WM-Quali: Finnland wahrt Chance auf erste Teilnahme

Die finnische Nationalmannschaft hat die Chance auf ihre erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft gewahrt. Die Mannschaft von Cheftrainer Markku Kanerva gewann in Unterzahl in Bosnien und Herzegowina mit 3:1 (1:0) und rückte auf Play-off-Rang zwei vor. JETZT im Einsatz: Stefan Kuntz' Türkei (zum Liveticker) und die Haaland-losen Norweger (zum Liveticker).

Vor ihrem letzten Spiel liegen die "Huuhkajat" (Uhus) in der Gruppe D mit elf Punkten einen Zähler hinter Spitzenreiter Frankreich, der am Abend auf Kasachstan trifft und mit einem Sieg vorzeitig das WM-Ticket buchen kann.

WM-Quali: Spiele, Ergebnisse, Liveticker am Samstag

Zeit Heim Gast Ergebnis/Liveticker 15.00 Uhr Bosnien-Herzegowina Finnland 1:3 18.00 Uhr Türkei Gibraltar zum Liveticker Norwegen Lettland zum Liveticker 20.45 Uhr Frankreich Kasachstan zum Liveticker Belgien Estland zum Liveticker Wales Belarus zum Liveticker Montenegro Niederlande zum Liveticker

Marcus Forss (29.), Robin Lod (51.) und Daniel O'Shaughnessy (73.) trafen für die Finnen, die nach der Roten Karte für Jukka Raitala (37.) lange zu zehnt spielten. Der ehemalige Schalker Teemu Pukki verschoss zudem einen Handelfmeter (25.). Für die Gastgeber, die die WM 2022 in Katar verpassen werden, war Luka Menalo erfolgreich (69.).