmerstars Kylian Mbappe und Karim Benzema spielten furios auf. Zusammen erzielten die beiden sechs der acht Tore für Frankreich. Kann Finnland die beiden heute unter Kontrolle halten, oder kommen die Stars womöglich gar nicht zum Einsatz?

Aus Sicht der Finnen wäre das sicher eine gute Nachricht. Denn mit dem aktuell zweiten Rang in der Tabelle würde Finnland die Playoffs erreichen und hätte damit immer noch die Möglichkeit, sich für die WM in Katar zu qualifizieren. Doch die Ukraine hängt Finnland im Nacken. Nur zwei Punkte trennen die beiden Teams. Finnland muss also im besten Fall punkten, um in den Playoffs für die WM 2022 spielen zu können.

Finnland vs. Frankreich, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Finnland und Frankreich wird heute Abend exklusiv auf DAZN zu sehen sein. DAZN hält nämlich den Großteil der Übertragungsrechte für die Spiele der WM-Qualifikation.

Pünktlich zum Spielbeginn um 20.45 Uhr seht Ihr die Partie live und vollumfänglich bei DAZN 1 im TV, oder im Livestream. Am heutigen Abend kommentiert die Begegnung Stefan Galler. Neben dem Spiel zwischen Finnland und Frankreich zeigt DAZN auch alle anderen Begegnung der WM-Qualifikation am heutigen Abend, sowie auch die Zusammenfassung aller Spiele. Diese seht Ihr auch auf der kostenlosen DAZN-App, mit der Ihr alle Inhalte von DAZN auf Eurem Tablet oder Smartphone sehen könnt.

Um alle diese Spiele sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges DAZN-Abo. Das schlägt mit monatlichen 14,99 Euro zu Buche. Alternativ bietet DAZN auch ein Jahres-Abonnement an, welches 149,99 Euro kostet. Mit diesem spart Ihr auf das Jahr gesehen 29,98 Euro.

Neben der WM-Qualifikation bietet DAZN ein weitreichendes Sportangebot.

WM-Qualifikation: Die Spiele am heutigen Abend im Überblick

Termin Heim Auswärts Gruppe Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Niederlande -:- Norwegen Gruppe G Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Wales -:- Belgien Gruppe E Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Finnland -:- Frankreich Gruppe D Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Bosnien-Herzogowina -:- Ukraine Gruppe D Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Tschechien -:- Estland Gruppe E Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Montenegro -:- Türkei Gruppe G Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Gibraltar -:- Lettland Gruppe G

Finnland vs. Frankreich, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Wer die heutige Partie zwischen Finnland und Frankreich nicht live im TV oder Livestream sehen kann, der ist bei SPOX bestens aufgehoben. SPOX bietet nämlich einen umfangreichen Liveticker der Begegnung an. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Finnland vs. Frankreich, Übertragung: WM-Qualifikation: Die Gruppe D in der Übersicht